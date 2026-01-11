Valeria Slim, nieta de Carlos Slim, se compromete con Justo Fernández del Valle

¿Quién es Valeria Slim, nieta de Carlos Slim?

Valeria es hija de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano. Es la mayor de 4 hermanos: Marco, Tony (cantante y novio de Eugenia Rodríguez) y Jerónimo.

Actualmente, es una de las dueñas de Scoop Frozen Yogurt, uno de los spots favoritos de helado en México.