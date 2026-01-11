Valeria Slim, nieta de Carlos Slim, se compromete con Justo Fernández del Valle

Después de un año de relación, Valeria y Slim y Justo Fernández del Valle dan el siguiente paso en su relación. La pareja se comprometió el pasado 10 de enero en medio del bosque en un lago, y después celebraron en una fiesta rodeados de sus amigos y familia más cercanos en inicio de esta nueva etapa.
dom 11 enero 2026 01:36 PM
¿Quién es Valeria Slim, nieta de Carlos Slim?
Valeria es hija de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano. Es la mayor de 4 hermanos: Marco, Tony (cantante y novio de Eugenia Rodríguez) y Jerónimo.
Actualmente, es una de las dueñas de Scoop Frozen Yogurt, uno de los spots favoritos de helado en México.
¿Quién es Justo Fernández del Valle?
Justo se graduó en 2015 del colegio Tomás Moro. Estudió ingeniería química en la Universidad Iberoamericana, y actualmente trabaja en Quatrux México, una empresa enfocada en sistemas de almacenamiento, energía y baterías industriales.
Además, trabaja en la fundación espacio habitable, dedicada a construir viviendas dignas para personas de escasos recursos.
