Emilio Antún estrena la segunda temporada de su podcast 'Diario de un Humano'

Todo lo que tienes que saber de la segunda temporada de Diario de un humano', el podcast de Emilio Antún

La nueva temporada del podcast evoluciona de manera orgánica pero con un refresh visual que se nota desde el primer episodio. Tanto la narrativa como la producción, se sienten más cuidadas sin perder ese feeling de cercanía y vulnerabilidad que siempre ha definido el proyecto.

El nuevo set de Diario de un Humano (Cortesía)

El nuevo set, diseñado por el arquitecto Sergio de las Casas, le da vida a la visión de Emilio al convertirse en un lugar pensado para tomar una pausa, escuchar y dejar que la conversación fluya.

Desde los tenis que usó a diario por cuatro meses en Asia hasta una foto de cuando iba en prepa, todos los objetos que se encuentran en este espacio tienen un significado emocional muy profundo para el host, lo que hace que cada episodio genere cercanía, identificación y reflexión, poniendo al centro lo que significa habitar lo humano hoy.