Emilio Antún estrena la segunda temporada de su podcast 'Diario de un Humano'

Diario de un Humano nació como un proyecto creado para generar conversaciones honestas, con diferentes personalidades, y la primera temporada fue un éxito total.
Este año, el proyecto creado y producido por Emilio Antún está de regreso con una segunda temporada, y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
La nueva temporada del podcast evoluciona de manera orgánica pero con un refresh visual que se nota desde el primer episodio. Tanto la narrativa como la producción, se sienten más cuidadas sin perder ese feeling de cercanía y vulnerabilidad que siempre ha definido el proyecto.
El nuevo set, diseñado por el arquitecto Sergio de las Casas, le da vida a la visión de Emilio al convertirse en un lugar pensado para tomar una pausa, escuchar y dejar que la conversación fluya.
Desde los tenis que usó a diario por cuatro meses en Asia hasta una foto de cuando iba en prepa, todos los objetos que se encuentran en este espacio tienen un significado emocional muy profundo para el host, lo que hace que cada episodio genere cercanía, identificación y reflexión, poniendo al centro lo que significa habitar lo humano hoy.
La segunda temporada de Diario de un Humano abrió con Anna Sarelly, empresaria y creadora de contenido, quien comparte su experiencia al construir una carrera pública sin perderse a uno mismo en el intento.
Durante la conversación, habla sobre su niñez y sus inicios en YouTube, reflexiona sobre la autoexigencia y la relación con el éxito, el enfoque en su marca Sarelly Sarelly y la importancia de reconectar con uno mismo en medio del ruido externo.
Con un nuevo episodio cada lunes, Diario de un Humano sigue apostando por historias cada vez más humanas y conversaciones con invitados desde lugares poco explorados y súper honestos, en un espacio donde el pasado y el futuro convergen.