Tate McRae y el beauty glam que conquistó el Victoria’s Secret Fashion Show

El Victoria's Secret Fashion Show es el Super Bowl de las girlies que aman el mundo de la moda y la belleza. En su edición 2026, Tate McRae se sumó al espectáculo como la estrella que cantó en vivo durante el desfile, en una elección que hizo todo el sentido del mundo. Su energía, su estética y esa actitud encajan naturalmente con el universo de la firma, y su presentación terminó de confirmar por qué ella era la indicada para subir al escenario.

Y si su performance se llevó los aplausos, su beauty look estuvo a la altura del momento. Bajo el concepto Fire Angel, la cantante apostó por un glam que equilibró sensualidad, brillo y una estética de supermodel con un twist bastante atrevido. El makeup de Kali Kennedy y el hair look de Evanie Fausto hicieron equipo para construir un concepto que se sintió sexy y sofisticado .