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Belleza

Tate McRae y el beauty glam que conquistó el Victoria’s Secret Fashion Show

Entre una mirada definida, piel luminosa y un blowout perfecto, Tate McRae llevó el glam de Victoria’s Secret a un nivel inalcanzable
mar 20 octubre 2026 01:32 PM
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Nadie como Tate McRae para hacer el performance de la edición 2026 del Victoria´s Secret Fashion Show (via Instagram (@tatemcrae))

El Victoria's Secret Fashion Show es el Super Bowl de las girlies que aman el mundo de la moda y la belleza. En su edición 2026, Tate McRae se sumó al espectáculo como la estrella que cantó en vivo durante el desfile, en una elección que hizo todo el sentido del mundo. Su energía, su estética y esa actitud encajan naturalmente con el universo de la firma, y su presentación terminó de confirmar por qué ella era la indicada para subir al escenario.

Y si su performance se llevó los aplausos, su beauty look estuvo a la altura del momento. Bajo el concepto Fire Angel, la cantante apostó por un glam que equilibró sensualidad, brillo y una estética de supermodel con un twist bastante atrevido. El makeup de Kali Kennedy y el hair look de Evanie Fausto hicieron equipo para construir un concepto que se sintió sexy y sofisticado .

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Fire angel makeup

Kali Kennedy fue la encargada del makeup de Tate McRae para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, con una propuesta que equilibra sensualidad, definición y luminosidad. La mirada fue una de las grandes protagonistas con sombras en tonos neutros, delineado intenso y pestañas definidas. La piel, cálida y luminosa, se complementó con blush en tonos rosados y labios nude en rosa con un acabado brillante.

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Un glam que en definitiva, fue de los favoritos (vía Instagram (@kalikennedy) )

El resultado tiene ese balance que hace tan especial al glam de Victoria’s Secret: una piel que luce fresca, una mirada intensa y labios que mantienen el look en un punto entre lo romántico y lo sexy. Todo funcionó especialmente bien con el corset rojo de la cantante, que llevó la estética de fire angel a un terreno más atrevido. Un beauty look que no necesita excesos para destacar y que confirma que, a veces, la combinación de tonos cálidos, definición y brillo es todo lo que necesitamos.

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Alex Consani, Tate McRae, Kylie Jenner y Amelia Grey con beauty looks que gritan Victoria´s Secret (Vía Instagram (@tatemcrae))

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El blowout digno de una pasarela de Victoria´s Secret

Detrás de las ondas rubias de Tate McRae estuvo Evanie Fausto, quien se encargó de crear un hair look con una actitud que se siente en sintonía con el concepto principal del show. La melena, con volumen desde la raíz, ondas amplias y mechones que caen suavemente. Un pelo con mucho movimiento que terminó por transmitir ese acabado sexy que funciona perfecto tanto frente a las cámaras como bajo las luces del escenario.

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Tate McRae en la pasarela de VSFS, con una actitud que transmite toda la energía que el show busca representar (vía Instagram (@victoriassecret))

En colaboración con Redken, el peinado mantuvo el equilibrio entre una melena pulida y una textura con movimiento, sin caer en un acabado demasiado rígido. La raya ligeramente inclinada hacía un lado y las ondas suaves hicieron el resto, complementando el corset rojo y el makeup de la cantante sin competir con ellos. Ese pelo de supermodel que parece effortless, pero que tiene toda una intención detrás quedó intacto de principio a fin con todo y el movimiento que la cantante necesitaba para llevar a cabo un performance espectacular.
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Tate McRae Victoria's Secret

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