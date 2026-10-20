Angel hair en casa: así se logra el blowout del Victoria’s Secret Fashion Show 2026
Volumen espectacular, brillo de espejo y mucho movimiento: Guido Palau firmó las melenas que conquistaron el show más esperado del año. Te contamos su técnica, sus productos y cómo lograr el look en casa.
El 18 de octubre vimos en directo desde Los Ángeles el Victoria’s Secret Fashion Show y las melenas compitieron por el protagonismo con las alas. Las hermanas Hadid, Barbara Palvin, Irina Shayk, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y hasta la aparición sorpresa de Kylie Jenner acapararon la atención, pero los peinados no dejaron de sorprendernos. Las modelos desfilaron con un volumen extraordinario que rebota en cada paso y se ha convertido en un ícono más del show.
En esta edición, el encargado de estas melenas fue Guido Palau, el hairstylist británico más solicitado del mundo. Apostó por un blowout que nos dejó con la boca abierta y dejó fluir la textura natural de cada pelo . Lo mejor de este show no solo fue el Fantasy Bra, sino también que nosotras podemos recrear este look en casa y lograr un angel hair.
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El pelo sano fue el protagonista de la pasarela
Para esta edición de la pasarela, Palau quería celebrar la máxima expresión de una melena lujosa y sana, con un mega blowout que funcionara con todas las texturas. En el backstage, la escena fue tan icónica como el mismo show: nuestros ángeles favoritos esperaban su turno con batas de satín personalizadas y tubos gigantes que usaron para mantener el volumen.
Para darle más cuerpo al peinado, el estilista aplicó tres productos clásicos de camerino: la laca Elnett de L’Oréal Paris, el Dream Coat Supernatural Spray de Color Wow y el Xtra Large Bombshell Volumizer de la misma marca, además de algunas extensiones para darle un volumen extra.
Paso a paso hacia el runway
Empieza con el pelo limpio y húmedo; aplica desde la raíz hasta las puntas un mousse que aporte volumen. Después, utiliza un spray engrosador directamente en la raíz; incluso puedes optar por un spray antihumedad sobre el pelo húmedo si es que tiendes al frizz.
Ahora seca un poco tu melena por secciones, siempre de abajo hacia arriba para no aplanar el pelo; levanta cada mechón mientras diriges el calor hacia la raíz. Antes de que se termine de secar el pelo por completo, utiliza un cepillo redondo para darle una forma estilizada y mucho cuerpo.
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El secreto está en los tubos
Cuando termines cada sección y antes de que se enfríe, enrolla cada una en un tubo grande y sujétala con una pinza. Este paso marcará toda la diferencia, pues hará que se mantenga la forma, tu peinado no perderá volumen y tendrá ese rebote tan característico de la pasarela.
Después, aplica un poco de spray texturizante seco en cada sección. Deja que el pelo repose mientras te terminas de arreglar y, cuando se haya enfriado por completo, retira los tubos y utiliza tus manos para acomodarlo como más te guste. Finalmente, sella con un poco de spray fijador para mantenerlo impecable todo el día.
Herramientas que hacen la diferencia
En el backstage, el tiempo es clave, por eso te recomendamos utilizar una secadora potente y muy caliente para lograr un acabado liso y con rebote. También puedes utilizar un cepillo redondo de cerámica que retiene el calor y acelera el proceso.
Para quienes buscan un look de ángel, pero en menos tiempo, los multiestilizadores con rizadores de aire permiten secar y dar forma en un solo paso. Estas herramientas tienen barriles grandes que ayudan a conseguir esas ondas amplias, muy parecidas a las de los tubos.
La edición 2026 nos demostró que el pelo de ángel no tiene una sola forma: los rizos, el pelo corto e incluso el afro también pueden formar parte de esta pasarela. La clave está en que encuentres las mejores técnicas y las adaptes a tu pelo.