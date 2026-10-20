Angel hair en casa: así se logra el blowout del Victoria’s Secret Fashion Show 2026

El pelo sano fue el protagonista de la pasarela

Para esta edición de la pasarela, Palau quería celebrar la máxima expresión de una melena lujosa y sana, con un mega blowout que funcionara con todas las texturas. En el backstage, la escena fue tan icónica como el mismo show: nuestros ángeles favoritos esperaban su turno con batas de satín personalizadas y tubos gigantes que usaron para mantener el volumen.

Los ángeles en el backstage arreglándose. (Vía Instagram (@victoriassecret))



Para darle más cuerpo al peinado, el estilista aplicó tres productos clásicos de camerino: la laca Elnett de L’Oréal Paris, el Dream Coat Supernatural Spray de Color Wow y el Xtra Large Bombshell Volumizer de la misma marca, además de algunas extensiones para darle un volumen extra.

Paso a paso hacia el runway

Empieza con el pelo limpio y húmedo; aplica desde la raíz hasta las puntas un mousse que aporte volumen. Después, utiliza un spray engrosador directamente en la raíz; incluso puedes optar por un spray antihumedad sobre el pelo húmedo si es que tiendes al frizz.



Estos fueron los productos estrella en el camerino. (Elnett Satin Extra Strong Hold Hairspray, $604, L'Oréal Paris, Amazon/ Dream Coat Supernatural Spray, $590, Color WOW, Amazon/ Espuma Voluminizadora Bombshell Xtra Large, $551 Color WOW, Amazon)

Ahora seca un poco tu melena por secciones, siempre de abajo hacia arriba para no aplanar el pelo; levanta cada mechón mientras diriges el calor hacia la raíz. Antes de que se termine de secar el pelo por completo, utiliza un cepillo redondo para darle una forma estilizada y mucho cuerpo.