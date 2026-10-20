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Belleza

Estée Lauder pintó de rosa el Castillo de Chapultepec

La icónica marca se suma una vez más a la causa contra el cáncer de mama, y lo hace a lo grande.
mar 20 octubre 2026 12:55 PM
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El color rosa es el símbolo contra el cáncer de mama, y Estée Lauder se encargó de dejarlo claro. (Cortesía)

Las camionetas nos recogieron en punto de las 7 en el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco, y de ahí iniciamos nuestro recorrido camino al Castillo de Chapultepec. Como en todos sus eventos, Estée Lauder se lució con el venue y sobretodo, con su apoyo incondicional a la causa: la lucha contra el cáncer de mama.

Se estima que cada 14 segundos, una mujer recibe el diagnóstico de cáncer de mama, y en octubre, la marca francesa crea consciencia con productos en temática, que dirigen un porcentaje a la causa. Te contamos todo.

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El evento anual que pone foco a la lucha contra el cáncer de mama

Al llegar al Castillo, caminamos hacia el jardín central, donde no sabíamos lo que nos esperaba, pero estábamos listas para descubrirlo. Con lazos rosas, (que además fueron creados por Evelyn Lauder) y un botón rojo en el centro del patio, nos dimos cuenta que algo grande iba a pasar. De pronto, el Castillo de Chapultepec se pintó de rosa, en honor a todas las víctimas y sobrevivientes de la lucha contra el cáncer de mama. Fue un momento espectacular.

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La lucha contra el cáncer de mama está más viva que nunca, y Estée Lauder la lidera. (Cortesía)


Después un concierto a la luz de las velas, con la Ciudad de México de fondo, fue el instante perfecto para reflexionar lo que hacemos por cuidarnos y por prevenir el cáncer de mama. Las revisiones anuales, y las autoexploraciones mensuales son necesarias para poder detectar a tiempo el cáncer. Fundaciones como Cruz Rosa y FUCAM, hacen acompañamientos, promueven la educación y administran tratamientos para las mujeres con diagnóstico.

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Las fundaciones son la razón detrás del evento, es celebrar su labor y conmemorarla. (Cortesía)

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Un color emblemático y lleno de poder

Durante el mes de octubre, la compañía y sus diferentes marcas aliadas lanzan ediciones limitadas de sus productos más icónicos, decorados de rosa, destinando un porcentaje o el total de sus ventas a fundaciones.

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Cada año, Estée Lauder y las marcas que pertenecen al corporativo, eligen productos icónicos para que con su venta, un porcentaje vaya destinado al apoyo de las víctimas del cáncer de mama. (Cortesía)

Este año, el Advanced Night Repair Serum de Estée Lauder, un lipstick de Tom Ford, y la Moisturizing Lotion de Clinique son los productos seleccionados donde a cambio de su compra, una parte se destina al apoyo de las mujeres. Aún estás a tiempo de formar parte de este proyecto, no te quedes atrás.

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Elizabeth Hurley y Estée Lauder levantan la voz contra el cáncer de mama

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Estée Lauder

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