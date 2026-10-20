Estée Lauder pintó de rosa el Castillo de Chapultepec

El evento anual que pone foco a la lucha contra el cáncer de mama

Al llegar al Castillo, caminamos hacia el jardín central, donde no sabíamos lo que nos esperaba, pero estábamos listas para descubrirlo. Con lazos rosas, (que además fueron creados por Evelyn Lauder) y un botón rojo en el centro del patio, nos dimos cuenta que algo grande iba a pasar. De pronto, el Castillo de Chapultepec se pintó de rosa, en honor a todas las víctimas y sobrevivientes de la lucha contra el cáncer de mama. Fue un momento espectacular.



La lucha contra el cáncer de mama está más viva que nunca, y Estée Lauder la lidera. (Cortesía)



Después un concierto a la luz de las velas, con la Ciudad de México de fondo, fue el instante perfecto para reflexionar lo que hacemos por cuidarnos y por prevenir el cáncer de mama. Las revisiones anuales, y las autoexploraciones mensuales son necesarias para poder detectar a tiempo el cáncer. Fundaciones como Cruz Rosa y FUCAM, hacen acompañamientos, promueven la educación y administran tratamientos para las mujeres con diagnóstico.

