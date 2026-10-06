Sarah Jessica Parker confirma que las canas nunca se vieron tan bien

El nuevo sí es permitirte cambiar mientras creces

La actriz que interpretó a Carrie Bradshaw en Sex And The City, una de las series más famosas de los 90, ha sido desde entonces uno de los mayores referentes tanto de la mota como de la belleza, y es que su estilo simplemente no puede pasar desapercibido y no hay nada que lo grite más fuerte que su peinado maximalista.



Una trenza francesa irregular con un listón baby pink de caída interminable fue la elección de Sarah para lucir su gray hair look que a sus 61 años se convierte en el nuevo accesorio de su sello personal. La actriz no solo se suma al movimiento del well aging, también reconoce que el poder de las canas es bastante superior y que le da mucha personalidad a la melena.

