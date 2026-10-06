Sarah Jessica Parker confirma que las canas nunca se vieron tan bien

Sarah Jessica Parker nos confirma una vez más que no importa en qué etapa de la vida se encuentre, siempre será la más cool. Esta vez sorprendió con unas canas perfectas en un peinado dramático que terminó por completar el beauty look que llevó para el Ballet Gala en Nueva York.
El twist que la actriz le está dando a su imagen está siendo referente para mujeres que quieren verse espectaculares mientras abrazan cada etapa de la vida.
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El nuevo sí es permitirte cambiar mientras creces
La actriz que interpretó a Carrie Bradshaw en Sex And The City, una de las series más famosas de los 90, ha sido desde entonces uno de los mayores referentes tanto de la mota como de la belleza, y es que su estilo simplemente no puede pasar desapercibido y no hay nada que lo grite más fuerte que su peinado maximalista.
Una trenza francesa irregular con un listón baby pink de caída interminable fue la elección de Sarah para lucir su gray hair look que a sus 61 años se convierte en el nuevo accesorio de su sello personal. La actriz no solo se suma al movimiento del well aging, también reconoce que el poder de las canas es bastante superior y que le da mucha personalidad a la melena.
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Una combinación inesperada de tonos que llevó el beauty look a otro nivel
Su beautylook también dio mucho de qué hablar. Sarah apostó por sombras bastante interesantes que, en la zona del párpado, tenían tonos marrones y dorados cálidos con brillo. Mientras que para la línea de agua y la línea inferior del ojo eligió un delineador brilloso en color verde olivo. Pestañas abundantes y cejas definidas terminaron por ser el cierre perfecto para esa mirada tan única.
Una piel jugosa y fresca fue la base del maquillaje y los detalles fueron grandes complementos: Un blush en tonos rosa pétalo, un contour ligero y highlight en tonos fríos ayudaron a resaltar ciertas zonas. Para los labios, el gloss con brillo y un delineado sutil fueron los elegidos para potenciar el look.