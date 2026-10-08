Christina Aguilera es la estrella de la colección Hollywood Holiday Wonderland de Charlotte Tilbury

A holiday star-studded moment

La campaña festeja la belleza como una forma de expresión, confianza y transformación, y combina la estética que nos encanta de Charlotte Tilbury con momentos memorables de la gran trayectoria de Christina Aguilera. El resultado es un homenaje al glam del cine, donde la belleza se convierte en la protagonista y cada look está diseñado para hacernos sentir como estrellas de Hollywood.

Christina Aguilera trae el glam de Hollywood al mundo del beauty (Cortesía)





"Lady Marmalade", 25 años después

La marca honra el glamour con mucha nostalgia y reimagina el universo de belleza de "Lady Marmalade" 25 años después de su estreno. Charlotte Tilbury lo interpreta con su propio lenguaje y nos trae algo completamente nuevo: una fiesta llena de energía que rinde homenaje a uno de los capítulos más emblemáticos de la carrera de la cantante.

La campaña también cuenta con la participación de la modelo Jasmine Tookes, quien se integra a este universo de glamour, luz y celebración. Juntas, Christina y Jasmine reivindican el poder de la belleza para transformar, expresar y hacer sentir a cada persona como protagonista de su propia historia.