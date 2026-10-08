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Belleza

Christina Aguilera es la estrella de la colección Hollywood Holiday Wonderland de Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury celebra la temporada con una nueva colección inspirada en el glamour del Hollywood clásico, protagonizada por la icónica Christina Aguilera.
jue 08 octubre 2026 12:49 PM
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Breaking beauty news! Christina Aguilera es la estrella de la colección Hollywood Holiday Wonderland (Cortesía)

Esta temporada, Charlotte Tilbury nos invita a celebrar las fiestas con más belleza, más amor, más magia y más alegría a través de Hollywood Holiday Wonderland, una espectacular colección de edición limitada, inspirada en el glamour y el arte del Hollywood clásico. Para darle vida a este nuevo universo, la marca eligió a Christina Aguilera, quien representa el burlesque y la energía de las showgirls.

La nueva propuesta reúne maquillaje, skincare y fragancias en empaques preciosos pensados para regalar (y regalarnos). Si este año queremos llegar a todas nuestras cenas, fiestas y brindis con un glow de alfombra roja, esto es para nosotras. Aquí está todo lo que hay que saber sobre esta colección para brillar más que nunca.

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A holiday star-studded moment

La campaña festeja la belleza como una forma de expresión, confianza y transformación, y combina la estética que nos encanta de Charlotte Tilbury con momentos memorables de la gran trayectoria de Christina Aguilera. El resultado es un homenaje al glam del cine, donde la belleza se convierte en la protagonista y cada look está diseñado para hacernos sentir como estrellas de Hollywood.

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Christina Aguilera trae el glam de Hollywood al mundo del beauty (Cortesía)


"Lady Marmalade", 25 años después

La marca honra el glamour con mucha nostalgia y reimagina el universo de belleza de "Lady Marmalade" 25 años después de su estreno. Charlotte Tilbury lo interpreta con su propio lenguaje y nos trae algo completamente nuevo: una fiesta llena de energía que rinde homenaje a uno de los capítulos más emblemáticos de la carrera de la cantante.

La campaña también cuenta con la participación de la modelo Jasmine Tookes, quien se integra a este universo de glamour, luz y celebración. Juntas, Christina y Jasmine reivindican el poder de la belleza para transformar, expresar y hacer sentir a cada persona como protagonista de su propia historia.

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Jasmine Tookes se integra a este universo de glamour, luz y celebración (Cortesía)

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More beauty, more love, more magic + more joy

Nacida de las décadas de experiencia de Charlotte en el backstage, Hollywood Holiday Wonderland está creada para convertir el gifting en un verdadero momento de magia de las fiestas. Los favoritos de la marca regresan en nuevos sets, formatos mini, tonos de edición limitada y accesorios exclusivos, todos presentados en empaques coleccionables inspirados en el motivo Hollywood Star Halo.

La gran novedad: sombras del glam iluminado de Hollywood

Una de las grandes protagonistas es la nueva Hollywood Flawless Light Tricks Eye Palette, una paleta de 12 tonos que evoca las técnicas de iluminación del Hollywood clásico. Los seis tonos sculpt y los seis tonos pop crean infinitas posibilidades para lograr una mirada más luminosa y espectacular, perfecta para las fiestas.

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La nueva paleta de sombras para brillar más que nunca estas fiestas (Cortesía)

El comeback de los favoritos

También vuelven algunos de los productos más queridos de la marca, como Hollywood Instant Look in a Palette, disponible en Pretty, Glowing Beauty y Dreamy, Bronzed Beauty, y Pillow Talk Beauty Soulmates Palette, el compacto icónico en forma de corazón que combina el efecto del Airbrush Flawless Finish con el amado tono Pillow Talk.

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Algunos de los productos más queridos de la marca vuelven en esta colección (Cortesía)

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Un set para cada beauty lover

Este Holiday, la marca convierte los regalos de las fiestas en una experiencia llena de glamour que no nos podemos perder. Para el makeup están Big Lip Plumpgasm Mini Trio, para unos labios de espectáculo; Unreal Blush + Glow Mini Trio, con blush e iluminador para un glow fresco, y los sets de Pillow Talk, un fenómeno que no deja de conquistar. Para las amantes del skincare llegan Charlotte's Iconic Magic Mini Skin Set y Magic Skin Spa in a Box, y para regalar una experiencia sensorial, los sets de fragancias Joyphoria y Star Confidence.

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Esta colección tiene productos para cada beauty lover (Cortesía )

15 sorpresas antes de Navidad: la cuenta regresiva más glam

Regresa Charlotte's Hollywood Beauty Wonderland, el calendario de Adviento de la marca y, sin duda, el corazón de la colección. Viene con 15 sorpresas de belleza que convierten cada día de la cuenta regresiva en un momento lleno de brillo y glamour; además, su diseño rojo y dorado se transforma en un joyero coleccionable.

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15 sorpresas que conforman el corazón de la colección (Cortesía)

Hollywood Holiday Wonderland 2026 está disponible desde el 1 de octubre, con sets de edición limitada, nuevos lanzamientos y los productos icónicos de Charlotte Tilbury reinventados para esta temporada. Porque este Holiday, la invitación es regalar más belleza, más amor, más magia y más alegría. It's GLOW time, darlings!

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Estos son los cuatro tonos más trendy para llevar en las uñas este octubre Espresso, oxblood, fig purple y pumpkin latte: estos son los cuatro tonos que definen la manicura de octubre.

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Marcas de belleza Maquillaje

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