Christina Aguilera es la estrella de la colección Hollywood Holiday Wonderland de Charlotte Tilbury

Esta temporada, Charlotte Tilbury nos invita a celebrar las fiestas con más belleza, más amor, más magia y más alegría a través de Hollywood Holiday Wonderland, una espectacular colección de edición limitada, inspirada en el glamour y el arte del Hollywood clásico. Para darle vida a este nuevo universo, la marca eligió a Christina Aguilera, quien representa el burlesque y la energía de las showgirls.
La nueva propuesta reúne maquillaje, skincare y fragancias en empaques preciosos pensados para regalar (y regalarnos). Si este año queremos llegar a todas nuestras cenas, fiestas y brindis con un glow de alfombra roja, esto es para nosotras. Aquí está todo lo que hay que saber sobre esta colección para brillar más que nunca.