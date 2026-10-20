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Belleza

Luis Torres, el maquillista mexicano con un lugar en el backstage más icónico del mundo: El show de Victoria's Secret

Un mexicano cumplió su sueño: ser parte del backstage del Victoria's Secret Fashion Show.
mar 20 octubre 2026 12:46 PM
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Luis Torres por segundo año consecutivo en el Victoria's Secret Fashion Show (via Instagram: @ltorresbeauty)

Si hay un mexicano que sabe lo que es vivir el Victoria's Secret Fashion Show, ese es Luis Torres. En 2025, su día en Nueva York empezó a las cinco de la mañana, y un año después volvió con la misma ilusión, ahora en Los Ángeles. Esta vez su nombre sobresale en el escenario: tuvo en su silla a algunas de las angels más emblemáticas: Alessandra Ambrosio y Behati Prinsloo, que volvieron a la pasarela junto a Adriana Lima y Candice Swanepoel.

Mientras la alfombra rosa se llenaba de mexicanos como Danna y Kenia Os, ahí estaba él, con su brocha y su orgullo, representando a México en el escenario más icónico y rosa del mundo.

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El sueño de toda una vida

Para Luis, este escenario era uno de sus más grandes sueños. En 2025, cuando participó por primera vez en Nueva York, compartió un video llorando para contar que era un sueño que tenía desde la preparatoria. Ese mismo día maquilló a modelos, entre ellas Emily Ratajkowski. Llegar ahí le tomó muchos años: empezó a los 17 años y lleva casi la mitad de su vida trabajando. Pasó por las Fashion Weeks de Milán, París, Nueva York y Sao Paulo y se ganó la confianza de Kendall Jenner, Gigi Hadid y Salma Hayek.

Victoria's Secret Fashion Show 2025 - Hair & Makeup
El glam de Emily Ratajkowski fue hecho por Torres para el show de Nueva York en el 2025. (Arturo Holmes/Getty Images for Victoria's Secr)


Y no era un backstage cualquiera. El equipo de belleza tuvo a una leyenda al frente: Dame Pat McGrath, que regresó por segundo año consecutivo como responsable del maquillaje del desfile. Jenna Kuchera, Debra Ferullo y Miako Kawash fueron sus manos derechas, junto con Guido Palau como hairstylist.

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Luis Torres es parte del equipo de Pat McGrath y la acompaña en varios desfiles. (via Instagram (@ltorresbeauty))

La idea fue recuperar el glamour característico de Victoria's Secret. El resultado fueron pieles radiantes, sombras con destellos y pestañas protagonistas, pequeños brillos en los ojos y un toque extra de gloss en el centro de los labios. Todo eso pasaba entre batas de satén y mesas repletas de brochas en una noche que, además, marcó el regreso del icónico fantasy bra tras ocho años de ausencia. Y en medio de todo ese brillo, había un mexicano formando parte del equipo.

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Con orgullo mexicano y mucho brillo

Luis tiene muy claro lo que es trabajar contra reloj: a veces tiene dos horas para una sola modelo y otras apenas ocho minutos, con cuatro personas peinado y cuatro maquillando. Aún así, todo tiene que salir perfecto porque desde su primer salón entendió que el maquillaje y el pelo son arte y sirve para contar historias. Y por más lejos que llegue, no se olvida de donde viene: va por el mundo presumiendo con orgullo que es mexicano. Si algo nos ha demostrado Luis es que el talento mexicano llega, brilla y deja el glow.

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Así brillo Alessandra Ambrosio en el desfile gracias al talento de Luis (via Instagram: @alessandraambrosio)

Las angels se llevan los reflectores, las alas y los aplausos, pero detrás de cada mirada que brilla bajo las luces hay una mano que la preparó para ese momento, y esta vez una de esas manos era mexicana.

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Luis cumple sus sueños y pone el nombre de México en lo más alto de la industria. (via Instagram (@ltorresbeauty))

Luis Torres entró a ese backstage con la misma ilusión con la que soñaba desde adolescente, y salió con la certeza de que los sueños, cuando se trabajan por años, terminan en una pasarela rosa y con todo el brillo que nos podamos imaginar. Porque hay quienes sueñan con las alas, y hay quienes llegan con una brocha para hacerlas brillar.

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Belleza Maquillaje Gigi Hadid Kendall Jenner

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