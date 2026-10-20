Luis Torres, el maquillista mexicano con un lugar en el backstage más icónico del mundo: El show de Victoria's Secret

El sueño de toda una vida

Para Luis, este escenario era uno de sus más grandes sueños. En 2025, cuando participó por primera vez en Nueva York, compartió un video llorando para contar que era un sueño que tenía desde la preparatoria. Ese mismo día maquilló a modelos, entre ellas Emily Ratajkowski. Llegar ahí le tomó muchos años: empezó a los 17 años y lleva casi la mitad de su vida trabajando. Pasó por las Fashion Weeks de Milán, París, Nueva York y Sao Paulo y se ganó la confianza de Kendall Jenner, Gigi Hadid y Salma Hayek.

El glam de Emily Ratajkowski fue hecho por Torres para el show de Nueva York en el 2025. (Arturo Holmes/Getty Images for Victoria's Secr)



Y no era un backstage cualquiera. El equipo de belleza tuvo a una leyenda al frente: Dame Pat McGrath, que regresó por segundo año consecutivo como responsable del maquillaje del desfile. Jenna Kuchera, Debra Ferullo y Miako Kawash fueron sus manos derechas, junto con Guido Palau como hairstylist.



Luis Torres es parte del equipo de Pat McGrath y la acompaña en varios desfiles. (via Instagram (@ltorresbeauty))

La idea fue recuperar el glamour característico de Victoria's Secret. El resultado fueron pieles radiantes, sombras con destellos y pestañas protagonistas, pequeños brillos en los ojos y un toque extra de gloss en el centro de los labios. Todo eso pasaba entre batas de satén y mesas repletas de brochas en una noche que, además, marcó el regreso del icónico fantasy bra tras ocho años de ausencia. Y en medio de todo ese brillo, había un mexicano formando parte del equipo.