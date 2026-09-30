Caramel copper, el cobrizo de Belinda que está en tendencia

Dónde lograrlo y cómo mantener el tono

Los mejores salones para este color

Entre tantas opciones de salones en la Ciudad de México, a veces es difícil decidir a quién confiarle tu pelo. Leonora Studio y Silvia Galván Image Studio son dos clásicos de la ciudad que nunca fallan, y ambos tienen varias sucursales para que elijas la que te quede más cerca.

Tu kit para que el cobre no se apague

Los cobrizos pierden intensidad más rápido que otros tonos, por eso es importante utilizar los productos adecuados para mantener el color el mayor tiempo posible. El primer paso es un shampoo sin sulfatos que limpie el pelo sin llevarse el pigmento en cada lavado; después, aplica un acondicionador o una mascarilla con pigmento cobrizo que deposite color en cada uso y reavive los reflejos antes de tu cita en el salón.

Un buen shampoo, una mascarilla que deposite color, un protector térmico y unas gotas de aceite son lo que necesitas para mantener el tono brillante. (Shampoo Protector, $551, L'Oréal Professionne, Amazon/ Acondicionador Depositador De Color, $378, Kerachroma, Amazon/ Protector Térmico, $715, Redken, Sephora/ Glaze Drops Gloss, $1,325, Kérastase, Sephora)

Si utilizas herramientas de calor, no olvides aplicar un protector térmico, ya que el calor es uno de los principales enemigos del cobre. Por último, lava tu pelo con agua tibia cada dos o tres días para evitar que el tono se deslave y no olvides aplicar unas gotas de aceite para mantener el brillo. Agenda un baño de color cada seis u ocho semanas para que tu caramel copper luzca siempre tan luminoso como el primer día.

El caramel copper demuestra que el cobre también puede ser discreto y fácil de mantener. Con los cuidados correctos, este tinte se convierte en ese color que ilumina la cara y acompaña todo el otoño con la misma calidez del primer día.