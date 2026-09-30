Caramel copper, el cobrizo de Belinda que está en tendencia

El caramel copper conquista esta temporada: mezcla la suavidad del caramelo con la intensidad del cobre. Este tinte combina tonos cálidos de café y caramelo con destellos cobrizos muy luminosos, que dan como resultado un color otoñal, con mucha dimensión y brillo.
Su acabado suave lo vuelve mucho más fácil de llevar que un rojo intenso; además, favorece sobre todo a los tonos de piel cálidos o dorados y resalta los ojos verdes o avellana. Te contamos todo sobre este tono y los lugares donde lo puedes lograr .
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Un cobre para esta temporada
¿Por qué todas lo quieren?
Cada otoño, el pelo cobrizo se vuelve el centro de la conversación, pero este año el tono se hace más profundo y sofisticado. Conserva ese matiz rojizo y la misma calidez, pero se aleja de la intensidad de los naranjas muy brillantes. Aquí aparece el caramel copper, un punto medio entre el castaño y el cobrizo que ilumina la cara sin un cambio radical; aporta mucha profundidad y hace que la melena se vea más abundante y brillante. Además, es un tinte que mezcla tonos que predominan en otoño, así que tu pelo se convierte en el mejor accesorio de la temporada.
Cómo pedirlo en el salón
La clave de este color está en la dimensión; te recomendamos pedir un cobrizo cálido multidimensional en lugar de un solo tono uniforme. Si tu pelo es castaño natural, lo mejor es un cobrizo quemado que aporte calidez sin llegar al rojo; si es naturalmente claro, se pueden integrar matices caramelo y dorados. Para lograr esa transición suave que está en tendencia, las mejores técnicas son la fusión de color, los reflejos oscuros y la raíz difuminada, que crean profundidad sin líneas marcadas. Antes de decidir, pregúntale a tu colorista cuál es la mejor para ti.
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Dónde lograrlo y cómo mantener el tono
Los mejores salones para este color
Entre tantas opciones de salones en la Ciudad de México, a veces es difícil decidir a quién confiarle tu pelo. Leonora Studio y Silvia Galván Image Studio son dos clásicos de la ciudad que nunca fallan, y ambos tienen varias sucursales para que elijas la que te quede más cerca.
Tu kit para que el cobre no se apague
Los cobrizos pierden intensidad más rápido que otros tonos, por eso es importante utilizar los productos adecuados para mantener el color el mayor tiempo posible. El primer paso es un shampoo sin sulfatos que limpie el pelo sin llevarse el pigmento en cada lavado; después, aplica un acondicionador o una mascarilla con pigmento cobrizo que deposite color en cada uso y reavive los reflejos antes de tu cita en el salón.
Si utilizas herramientas de calor, no olvides aplicar un protector térmico, ya que el calor es uno de los principales enemigos del cobre. Por último, lava tu pelo con agua tibia cada dos o tres días para evitar que el tono se deslave y no olvides aplicar unas gotas de aceite para mantener el brillo. Agenda un baño de color cada seis u ocho semanas para que tu caramel copper luzca siempre tan luminoso como el primer día.
El caramel copper demuestra que el cobre también puede ser discreto y fácil de mantener. Con los cuidados correctos, este tinte se convierte en ese color que ilumina la cara y acompaña todo el otoño con la misma calidez del primer día.