Estos son los pasos para lograr el makeup look de Daisy Edgar-Jones

Sense and sensibility está a días de llegar a los cines y una de sus actrices principales es Daisy Edgar-Jones, quien nos ha regalado increíbles looks en la temporada de promoción de la película. El filme se apega a una línea romántica y clásica, donde los pequeños detalles y el apego a lo natural son protagonistas.
La actriz siempre ha sido reconocida en el mundo del beauty por potenciar aquello que le favorece, desde el tono de su pelo hasta el makeup tan ligero que normalmente la acompaña. Para todas las brunettes, Daisy puede ser una gran referencia cuando se habla de makeup looks en líneas naturales y sutiles .
Publicidad
La estética de Sense and Sensibility
El remake de Sense and Sensibility es el claro ejemplo de cómo la estética romántica de finales del siglo XVIII puede adaptarse a un beauty look actual. La película recupera elementos característicos de la época y los lleva a una versión más ligera y natural, donde los pequeños detalles son los que construyen el resultado. Durante la promoción, Daisy Edgar-Jones ha llevado esta estética a la actualidad con beauty looks que mantienen esa misma esencia a través de una piel luminosa, tonos rosados y peinados relajados, logrando un glam al estilo romántico.
Get the look
Primero lo primero: la piel
Para lograr el look que tanto caracteriza a la actriz es esencial optar por una base que tenga una buena cobertura pero que se sienta ligera y con ese acabado double skin que mantiene la piel fresca. Si la difuminas con una esponja húmeda lograrás un acabado más natural.
Para mantener una línea sutil, la elección del tono de blush es esencial, un rubor que se acerque al tono que tus mejillas cuando te sonrojas, ideal si es en crema, sin olvidar que después puedes sellarlo y retocarlo con blush del mismo tono, pero en polvo. Aplicarlo con una brocha abundante y angular sobre los pómulos te ayudará a tener más precisión y un acabado difuminado.
Para terminar con la piel coloca una cantidad sutil de iluminador en tonos neutros en pómulos y la punta de la nariz, esto le dará ese toque glowy que complementa el look. No olvides sellar con un polvo suelto, así el maquillaje durará más tiempo en su lugar y evitarás ese aspecto brilloso o grasoso que definitivamente no tiene porqué tener lugar dentro del makeup.
Publicidad
La mirada icónica del glam
Para la mirada se busca algo que no robe protagonismo, este maquillaje busca unir todo de manera que parezca una sola pieza sin que una parte destaque más que la otra, así que en los ojos deberás optar por tonos similares al blush y concentrar el color en el párpado móvil, si quieres un poco más de intensidad puedes ocupar varios tonos que hagan juego con la sombra de transición de tu elección. Aquí la idea es ir de más a menos: el color con más pigmento va pegado a la línea de las pestañas y debe ir subiendo el producto.
Para darle más dimensión a la mirada, un lápiz delineador va a ser tu mejor herramienta. Marca la línea de agua del ojo. Ahora si, podemos pasar a las pestañas, una máscara de pestañas negra es ideal. Para cerrar con broche de oro el eyemakeuplook, peina las cejas con un gel con color para que el resultado de ese efecto sea effortless.
Labios y final touches
Nuevamente, para los labios elige un tono que vaya en sintonía con la gama de colores que ya vienes trabajando, delinea sutilmente, y agrega un toque de gloss por darle al look ese último detalle que necesita. Como último paso del makeup look un buen settingspray es la cereza del pastel, en el mercado hay muchos que brindan distintos acabados, te recomendamos elegir uno que cuide el maquillaje para que te dure intacto todo el día y puedas lucir un look muy apegado a aquello que es romántico.