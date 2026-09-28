Estos son los pasos para lograr el makeup look de Daisy Edgar-Jones

La estética de Sense and Sensibility

El remake de Sense and Sensibility es el claro ejemplo de cómo la estética romántica de finales del siglo XVIII puede adaptarse a un beauty look actual. La película recupera elementos característicos de la época y los lleva a una versión más ligera y natural, donde los pequeños detalles son los que construyen el resultado. Durante la promoción, Daisy Edgar-Jones ha llevado esta estética a la actualidad con beauty looks que mantienen esa misma esencia a través de una piel luminosa, tonos rosados y peinados relajados, logrando un glam al estilo romántico.



Elegante, sutil y con un gran toque romántico (Getty images )





Get the look

Primero lo primero: la piel

Para lograr el look que tanto caracteriza a la actriz es esencial optar por una base que tenga una buena cobertura pero que se sienta ligera y con ese acabado double skin que mantiene la piel fresca. Si la difuminas con una esponja húmeda lograrás un acabado más natural.

Para mantener una línea sutil, la elección del tono de blush es esencial, un rubor que se acerque al tono que tus mejillas cuando te sonrojas, ideal si es en crema, sin olvidar que después puedes sellarlo y retocarlo con blush del mismo tono, pero en polvo. Aplicarlo con una brocha abundante y angular sobre los pómulos te ayudará a tener más precisión y un acabado difuminado.

Una base con corrector en su fórmula. Un blush que combina lo mejor de los dos mundos: crema y polvo , y una brocha ideal para colocarlo. (Base de Maquillaje + Corrector Beyond Perfecting, $949, Clinique, Sephora / major headlines double-take crème & powder blush duo, $1,045, Patrick Ta, Sephora / Angled Blush Brush, $440, Ulta)



Para terminar con la piel coloca una cantidad sutil de iluminador en tonos neutros en pómulos y la punta de la nariz, esto le dará ese toque glowy que complementa el look. No olvides sellar con un polvo suelto, así el maquillaje durará más tiempo en su lugar y evitarás ese aspecto brilloso o grasoso que definitivamente no tiene porqué tener lugar dentro del makeup.