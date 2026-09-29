Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Los combos de sombras que nunca fallan

El café con dorado no es el único combo, es momento de sacar tus paletas más coloridas.
mar 29 septiembre 2026 04:53 PM
Añadir Quién en Google
portada.jpg
Combos de sombras que nunca fallan: la guía para volver a jugar con el color en tu mirada. (via Instagram: (@daniellemarcan))

Típico, tienes un evento y quieres maquillarte de manera distinta, pero no sabes bien por dónde empezar. Atreverte a jugar con color no tiene por qué ser complicado, se trata solamente de encontrar el combo que más te representa y perderle el miedo a esa paleta de sombras que hace mucho no usas.

La próxima vez que la veas ahí, abandonada en tu tocador, ya sabes que no te va a faltar inspiración , pues te dejamos cómo llevarlas.

Publicidad

Los mejores combos de sombras inesperados

Morado y tonos champagne

El morado con champagne es un combo ideal para cuando estás buscando algo femenino y romántico. El champagne puede ir sobre el lagrimal para darle a tu mirada mucho más con el morado. Este combo en especial hará que los ojos cafés se vean mucho más claros y luminosos.

Morado.jpg
El morado con champagne en un smokey eye, es perfecto para elevar cualquier look de noche. (via instagram: (@piminova_lera))


Fríos pero con personalidad

El azul con plata, un combo muy editorial pero que le dará muchísima personalidad a tu look. No le tengas miedo a la sombra azul y dejate llevar colocándola en todo el parpado; dale el toque de brillo con el color plata. Para alargar mucho más tu mirada puedes cerrar este combo con un delineador negro muy fino pegado a la raíz de tus pestañas. Esto hará toda la diferencia en este icy makeup que de verdad nunca falla.

Icy.jpg
El azul con plata llevado a la perfección en este icy makeup de Zendaya, con deliniado fino que alarga la mirada. (via instagram: (@erenestocasillas) )


Un toque inesperado pero favorecedor

Verde olivo con dorado: El dorado no puede quedarse atrás, agrega le una sombra verde olivo en la cuenca de tu ojo y en la parte de abajo muy pegado a tus pestañas. Este look es muy elegante, pero sin dejar de usar ese toque de color que hará que tu look sea el que más destaque.

Verde.jpg
El verde con dorado es la prueba de que el color también puede verse elegante y sofisticado. (via instagram: (@daniellemarcan) )

Publicidad

Looks soñadores y con mucho brillo

Baby blue más lila, con este combo puedes jugar un poquito más con el color y es increíble. El azul debe ir en el lagrimal hasta la mitad de tu cuenca, donde se encuentra con el lila y hará que se funda en una misma sombra. Como toque final puedes agregar un poco de brillo para que parezca que saliste de un cuento de hadas.

baby blue.jpg
El baby blue con el lila se combinan para que parezca una sola sombra, el combo más mágico de todos. (via instagram (@carminartist) )

Los dos que nunca fallan

Rosa con cobre, un combo con mucho carácter. El rosa se queda en el parpado móvil dándole ese aire soft, mientras que el cobre se coloca en la cuenca y en la linea de agua inferior para dar calidez y un brillo como de atardecer. Es el combo perfecto para cuando quieres verte arreglada sin que se nota que hiciste mucho esfuerzo.

rosa.JPG
El rosa cobre en su versión más natural, sin perder ese toque de color, ideal para el día a día (via instagram: (@pudrovana.makeup))
simone-rocha-cejas (1).jpg
Las cejas de Simone Rocha se convierten en el accesorio de belleza inesperado de London Fashion Week La creatividad se expresó en el makeup look del runway de Simone Rocha, las cejas lo dicen todo y amamos.

Publicidad

Tags

Sombras Delineador Maquillaje

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

PortadaQuien-oct.jpg

Publicidad