Los combos de sombras que nunca fallan

Típico, tienes un evento y quieres maquillarte de manera distinta, pero no sabes bien por dónde empezar. Atreverte a jugar con color no tiene por qué ser complicado, se trata solamente de encontrar el combo que más te representa y perderle el miedo a esa paleta de sombras que hace mucho no usas.
La próxima vez que la veas ahí, abandonada en tu tocador, ya sabes que no te va a faltar inspiración , pues te dejamos cómo llevarlas.
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Los mejores combos de sombras inesperados
Morado y tonos champagne
El morado con champagne es un combo ideal para cuando estás buscando algo femenino y romántico. El champagne puede ir sobre el lagrimal para darle a tu mirada mucho más con el morado. Este combo en especial hará que los ojos cafés se vean mucho más claros y luminosos.
Fríos pero con personalidad
El azul con plata, un combo muy editorial pero que le dará muchísima personalidad a tu look. No le tengas miedo a la sombra azul y dejate llevar colocándola en todo el parpado; dale el toque de brillo con el color plata. Para alargar mucho más tu mirada puedes cerrar este combo con un delineador negro muy fino pegado a la raíz de tus pestañas. Esto hará toda la diferencia en este icy makeup que de verdad nunca falla.
Un toque inesperado pero favorecedor
Verde olivo con dorado: El dorado no puede quedarse atrás, agrega le una sombra verde olivo en la cuenca de tu ojo y en la parte de abajo muy pegado a tus pestañas. Este look es muy elegante, pero sin dejar de usar ese toque de color que hará que tu look sea el que más destaque.
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Looks soñadores y con mucho brillo
Baby blue más lila, con este combo puedes jugar un poquito más con el color y es increíble. El azul debe iren el lagrimal hasta la mitad de tu cuenca, donde se encuentra con el lila y hará que se funda en una misma sombra. Como toque final puedes agregar un poco de brillo para que parezca que saliste de un cuento de hadas.
Los dos que nunca fallan
Rosa con cobre, un combo con mucho carácter. El rosa se queda en el parpado móvil dándole ese aire soft, mientras que el cobre se coloca en la cuenca y en la linea de agua inferior para dar calidez y un brillo como de atardecer. Es el combo perfecto para cuando quieres verte arreglada sin que se nota que hiciste mucho esfuerzo.