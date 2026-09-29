Los combos de sombras que nunca fallan

Los mejores combos de sombras inesperados

Morado y tonos champagne

El morado con champagne es un combo ideal para cuando estás buscando algo femenino y romántico. El champagne puede ir sobre el lagrimal para darle a tu mirada mucho más con el morado. Este combo en especial hará que los ojos cafés se vean mucho más claros y luminosos.

El morado con champagne en un smokey eye, es perfecto para elevar cualquier look de noche. (via instagram: (@piminova_lera))





Fríos pero con personalidad

El azul con plata, un combo muy editorial pero que le dará muchísima personalidad a tu look. No le tengas miedo a la sombra azul y dejate llevar colocándola en todo el parpado; dale el toque de brillo con el color plata. Para alargar mucho más tu mirada puedes cerrar este combo con un delineador negro muy fino pegado a la raíz de tus pestañas. Esto hará toda la diferencia en este icy makeup que de verdad nunca falla.

El azul con plata llevado a la perfección en este icy makeup de Zendaya, con deliniado fino que alarga la mirada. (via instagram: (@erenestocasillas) )





Un toque inesperado pero favorecedor

Verde olivo con dorado: El dorado no puede quedarse atrás, agrega le una sombra verde olivo en la cuenca de tu ojo y en la parte de abajo muy pegado a tus pestañas. Este look es muy elegante, pero sin dejar de usar ese toque de color que hará que tu look sea el que más destaque.