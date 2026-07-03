Sevanna: el beauty spot escondido en Las Lomas que tienes que conocer

Sevanna surgió bajo la idea de crear un lugar donde la gente pudiera ir a detenerse y respirar, salir un poco del caos de la ciudad sin la necesidad de ir muy lejos. Por eso, optaron por encontrar un pequeño rincón dentro de una de las zonas más populares de la CDMX, en las Lomas.

Sevanna abrió sus puertas en CDMX hace poco y desde entonces ha sido todo un éxito. (CARLOR RAMOS)

Para llegar a Sevanna, hay que atravesar un pequeño pasillo y ahí te encontrarás con la entrada principal. Una vez dentro, el ruido de la ciudad desaparece, y pareciera que estás en un wellness retreat. Con estaciones de manicure y pedicure, una cabina para tratamientos faciales, y un head spa, donde recibirás un tratamiento capilar delicioso.