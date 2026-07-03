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Sevanna: el beauty spot escondido en Las Lomas que tienes que conocer

Hay un salón escondido, que vale toda la pena descubrir y que nos tiene obsesionadas.
vie 03 julio 2026 01:21 PM
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Un espacio de wellness y beauty, donde te relajarás sin la necesidad de ir tan lejos. (Cortesía)

Sevanna, es el espacio de wellness que si vives en CDMX, es un must visitar. No sólo por la excelencia de sus tratamientos, si no porque es una forma genuina de desconectar y mantener el equilibrio beauty.

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Sevanna: el beauty spot escondido en Las Lomas que tienes que conocer

Sevanna surgió bajo la idea de crear un lugar donde la gente pudiera ir a detenerse y respirar, salir un poco del caos de la ciudad sin la necesidad de ir muy lejos. Por eso, optaron por encontrar un pequeño rincón dentro de una de las zonas más populares de la CDMX, en las Lomas.

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Sevanna abrió sus puertas en CDMX hace poco y desde entonces ha sido todo un éxito. (CARLOR RAMOS)

Para llegar a Sevanna, hay que atravesar un pequeño pasillo y ahí te encontrarás con la entrada principal. Una vez dentro, el ruido de la ciudad desaparece, y pareciera que estás en un wellness retreat. Con estaciones de manicure y pedicure, una cabina para tratamientos faciales, y un head spa, donde recibirás un tratamiento capilar delicioso.

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Los tratamientos capilares son un must-have, y no dejes de pasar por la estación de mani y pedi. (Cortesía)

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Una esquina de wellness

Hoy en día, encontrar estos espacios donde los tratamientos se sientan como rituales es algo complicado, pero Sevanna sabe hacerlo: fusiona la identidad del mundo con México, para crear un sitio original, donde la estética combina con la excelencia.

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El espacio perfecto para desconectar del caos. (CARLOR RAMOS)

Cada uno de los tratamientos, tiene un toque extra que hacen de tu experiencia algo fuera de lo convencional, desde infusiones de café para el pelo, manicura precisa con beneficios como una máquina que funciona con ácido hialurónico para una piel espectacular, hasta un análisis capilar a profundidad. Sevanna, es una parada obligatoria si buscas bienestar sin tener que irte tan lejos.

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Date una vuelta por las Lomas y no olvides pasar a Sevanna. (CARLOR RAMOS)
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