Adiós al clean look: la low ponytail es el peinado que conquistó las pasarelas de Nueva York

De las pasarelas a tu look

Mismo peinado, diferentes versiones

Vimos la low ponytail en versiones muy distintas a lo largo de la semana. En Cult Gaia apareció con un acabado muy relajado, alargada y con un nudo; en Tory Burch, más pulida y con un moño; y, para rematar, TWP trajo una propuesta muy de pasarela con un broche plateado para darle ese toque de joyería. Todas estas versiones tienen algo en común: raíces sin retirar, una raya limpia o todo peinado hacia atrás y mucho brillo. Es la respuesta relajada del famoso clean look o el chongo restirado: menos producto y un acabado muy relajado pero sofisticado.

Mismo peinado, diferentes versiones: Cult Gaia, Tory Burch y TWP. (Vía Getty)





Cómo lograrla en casa

No necesitas estar backstage para hacer este peinado tuyo. Empieza con el pelo completamente seco y estilizado como más te guste, ya sea lacio, natural o con ondas suaves. Aplica un poco de aceite para evitar el frizz y peina hacia atrás con un cepillo de cerdas suaves sin tensar mucho; la idea es que se vea acomodada, no pulida. Sujeta la coleta con una liga; aquí puedes jugar más con el look: puedes envolver la liga con un mechón de pelo e incluso agregar un accesorio para elevarlo. Termina con un poco de brillo en toda la melena para ese efecto glossy de salón.