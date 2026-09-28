Adiós al clean look: la low ponytail es el peinado que conquistó las pasarelas de Nueva York

Si algo nos han dejado las pasarelas de la Spring/Summer 2027 de Nueva York es que la low ponytail llega esta temporada para quedarse: una coleta baja, relajada y con un acabado brillante muy sofisticado. La vimos en las pasarelas de Cult Gaia, Tory Burch y TWP. Es un sustituto de los peinados muy pulidos que hemos visto en los últimos años, porque más allá de buscar ese clean look que estuvo en tendencia por muchos años, esta coleta se acomoda naturalmente, requiere muchos menos productos y hace que cualquier melena luzca y sea la protagonista.
Es elegante sin esfuerzo, favorece a todo tipo de pelo y, lo mejor, es que puedes lograrla sin estar backstage en el Fashion Week. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva tendencia.
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De las pasarelas a tu look
Mismo peinado, diferentes versiones
Vimos la low ponytail en versiones muy distintas a lo largo de la semana. En Cult Gaia apareció con un acabado muy relajado, alargada y con un nudo; en Tory Burch, más pulida y con un moño; y, para rematar, TWP trajo una propuesta muy de pasarela con un broche plateado para darle ese toque de joyería. Todas estas versiones tienen algo en común: raíces sin retirar, una raya limpia o todo peinado hacia atrás y mucho brillo. Es la respuesta relajada del famoso clean look o el chongo restirado: menos producto y un acabado muy relajado pero sofisticado.
Cómo lograrla en casa
No necesitas estar backstage para hacer este peinado tuyo. Empieza con el pelo completamente seco y estilizado como más te guste, ya sea lacio, natural o con ondas suaves. Aplica un poco de aceite para evitar el frizz y peina hacia atrás con un cepillo de cerdas suaves sin tensar mucho; la idea es que se vea acomodada, no pulida. Sujeta la coleta con una liga; aquí puedes jugar más con el look: puedes envolver la liga con un mechón de pelo e incluso agregar un accesorio para elevarlo. Termina con un poco de brillo en toda la melena para ese efecto glossy de salón.
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Adáptala a tu pelo
Diferentes texturas, la versión de cada una
Lo mejor de la low ponytail es que funciona en cualquier melena; solo es cuestión de acomodarla a tu textura. Si tienes el pelo muy lacio, aprovéchalo: peina bien hacia atrás y sella con unas gotas de aceite; puedes dejar unos mechones sueltos al frente si prefieres un acabado más messy. Para las rizadas, la clave está en explotar tu textura: recoge suavemente tu pelo, define los rizos que queden fuera con crema para peinar o un poco de aceite y deja que el volumen natural sea el protagonista del look.
Sea cual sea tu corte, la low ponytail funciona
Si tienes fleco o curtain bangs, son tus mejores aliados; enmarcan la cara y suavizan el peinado, así que déjalo libre y péinalo como más te guste. Y si tu pelo es corto o tienes capas, no te preocupes por los mechones que no alcanzan la liga: sujétalos con pasadores discretos o déjalos caer a propósito para ese efecto undone y hacer que la coleta se vea menos rígida y mucho más chic.
Lo mejor de la low ponytail es que no distingue entre la pasarela y la vida real: basta con pocos productos para llevar la coleta que promete acompañarnos durante toda la temporada.