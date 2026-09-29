Los 5 perfumes que nos tienen obsesionadas para este otoño

Encuentra el tuyo

Un perfume no se elige, te encuentra. Y cuando lo haces, ya no lo sueltas: se queda en tu ropa, en tu bolsa, en la memoria de todos los que se cruzan contigo, la clave está cuando alguien te pregunte “¿Qué perfume usas?”. Pruébalos, mézclalos y quédate con el que te haga sentir más tú.

Los que siempre van en la bolsa

Empecemos por lo más nuevo: Coco Mademoiselle Crush Absolu de Chanel, la reinterpretación más intensa, sensual y ambarina de su icónica fragancia. Está creada por Olivier Polge y tiene a Gracie Abrams como cara de la campaña. Abre con un acorde de lichi y toronja, tiene un toque floral de rosa y jazmín, y cierra con pachulí envuelto en notas ambarinas y vainilla, con un toque de vetiver. Y lo increíble es que se queda contigo todo el día.



El nuevo lanzamiento de Chanel que no vas a dejar de usar (Coco Mademoiselle Crush Absolu, $3,220, Chanel, Sephora.

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Si lo tuyo es la elegancia fresca y sin esfuerzo, English Pear & Freesia de Jo Malone London es ese perfume que siempre atrae cumplidos: huele a peras maduras y flores blancas. Y si te gusta algo más limpio, Wood Sage & Sea Salt evoca brisa marina, sal y madera flotante, perfecto para diario.



Un aroma muy minimalista que definitivamente no vas a querer dejar de usar (English Pear & Freesia Cologne, $3,300, Jo Malone London, El Palacio de Hierro. )



Para quienes buscan algo accesible que se sienta de lujo, All or Nothing de Oriflame es una joya: tiene vainilla, magnolia y frambuesa, y dura horas en la piel.

