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Belleza

Los 5 perfumes que nos tienen obsesionadas para este otoño

De lo más nuevo de Chanel, hasta los clásicos que nunca fallan, esta es la lista de perfumes con los que no vas a parar de recibir cumplidos.
mar 29 septiembre 2026 04:41 PM
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Del lanzamiento más reciente al clásico de siempre: los perfumes que no soltamos. (via Instagram: (@chanel.beauty))

Siempre nos han dicho que el perfume es algo muy personal y, mientras más lo usas, más se vuelve solamente tuyo, ese que siempre traes en la bolsa. Puede ser un lanzamiento reciente o un clásico que jamás pasará de moda. Aquí te damos nuestras cinco opciones favoritas .

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Encuentra el tuyo

Un perfume no se elige, te encuentra. Y cuando lo haces, ya no lo sueltas: se queda en tu ropa, en tu bolsa, en la memoria de todos los que se cruzan contigo, la clave está cuando alguien te pregunte “¿Qué perfume usas?”. Pruébalos, mézclalos y quédate con el que te haga sentir más tú.

Los que siempre van en la bolsa

Empecemos por lo más nuevo: Coco Mademoiselle Crush Absolu de Chanel, la reinterpretación más intensa, sensual y ambarina de su icónica fragancia. Está creada por Olivier Polge y tiene a Gracie Abrams como cara de la campaña. Abre con un acorde de lichi y toronja, tiene un toque floral de rosa y jazmín, y cierra con pachulí envuelto en notas ambarinas y vainilla, con un toque de vetiver. Y lo increíble es que se queda contigo todo el día.

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El nuevo lanzamiento de Chanel que no vas a dejar de usar (Coco Mademoiselle Crush Absolu, $3,220, Chanel, Sephora.
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Si lo tuyo es la elegancia fresca y sin esfuerzo, English Pear & Freesia de Jo Malone London es ese perfume que siempre atrae cumplidos: huele a peras maduras y flores blancas. Y si te gusta algo más limpio, Wood Sage & Sea Salt evoca brisa marina, sal y madera flotante, perfecto para diario.

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Un aroma muy minimalista que definitivamente no vas a querer dejar de usar (English Pear & Freesia Cologne, $3,300, Jo Malone London, El Palacio de Hierro. )


Para quienes buscan algo accesible que se sienta de lujo, All or Nothing de Oriflame es una joya: tiene vainilla, magnolia y frambuesa, y dura horas en la piel.

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una joya que es perfecta para el dia a dia (All or Nothing Parfum, $1,550, Oriflame, Oriflame México. )

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Entre los clásicos que nunca fallan está Acqua di Giò de Giorgio Armani, con su clásica frescura marina, un aroma limpio que va bien con cualquiera. Su versión femenina, Acqua di Gioia, es un respiro muy fresco, con menta machacada, limón de Amalfi y jazmín de agua.

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Si amas los olores frescos, este es tu nuevo perfume favorito. (Acqua di Gioia Eau de Parfum, $3,830, Giorgio Armani, El Palacio de Hierro. )

Y para cerrar con algo de nicho, Philosykos de Diptyque, el favorito de quienes aman la moda: es el perfume de higo por excelencia, con la madera del árbol, las hojas verdes y la dulzura lechosa de la fruta.

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El perfume más elegante de toda esta lista. (Orpheon Eau de Toilette, $4,080, Diptyque, El Palacio de Hierro. )
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Tres delineados fáciles que parecen de experta y te enseñamos a hacer paso a paso No necesitas ser una experta para conseguir un buen delineado. Estos tres estilos tienen trucos sencillos que harán mucho más fácil recrearlos.

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