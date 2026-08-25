Las S waves no se van con el verano y serán las ondas favoritas del otoño, así puedes hacerlas

Te enseñamos cómo hacerlas

La clave de las S waves está en crear ondas suaves y definidas que formen una especie de “S” a lo largo del pelo, en lugar de buscar rizos perfectamente marcados. El resultado es mucho más relajado, pero mantiene ese acabado sofisticado que hace que cualquier look se vea más arreglado.

La tendencia en Hollywood son las "S waves", que siguen un orden que se ve natural y rizado. (vía Instagram (@emilychengmakeup))

Para conseguirlas, comienza con el pelo completamente seco y aplica un protector térmico. Divide el pelo en secciones y, con una plancha, ve marcando ondas alternando la dirección del movimiento: hacia un lado y después hacia el contrario. No cierres demasiado la plancha ni la mantengas demasiado tiempo en un mismo punto ya que la idea es crear una curva suave y continua.

Una vez que termines, deja que las ondas se enfríen y pasa ligeramente los dedos o un cepillo de dientes anchos entre ellas para romper la definición y conseguir ese acabado effortless. Puedes terminar con un poco de spray fijador para mantener la forma.