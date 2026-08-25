Las S waves no se van con el verano y serán las ondas favoritas del otoño, así puedes hacerlas

Las S wavesson el hairlook que dominó el verano y que promete mantenerse entre los favoritos de la siguiente temporada. Su acabado tiene ese toque effortless que las convierte en el complemento perfecto para prácticamente cualquier look.
Cada vez son más las celebs e influencers, como Zendaya y Sarah Pidgeon, que las llevan y demuestran que no necesitas ser experta para conseguirlas. Aquí te contamos cómo hacerlas y algunos tips para que queden justo como quieres.
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Te enseñamos cómo hacerlas
La clave de las S waves está en crear ondas suaves y definidas que formen una especie de “S” a lo largo del pelo, en lugar de buscar rizos perfectamente marcados. El resultado es mucho más relajado, pero mantiene ese acabado sofisticado que hace que cualquier look se vea más arreglado.
Para conseguirlas, comienza con el pelo completamente seco y aplica un protector térmico. Divide el pelo en secciones y, con una plancha, ve marcando ondas alternando la dirección del movimiento: hacia un lado y después hacia el contrario. No cierres demasiado la plancha ni la mantengas demasiado tiempo en un mismo punto ya que la idea es crear una curva suave y continua.
Una vez que termines, deja que las ondas se enfríen y pasa ligeramente los dedos o un cepillo de dientes anchos entre ellas para romper la definición y conseguir ese acabado effortless. Puedes terminar con un poco de spray fijador para mantener la forma.
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Los mejores aliados para unas S waves perfectas
Si quieres facilitar todavía más el proceso, existen hair tools diseñadas específicamente para crear este tipo de ondas. Su forma permite marcar las curvas del pelo y conseguir esa característica silueta en “S” sin tener que dominar demasiado la técnica con la plancha. Son una buena alternativa si buscas un buen resultado con menor esfuerzo.
Y si lo que buscas es que tus S waves tengan un acabado más voluminoso y effortless, el spray de sal puede convertirse en tu mejor aliado. Aplicar una ligera capa sobre el pelo, especialmente de medios a puntas, una vez que hayas creado las ondas y le dará textura y cuerpo a el resultado.