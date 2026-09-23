Tres delineados fáciles que parecen de experta y te enseñamos a hacer paso a paso

El delineado es uno de los pasos más complicados del maquillaje. Está en esa delgada línea entre elevar el look o estropearlo cuando el pulso no está de nuestro lado. Muchas beauty influencers, celebs y makeup artists comparten sus mejores tips para que no te compliques la vida cuando se trata de delinear y conseguir un resultado perfecto sin arruinar nada de lo que ya hiciste.

Muchas veces nos ha pasado que es de los últimos pasos que realizamos y, justo cuando todo parecía ir perfecto, el delineado no sale como esperábamos. Pero tal vez el problema está en que todavía no conoces estos tres tipos de delineado y los trucos para hacerlos de la manera más fácil posible , consiguiendo un resultado que acompañará y elevará cualquier makeup look.