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Belleza

Tres delineados fáciles que parecen de experta y te enseñamos a hacer paso a paso

No necesitas ser una experta para conseguir un buen delineado. Estos tres estilos tienen trucos sencillos que harán mucho más fácil recrearlos.
mié 23 septiembre 2026 02:28 PM
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Dove Cameron con ese característico delineado que siempre la acompaña (vía Instagram (@dovecameron))

El delineado es uno de los pasos más complicados del maquillaje. Está en esa delgada línea entre elevar el look o estropearlo cuando el pulso no está de nuestro lado. Muchas beauty influencers, celebs y makeup artists comparten sus mejores tips para que no te compliques la vida cuando se trata de delinear y conseguir un resultado perfecto sin arruinar nada de lo que ya hiciste.

Muchas veces nos ha pasado que es de los últimos pasos que realizamos y, justo cuando todo parecía ir perfecto, el delineado no sale como esperábamos. Pero tal vez el problema está en que todavía no conoces estos tres tipos de delineado y los trucos para hacerlos de la manera más fácil posible , consiguiendo un resultado que acompañará y elevará cualquier makeup look.

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Delineado smokey: la clave está en difuminar

Para conseguir un delineado smokey no necesitas que la línea quede perfecta desde el primer intento. Comienza trazando una línea fina y muy pegada a las pestañas con sombra, y una brocha plana, pequeña y delgada. Después difumina con una brocha ligeramente más grande hasta conseguir ese acabado ahumado.

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Em Rata es el claro ejemplo de que el delineado smokey es perfecto para el eye maxing (vía Instagram (@hungvanngo))


Si quieres que la punta quede más definida, puedes apoyarte de un pequeño pedazo de cinta colocado desde la esquina externa del ojo hacia la colita de la ceja. Al retirarlo tendrás una línea perfecta. Es importante remarcar que si quieres intentarlo lo hagas antes de maquillarte la piel para que no retires el makeup con la cinta.

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La sombra ideal para un delineado smokey (Sombra de ojos de alta pigmentación, Most intense rich black, $480, Mac Cosmetics)

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Efecto lifting con ayuda de un foxy eye

El delineado foxy busca alargar visualmente la mirada y llevarla hacia arriba, por lo que la dirección de la colita hace toda la diferencia. Puedes hacerlo con plumón delineador o delineador líquido y, si quieres facilitarte la tarea, un pasador de pelo puede convertirse en una herramienta inesperada. Solo tienes que abrirlo y colocar una de sus puntas en la esquina externa del ojo, llevándola en diagonal hacia la dirección de la colita de la ceja para marcar una pequeña guía; después, con el delineador, sigue esa línea y rellena para conseguir una colita definida.

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Megan fox es la reina del foxy makeup, así es como ella lo lleva (vía Instagram (@maryphillips))

Para completar el efecto, dibuja dos líneas pequeñas que se encuentren en forma de pico en el lagrimal, creando ese acabado alargado que caracteriza a los foxy eyes.

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Delineado dentro del ojo: pequeño detalle, gran diferencia

Si quieres intensificar la mirada sin hacer un delineado demasiado evidente, llevar el lápiz a la línea de agua puede ser la opción. Antes de hacerlo, seca suavemente la parte inferior del ojo con un cotonete. También puedes llevarlo a la parte superior de la línea de agua para intensificar todavía más las pestañas.

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Selena Gomez elevó su look delineando el ojo por dentro (vía Instagram (@hungvanngo))

Si ya terminaste de maquillarte y no quieres arriesgarte a mover el resto de tu maquillaje, un truco es ayudarte de una borla pequeña de polvo translúcido para bajar suavemente el párpado y tener mejor acceso a la zona.

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Lápiz delineador cremoso y con alta pigmentación (Killer liner 36-hour waterproof gel eyeliner, $575, Too Faced, Sephora )
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Todas las razones por las que debes probar la nueva base de Hermès La nueva base Plein Air promete un acabado luminoso, duración de 16 horas y garantía de encontrar tu tono.

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Delineador Maquillaje

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