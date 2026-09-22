Whisper fringe: el fleco en tendencia que llevan Bella Hadid y Zoë Kravitz y que querrás probar

Hay estilos de fleco que requieren que te comprometas con ellos y otros que te permiten cambiar de opinión. El whisper fringees de los segundos y por eso nos tiene obsesionadas. Es un fleco desfilado y ligero, la versión más chic de los curtain bangs.
Bella Hadid y Zoë Kravitz lo usan a su estilo, y todos los estilistas coinciden en que será el corte más pedido esta temporada. La gran ventaja es que no necesitas dedicarle mucho tiempo en la mañana para que se vea bien. Aquí te contamos qué es, por qué será tendencia y cómo peinarlo para que parezca de salón .
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¿Qué es el Whisper fringe?
El whisper fringe es la evolución de los curtain bangs: en lugar de un fleco denso y definido, son mechones más despreocupados que enmarcan la cara y se funden con el resto del pelo. Los estilistas coinciden en que el whisper fringe llegó para quedarse, pues requiere poco compromiso. Hay quienes lo describen como un fleco tan versátil que lo tienes, pero también, si un día no lo quieres llevar, puedes esconderlo fácilmente. Da la oportunidad de reinventarte según tu mood del día.
El corte que favorece a todas
Una de las razones por las que este estilo de fleco se está convirtiendo en tendencia es porque le queda bien a casi cualquier tipo de pelo. Favorece más que nada al pelo más fino, porque aporta mucho movimiento y le da textura sin hacerlo pesado, pero también queda increíble en melenas más gruesas o con ondas, porque se puede fundir con las capas. Si tienes la frente más amplia, los mechones degrafilados equilibran las facciones; si tu cara es más redonda, llévalo un poco más largo, a la altura de los pómulos, para estilizar. El truco está en pedirle a tu estilista un corte que se adapte a la textura de tu pelo y a la forma de tu cara.
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¿Cómo llevar el whisper fringe?
Este fleco se puede llevar de dos maneras. La primera es llevarlo al centro, con ese toque dosmilero que ya vimos en Bella Hadid. La segunda, a un lado, más suave y romántico, como el de Zoë Kravitz. Sea cual sea tu versión, el fleco es el mismo: se mueve contigo, no pide mantenimiento diario y se adapta a cualquier estilo.
Cómo estilizarlo en casa
El secreto de este fleco está en cómo lo estilizas más que en el corte en sí. Lo primero está en el protector de calor: aplica un poco de este producto antes de utilizar cualquier herramienta. Después, seca con un cepillo redondo y secadora, y peínalo en zigzag, hacia la derecha y luego hacia la izquierda, para que se note ese acabado degrafilado. Puedes también peinarlo con una plancha y, al final, aplicar un poco de aceite para terminar de definir y darle brillo.
El "whisper fringe" es una tendencia que viene para quedarse. Es muy versátil, se adapta a tu textura natural y te deja cambiar de opinión por las mañanas. Si querías renovar tu look sin arriesgar mucho, esta temporada tienes la excusa perfecta.