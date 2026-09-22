Whisper fringe: el fleco en tendencia que llevan Bella Hadid y Zoë Kravitz y que querrás probar

¿Qué es el Whisper fringe?

El whisper fringe es la evolución de los curtain bangs: en lugar de un fleco denso y definido, son mechones más despreocupados que enmarcan la cara y se funden con el resto del pelo. Los estilistas coinciden en que el whisper fringe llegó para quedarse, pues requiere poco compromiso. Hay quienes lo describen como un fleco tan versátil que lo tienes, pero también, si un día no lo quieres llevar, puedes esconderlo fácilmente. Da la oportunidad de reinventarte según tu mood del día.

Suki Waterhouse lleva el whisper fringe en su máxima expresión. (Vía Instagram (@georgenorthwood))





El corte que favorece a todas

Una de las razones por las que este estilo de fleco se está convirtiendo en tendencia es porque le queda bien a casi cualquier tipo de pelo. Favorece más que nada al pelo más fino, porque aporta mucho movimiento y le da textura sin hacerlo pesado, pero también queda increíble en melenas más gruesas o con ondas, porque se puede fundir con las capas. Si tienes la frente más amplia, los mechones degrafilados equilibran las facciones; si tu cara es más redonda, llévalo un poco más largo, a la altura de los pómulos, para estilizar. El truco está en pedirle a tu estilista un corte que se adapte a la textura de tu pelo y a la forma de tu cara.