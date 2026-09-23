¿Por qué ahora todas quieren el pelo rizado?

Seguramente te acuerdas de la plancha para el pelo un domingo en la noche, o estar pendiente de cuando te tocaba tu cita en el salón para tu retoque de keratina. Esto pasó por años, pero ahora esa misma generación que antes hacía rutinas específicas para ocultar sus rizos, está cambiando de look para reencontrarse con esa melena que tenían de niñas.
Porque algo tiene esta ola de pelo rizado que se ve por todos lados: en el corte shag, en el pixie con textura, en nuestras celebridades favoritas que ya no esconden la forma natural de su melena, y hacen que se sienta genuino. No es solo “así trae el pelo”, es que así fue siempre. Solo que tardamos años en dejarlo salir.