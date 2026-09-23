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Belleza

¿Por qué ahora todas quieren el pelo rizado?

El rizo está de vuelta, y esta vez sin pedir permiso, no se trata de ninguna moda, si no de amar tu textura natural.
mié 23 septiembre 2026 04:03 PM
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Zendaya deja sus rizos al natural y sin definir, y es una de nuestras inspiraciones para nosotras hacer lo mismo. (via Instagram (@ernestocasillas))

Seguramente te acuerdas de la plancha para el pelo un domingo en la noche, o estar pendiente de cuando te tocaba tu cita en el salón para tu retoque de keratina. Esto pasó por años, pero ahora esa misma generación que antes hacía rutinas específicas para ocultar sus rizos, está cambiando de look para reencontrarse con esa melena que tenían de niñas.

Porque algo tiene esta ola de pelo rizado que se ve por todos lados: en el corte shag, en el pixie con textura, en nuestras celebridades favoritas que ya no esconden la forma natural de su melena, y hacen que se sienta genuino. No es solo “así trae el pelo”, es que así fue siempre. Solo que tardamos años en dejarlo salir.

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¿De verdad es solo una tendencia?

Se habla de como en el 2026 se busca la naturalidad en todos los ámbitos, entonces para todos aquellos que crecieron pensando que sus rizos no eran favorecedores, el rizo ahora se vuelve protagonista. Con cortes pensados para trabajar con el patrón natural del pelo, ahora se busca lo real, no el peinado perfecto.

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Siempre fue iconíco, el chino con volumen y despeinado a propósito. Esta es una referencia obligada. (via instagram: (@theharestudio))


Quizá hay algo mucho más simple detrás: las personas que hoy se dejan los rizos son las que probablemente durante años se alaciaron la melena. Y volver a su textura natural, es dejar atrás una rutina que ya no querían seguir.

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Olivia Dean con sus rizos sueltos, haciendo que su melena sea la protagonista del look. (via instagram: (@oliviadean))

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El verdadero motivo

La plancha, las citas de keratina, y mantener un look que pide tanto esfuerzo, es cansado. El pelo rizado no volvió porque de repente sea más bonito, siempre lo fue. Hoy es más fácil llevarlo sin que nadie lo cuestione.

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Andrea Chaparro con su melena natural demostrando nos que el pelo chino también se lleva en editorial. (via instagram: (@andreaxchaparro) )

Y quizá ahí está lo bueno de todo esto: tus rizos es de esas cosas que sí o sí te distinguen. No hay dos iguales, ninguno se parece, no hay un patrón que se repita exacto. Es algo que es completamente tuyo, así tal cual, sin editar. Y hay algo bonito en dejar de esconder lo que te hace ser única.

Si esta semana viste a alguien salir del salón o llegar con unos rizos que no traía antes, probablemente está volviendo a algo que ya conocía, lo mejor de todo es que es algo que es solo suyo. Y esa, más que cualquier lista de trends, es la razón por la que ahora todas quieren el pelo rizado.

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