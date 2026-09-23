¿Por qué ahora todas quieren el pelo rizado?

El verdadero motivo

La plancha, las citas de keratina, y mantener un look que pide tanto esfuerzo, es cansado. El pelo rizado no volvió porque de repente sea más bonito, siempre lo fue. Hoy es más fácil llevarlo sin que nadie lo cuestione.

Andrea Chaparro con su melena natural demostrando nos que el pelo chino también se lleva en editorial. (via instagram: (@andreaxchaparro) )

Y quizá ahí está lo bueno de todo esto: tus rizos es de esas cosas que sí o sí te distinguen. No hay dos iguales, ninguno se parece, no hay un patrón que se repita exacto. Es algo que es completamente tuyo, así tal cual, sin editar. Y hay algo bonito en dejar de esconder lo que te hace ser única.

Si esta semana viste a alguien salir del salón o llegar con unos rizos que no traía antes, probablemente está volviendo a algo que ya conocía, lo mejor de todo es que es algo que es solo suyo. Y esa, más que cualquier lista de trends, es la razón por la que ahora todas quieren el pelo rizado.