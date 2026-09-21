El color que resalta tu mirada: el rímel burgundy es la tendencia

¿Por qué el burgundy conquistó nuestra mirada?

El burgundy es un tono que favorece a todas y el secreto está en su temperatura. Tiene una base cálida, la cual crea un contraste natural que ilumina el iris. En los ojos verdes y miel intensifica los reflejos dorados; en los cafés aporta profundidad y misterio; en los azules funciona como un complemento perfecto y los hace resaltar más. A diferencia de los delineados de color más intensos y llamativos, el rímel burgundy solo está en las pestañas; el resultado es muy sutil y nada complicado de llevar.

El rímel burgundy funciona con todos los tonos de ojos. (Vía Instagram (@kikomilanoturkey))





Formas para estrenar tu rímel burgundy

Si apenas te estás animando a probar esta tendencia, empieza por lo básico: una o dos capas del producto en las pestañas de arriba y de abajo son todo lo que necesitas. Con la piel fresca, las cejas peinadas, un poco de blush y un gloss natural, el color de tus pestañas hace el resto del trabajo. Este look es ideal para el diario e incluso por si llevas prisa.

Cuando quieras subir la intensidad, suma un delineador. Aplica una fórmula del mismo tono o incluso un café en la línea superior de tus ojos para alargar la mirada. Si quieres algo que se note más, difumina este mismo delineador en la línea de tus pestañas inferiores para conseguir ese look monocromático muy de pasarela. Para la noche, puedes hacer un smokey eye en las mismas tonalidades para un resultado más dramático que sigue siendo muy favorecedor.