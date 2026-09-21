El color que resalta tu mirada: el rímel burgundy es la tendencia

Hay colores que no pasan de moda; simplemente esperan para apoderarse de la temporada. El burgundy es esa tonalidad de vino profundo, entre el rojo y el morado, y llegó para quedarse en el lugar menos esperado: nuestras pestañas. Al contrario del negro, el burgundy es un color que aporta calidez, define la mirada y hace que tus ojos resalten sin la necesidad de sombras o delineados.
Es sofisticado, pero también es divertido, y lo mejor es que funciona tanto con el mínimo de maquillaje como con un full glam. Si buscas una forma sencilla de renovar tu look, el rímel es la opción ideal y aquí te enseñamos los mejores productos y cómo llevarlos.
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¿Por qué el burgundy conquistó nuestra mirada?
El burgundy es un tono que favorece a todas y el secreto está en su temperatura. Tiene una base cálida, la cual crea un contraste natural que ilumina el iris. En los ojos verdes y miel intensifica los reflejos dorados; en los cafés aporta profundidad y misterio; en los azules funciona como un complemento perfecto y los hace resaltar más. A diferencia de los delineados de color más intensos y llamativos, el rímel burgundy solo está en las pestañas; el resultado es muy sutil y nada complicado de llevar.
Formas para estrenar tu rímel burgundy
Si apenas te estás animando a probar esta tendencia, empieza por lo básico: una o dos capas del producto en las pestañas de arriba y de abajo son todo lo que necesitas. Con la piel fresca, las cejas peinadas, un poco de blush y un gloss natural, el color de tus pestañas hace el resto del trabajo. Este look es ideal para el diario e incluso por si llevas prisa.
Cuando quieras subir la intensidad, suma un delineador. Aplica una fórmula del mismo tono o incluso un café en la línea superior de tus ojos para alargar la mirada. Si quieres algo que se note más, difumina este mismo delineador en la línea de tus pestañas inferiores para conseguir ese look monocromático muy de pasarela. Para la noche, puedes hacer un smokey eye en las mismas tonalidades para un resultado más dramático que sigue siendo muy favorecedor.
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Los productos ideales para sumarte a esta tendencia
Voluminous Original de L'Oréal Paris
L'Oréal reinventa su fórmula clásica que multiplica el volumen hasta cinco veces el grosor natural, pero en el tono de la temporada. Contiene pantenol y ceramida-R, que protegen las pestañas, así que el color se ve intenso y al mismo tiempo las cuida.
Lash Sensational Sky High de Maybelline
El cepillo de este producto es flexible, lo que funciona para alargar y separar cada pestaña desde la raíz hasta la punta; el resultado es una mirada abierta y muy chic. Su fórmula contiene extracto de bambú, se siente ligera y no reseca.
Máscara para pestañas borgoña de Yuya
Esta es la propuesta mexicana de la lista; su fórmula contiene diez aceites naturales que fortalecen tus pestañas; es hipoalergénica y libre de crueldad animal. El tono burgundy realza la mirada de forma natural, ideal para estrenar este color y si quieres algo cómodo para todos los días.
El negro siempre será un clásico, pero el burgundy es la forma más fácil de darle a tu mirada un toque diferente sin complicarte.