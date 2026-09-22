Bedazzled nails: la tendencia que popularizó Kylie Jenner en verano y que seguiremos llevando en otoño

La tendencia bedazzling que puso de moda Kylie Jenner con su icónico pastel de cumpleaños, consiste en agregarcristales de colores y pedrería para hacer todo más llamativo y personal. Todo esto es gracias al regreso del maximalismo y la nostalgia de los 2000, puesvolvemos al estilo de esta época de personalizar absolutamente todo lo que llevamos con mucho color y brillo.
Lo increíble de esto es que ahora se está extendiendo a cualquier look, haciendo que puedas personalizar hasta tus uñas, y si todo puede llevar un poco más de brillo, ¿por qué dejarlo como está?
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¿Qué son las bedazzled nails?
En las uñas esta tendencia se basa en cristales de colores, pedrería e, incluso, figuras que harán tus manos muchísimo más divertidas. Después de muchos años de diseños minimalistas, los tonos lechosos y el clean girl que dominaba todas las tendencias, ahora, más es más y simplemente porque sí, puedes mezclar de todos los colores con formas que queden entre sí, agregándole toda tu personalidad a tus uñas.
En lugar de que todas las uñas siempre se vean iguales, esta tendencia lo que busca es que dejes que cada una tenga distinta estructura.
Aunque al principio estas uñas pueden parecer too much o muy llamativas, si las diseñas con una base nude o un rosa translúcido hará que todo tenga mucho más equilibrio al momento de agregar los cristales. Y acá te dejamos un súper tip: colocar los cristales sin un orden hará que tu manicura se sienta mucho más única y auténtica.
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¿Cómo diseñarlas o que pedir exactamente?
Realmente para esta manicura no hay una fórmula específica la cual debes de seguir, eso es lo más increíble de todo. Deja que tu creatividad vuele, el cielo es el límite, literalmente. Si te gustan más unas uñas nude para poder acomodar cristales de distintos colores sobre cada uña, puedes hacerlo, incluso puedes hacer formas como flores, o ponerlas en una estructura específica, hazlas lo más tuyas posibles.
Ahora si quieres experimentar y salir un poco de tu zona de confort, puedes pintar la base de tus uñas de un color distinto o combinar colores en cada una y agregar pedrería que combine y algo que haga contraste con cada uno de los colores. Eso es lo que hacen únicas las bedazzled nails. Puedes usar solamente un cristal de un color o hacer una combinación con distintos tamaños y figuras, todo, absolutamente todo depende únicamente de ti.
Ahora que todo puede personalizarse y todo puede ser una forma de expresión, las uñas deberían ser una de las primeras cosas en tu lista. Así que la próxima vez que te toque hacerte la manicura, haz del proceso un juego y disfrútalo. Y acuérdate que nunca va a ser suficiente brillo.