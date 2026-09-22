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Belleza

Bedazzled nails: la tendencia que popularizó Kylie Jenner en verano y que seguiremos llevando en otoño

El maximalismo y los 2000 están de regreso, transformando tu manicura en piezas auténticas que brillan.
mar 22 septiembre 2026 12:00 PM
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La tendencia que popularizo Kylie Jenner con brillo, colores y mucha personalidad, que también puedes llevar tu. (via instagram : (@kyliecosmetics))

La tendencia bedazzling que puso de moda Kylie Jenner con su icónico pastel de cumpleaños, consiste en agregar cristales de colores y pedrería para hacer todo más llamativo y personal. Todo esto es gracias al regreso del maximalismo y la nostalgia de los 2000, pues volvemos al estilo de esta época de personalizar absolutamente todo lo que llevamos con mucho color y brillo.

Lo increíble de esto es que ahora se está extendiendo a cualquier look, haciendo que puedas personalizar hasta tus uñas, y si todo puede llevar un poco más de brillo, ¿por qué dejarlo como está?

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¿Qué son las bedazzled nails?

En las uñas esta tendencia se basa en cristales de colores, pedrería e, incluso, figuras que harán tus manos muchísimo más divertidas. Después de muchos años de diseños minimalistas, los tonos lechosos y el clean girl que dominaba todas las tendencias, ahora, más es más y simplemente porque sí, puedes mezclar de todos los colores con formas que queden entre sí, agregándole toda tu personalidad a tus uñas.

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Desde diseños muy discretos hasta unos llenos de color. Todo depende de tu personalidad. (via instagram: (@salonexd.gt))


En lugar de que todas las uñas siempre se vean iguales, esta tendencia lo que busca es que dejes que cada una tenga distinta estructura.

Aunque al principio estas uñas pueden parecer too much o muy llamativas, si las diseñas con una base nude o un rosa translúcido hará que todo tenga mucho más equilibrio al momento de agregar los cristales. Y acá te dejamos un súper tip: colocar los cristales sin un orden hará que tu manicura se sienta mucho más única y auténtica.

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Juega con las formas y la estructura al acomodar las cristales, eso hará toda la diferencia, lo hará más tu. (via instagram: (@norbelstudio.cln))

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¿Cómo diseñarlas o que pedir exactamente?

Realmente para esta manicura no hay una fórmula específica la cual debes de seguir, eso es lo más increíble de todo. Deja que tu creatividad vuele, el cielo es el límite, literalmente. Si te gustan más unas uñas nude para poder acomodar cristales de distintos colores sobre cada uña, puedes hacerlo, incluso puedes hacer formas como flores, o ponerlas en una estructura específica, hazlas lo más tuyas posibles.

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Acá esta una versión mucho mas sutil, pero que no deja de tener mucho brillo y personalidad (via instagram: (@salonexd.gt))

Ahora si quieres experimentar y salir un poco de tu zona de confort, puedes pintar la base de tus uñas de un color distinto o combinar colores en cada una y agregar pedrería que combine y algo que haga contraste con cada uno de los colores. Eso es lo que hacen únicas las bedazzled nails. Puedes usar solamente un cristal de un color o hacer una combinación con distintos tamaños y figuras, todo, absolutamente todo depende únicamente de ti.

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Puedes incluso crear tu propia referencia, nunca sabes hasta donde puede llegar tu creatividad. (via instagram: (@nangpayapluak))

Ahora que todo puede personalizarse y todo puede ser una forma de expresión, las uñas deberían ser una de las primeras cosas en tu lista. Así que la próxima vez que te toque hacerte la manicura, haz del proceso un juego y disfrútalo. Y acuérdate que nunca va a ser suficiente brillo.

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