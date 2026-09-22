Bedazzled nails: la tendencia que popularizó Kylie Jenner en verano y que seguiremos llevando en otoño

¿Qué son las bedazzled nails?

En las uñas esta tendencia se basa en cristales de colores, pedrería e, incluso, figuras que harán tus manos muchísimo más divertidas. Después de muchos años de diseños minimalistas, los tonos lechosos y el clean girl que dominaba todas las tendencias, ahora, más es más y simplemente porque sí, puedes mezclar de todos los colores con formas que queden entre sí, agregándole toda tu personalidad a tus uñas.

Desde diseños muy discretos hasta unos llenos de color. Todo depende de tu personalidad. (via instagram: (@salonexd.gt))



En lugar de que todas las uñas siempre se vean iguales, esta tendencia lo que busca es que dejes que cada una tenga distinta estructura.

Aunque al principio estas uñas pueden parecer too much o muy llamativas, si las diseñas con una base nude o un rosa translúcido hará que todo tenga mucho más equilibrio al momento de agregar los cristales. Y acá te dejamos un súper tip: colocar los cristales sin un orden hará que tu manicura se sienta mucho más única y auténtica.