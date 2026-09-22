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Belleza

Todas las razones por las que debes probar la nueva base de Hermès

La nueva base Plein Air promete un acabado luminoso, duración de 16 horas y garantía de encontrar tu tono.
mar 22 septiembre 2026 11:05 AM
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Plein Air de Hermès nos tiene obsesionadas, y te contamos por qué. (Hermès)

Fuimos a probar la base más viral, Plein Air de Hermés, y decir que salimos enamoradas se queda corto. Después del evento, entendimos la obsesión detrás, y es que no sólo hace que tu piel se vea luminosa, sana e hidratada, si no que se siente extra ligera y como si estuvieras dándole extra TLC a tu rutina de skincare y makeup.

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¿Por qué amamos la nueva base de Hermès y qué la hace diferente?

Creada por Gregoris Pyrpylis, director creativo de Hermès Beauté, la base está pensada como un equilibrio perfecto entre el maquillaje de alto rendimiento, la eficacia del cuidado de la piel y la naturalidad.

A pesar de tener un acabado mate, la base da un pequeño y sutil glow. La piel se ve unificada. Conforme pasan las horas, la piel comienza a sentirse súper hidratada y con elasticidad, cosa que muchas bases de maquillaje no logran y, contrariamente, pueden sentirse pesadas.

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La base más viral por su acabado mate, que no elimina la luminosidad, si no que la potencía a su manera. (Plein Air Foundation, $2,880, Hermès, El Palacio de Hierro)


¿Qué tipo de cobertura puedes esperar de Plein Air?

Tiene una textura fluida, lo que hace que se sienta muy ligera, como una segunda piel. Ahora, no te dejes engañar por esto, pues su cobertura tiende a ser media, pero modulable, es decir que puedes adaptarla según lo que necesites.

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34 tonos sutiles, pensados para todos

Gregoris Pyrpylis ha elaborado una paleta de colores que se adapta a todas las pieles. Cada tono es el resultado de un equilibrio perfecto para un efecto segunda piel. Lo que amamos es que se basó en tres subtonos distintos para poder abarcar un rango más grande de tonalidades.

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Hay 34 tonos con diferentes subtonos, todos pensados para que encuentres el más parecido para ti. (Hermès)

El detrás de escena de Plein Air de Hermès

La fórmula de la base está hecha con 71% de ingredientes de origen natural seleccionados para realzar y cuidar la piel. Esta base no comedogénica se ha sometido a pruebas bajo control dermatológico para garantizar que es apta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Parte de lo que la hace tan diferente y la razón por la cual hace que tu piel se vea espectacular, es que está formulada con tres ingredientes de skincare: niacinamida, que nutre, alisa y mejora la calidad de la piel; ácido hialurónico, que hidrata y retiene la humectación y por último, extracto de morera blanca (Morus alba L.) que redensifica la piel y la protege del estrés oxidativo.

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