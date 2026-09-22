Todas las razones por las que debes probar la nueva base de Hermès

34 tonos sutiles, pensados para todos

Gregoris Pyrpylis ha elaborado una paleta de colores que se adapta a todas las pieles. Cada tono es el resultado de un equilibrio perfecto para un efecto segunda piel. Lo que amamos es que se basó en tres subtonos distintos para poder abarcar un rango más grande de tonalidades.

Hay 34 tonos con diferentes subtonos, todos pensados para que encuentres el más parecido para ti. (Hermès)

El detrás de escena de Plein Air de Hermès

La fórmula de la base está hecha con 71% de ingredientes de origen natural seleccionados para realzar y cuidar la piel. Esta base no comedogénica se ha sometido a pruebas bajo control dermatológico para garantizar que es apta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Parte de lo que la hace tan diferente y la razón por la cual hace que tu piel se vea espectacular, es que está formulada con tres ingredientes de skincare: niacinamida, que nutre, alisa y mejora la calidad de la piel; ácido hialurónico, que hidrata y retiene la humectación y por último, extracto de morera blanca (Morus alba L.) que redensifica la piel y la protege del estrés oxidativo.