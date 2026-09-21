Matcha nails: tres formas de llevar el verde de la temporada y dónde lograrlas

Hay colores llamativos y otros que llegan para convertirse en el nuevo neutro; el matcha es de los segundos. Ese verde apagado se convirtió en uno de los más pedidos de la temporada y no es casualidad. En una era donde el wellness ha conquistado, el color que asociamos con el bienestar es el verde.
Ni muy brillante ni demasiado neutro; este tono favorece a todo tipo de piel y ofrece esa frescura que nos encanta casi tanto como el matcha por las mañanas. Aquí, te contamos las diferentes tonalidades en las que puedes llevar este color y en dónde puedes lograrlas.