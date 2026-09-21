Matcha nails: tres formas de llevar el verde de la temporada y dónde lograrlas

El matcha en tres tonos

Como en una cafetería, el matcha se sirve en distintas intensidades, una para cada paladar, y en las uñas funciona igual.

Matcha latte cremoso

Es la versión más suave y luminosa de todas. Un verde lechoso, casi traslúcido, con ese acabado milky que funciona para todas las ocasiones. Es el más cercano al neutro y es perfecto para quienes prefieren los tonos nude, pero quieren darle un twist a sus uñas. Combina con todo, alarga visualmente los dedos y es ideal para el día a día o para un evento especial.

Matcha nails en su versión más milky y suave. (Vía Instagram (@dndgel))





Matcha sin leche

Aquí el verde está en la tonalidad más pura del matcha. Es un color con carácter, entre el olivo y el pistache intenso, que roba miradas sin ser demasiado. Es la opción ideal para las que quieren un color llamativo, que hable por sí solo y que aporte mucha personalidad a un look sencillo.