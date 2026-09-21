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Belleza

Matcha nails: tres formas de llevar el verde de la temporada y dónde lograrlas

El nuevo neutro es el verde matcha. Te contamos las tres tonalidades del matcha que conquistaron los salones y cómo llevarlas.
lun 21 septiembre 2026 03:04 PM
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Matcha nails: tres formas de llevar el verde de la temporada y dónde lograrlas (Vía Instagram (@talkinheadsgt))

Hay colores llamativos y otros que llegan para convertirse en el nuevo neutro; el matcha es de los segundos. Ese verde apagado se convirtió en uno de los más pedidos de la temporada y no es casualidad. En una era donde el wellness ha conquistado, el color que asociamos con el bienestar es el verde.

Ni muy brillante ni demasiado neutro; este tono favorece a todo tipo de piel y ofrece esa frescura que nos encanta casi tanto como el matcha por las mañanas. Aquí, te contamos las diferentes tonalidades en las que puedes llevar este color y en dónde puedes lograrlas.

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El matcha en tres tonos

Como en una cafetería, el matcha se sirve en distintas intensidades, una para cada paladar, y en las uñas funciona igual.

Matcha latte cremoso

Es la versión más suave y luminosa de todas. Un verde lechoso, casi traslúcido, con ese acabado milky que funciona para todas las ocasiones. Es el más cercano al neutro y es perfecto para quienes prefieren los tonos nude, pero quieren darle un twist a sus uñas. Combina con todo, alarga visualmente los dedos y es ideal para el día a día o para un evento especial.

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Matcha nails en su versión más milky y suave. (Vía Instagram (@dndgel))


Matcha sin leche

Aquí el verde está en la tonalidad más pura del matcha. Es un color con carácter, entre el olivo y el pistache intenso, que roba miradas sin ser demasiado. Es la opción ideal para las que quieren un color llamativo, que hable por sí solo y que aporte mucha personalidad a un look sencillo.

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Matcha nails en su versión más oscura y sofisticada. (Vía Instagram (@dndgel))

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Matcha latte oscuro

Esta es la tonalidad más elegante y otoñal: un verde musgo con un acabado sofisticado. Es perfecto para el frío que viene esta temporada; tiene esa elegancia que queda bien en todas. Se ve increíble en uñas almendradas y con un acabado brillante que le da profundidad.

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El matcha latte oscuro perfecto para el otoño. (Vía Instagram (@polishd_beautyhouse))

Dónde lograrlo en la Ciudad de México

Si quieres dejar tu manicure en manos expertas, hay salones que dominan el nail art y las tendencias de colores. Nuestro favorito para las matcha nails es Go! Nails, el nail bar con sucursales en Polanco y Nápoles, donde te podrás hacer un buen manicure y además encontrarás los últimos colores en tendencia.

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Go! Nails Polanco, el lugar para lograr las matcha nails. (Cortesía Go! Nails)

Sea cual sea la versión que elijas, el secreto está en el acabado: un top coat de alto brillo hace que el color se vea muy luminoso y dewy, ideal para este otoño.

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El body care es el nuevo skincare y esta es la rutina que nos tiene obsesionadas La piel del cuerpo también necesita su propio ritual, por eso armamos una rutina paso a paso, dentro y fuera de la regadera, para tener una piel suave y luminosa.

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