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Belleza

4 productos y 1 minuto: Esta es la rutina de makeup de Lady Gaga

Lady Gaga compartió su rutina de maquillaje rápida, sencilla y solo utilizó 4 productos, y nosotras te decimos cuáles son.
lun 07 septiembre 2026 03:04 PM
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Una de las cantantes más extrovertidas nos comparte su rutina de makeup y es más sencilla de lo que crees (vía Instagram (@hauslabs))

Lady Gaga siempre ha sido reconocida por sus beauty looks que rompen con lo ordinario. Esta vez su rutina de maquillaje es relajada, sencilla y no necesitas ser experta para elegir este look que es ideal para acompañarte en el día a día.

La cantante tiene su propia marca de maquillaje llamada Haus Labs, que tiene envíos disponibles a México desde su página oficial, pero, nos dimos a la tarea de buscar los mejores dupes que encuentras en nuestras tiendas de beauty favoritas por si no quieres alargar la espera. Así que no hay excusas, te dejamos el paso a paso para lograr el daily makeup de Lady Gaga.

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Vamos paso por paso

Desde que vimos esta rutina en Instagram no podemos dejar de pensar en ella. Lady Gaga nos enseña su lado menos producido con un maquillaje sencillo que ella asegura lograr en 1 minuto. Ponlo a prueba con los siguientes pasos.


Mascarilla de colágeno

La actriz y cantante comienza su rutina con una mascarilla de colágeno ideal para hidratar la piel y prepararla para el makeup. Los pasos siguientes no invitan a un maquillaje muy cargado, todo lo contrario, así que preparar la piel correctamente es un must que no te puedes saltar.

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Mascarilla de colágeno de skincare coreano y PDRN (Mascarilla facial PDRN Pink Collagen, $549, Medicube, El Palacio De Hierro )


Concealer en puntos clave para decirle adiós a la base

Aplicar concealer en puntos estratégicos no solo cubre ciertas imperfecciones como ojeras y granitos, sino que también se encarga de iluminar la piel sin necesidad de colocar una base o tinta. Y eso es justo lo que Lady Gaga realiza en su segundo paso de esta rutina.

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Si algo tienen en común ambos productos es la fórmula que tiene activos de skincare hidratantes y logran un acabado bastante similar (Skin Tech Concealer, $675, Haus Labs, www.hauslabs.com / even better all over concealer + eraser, $730, Clinique, Sephora)

Para difuminar, utiliza una brocha pequeña que llegue a los espacios complicados y así, lograr un acabado natural sin caer en exceso de producto, en lugares como ojeras, líneas de expresión o costados de la nariz.

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Ambas brochas angulares perfectas para difuminar el corrector sin caer en excesos incómodos (Concealer Brush, $630, Haus Labs, www.hauslabs.com / Liquid Touch Concealer Brush, $535, Rare Beauty, Sephora)

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El contour stick como el aliado práctico

Hay productos prácticos que son ideales para este tipo de looks que buscan ser realizados en poco tiempo, uno de ellos es el contour en barra. La cantante lo convirtió en el paso número 3 de su rutina, y lo que ella hace es colocarlo sobre los pómulos trazando una línea desde la mitad de las mejillas en una diagonal, hacia arriba. Después añade un pequeño punto en la orilla de los ojos, sobre el párpado, para darle dimensión al rostro.

(Obligatorio)
Dos contours en la misma presentación que tienen una gama de colores y acabado muy similar (Precision Sculpt Shaping Balm, $630, Haus Labs, www.hauslabs.com / warm wishes effortless bronzer stick, $765, Rare Beauty, Sephora )

Gaga sigue con una línea sin cortes bajo la barbilla, y continúa con dos líneas a los costados de la nariz para ese aspecto más fino. Para finalizar con el contour, coloca un par de líneas más en la frente justo al borde de la línea del pelo.

Un paso indispensable: lipliner

Como cereza del pastel tenemos el lipliner perfecto para darle volumen y un color sutil a los labios.

La cantante delinea los labios respetando su forma natural, sin caer en la tendencia del "overlining". Con ayuda de la yema de sus dedos, difumina el contorno hacia adentro para darle un efecto de volumen sin perder esa línea natural.

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Lip liners cremosos y finos que son ideales (The Edge Lip Shaping Pencil, $505, Haus Labs, www.hauslabs.com / trace'd out pencil lip liner, $485, Fenty Beauty, Sephora )

Nuestro paso extra para complementar el look

Sentimos que algo le podría faltar a Gaga y quisimos agregar un par de productos para complementar el look sin perder la línea que ella sigue. Elige un gel de cejas únicamente para que estén peinadas y opta por un máscara de pestañas de color café para darle un poco de dimensión a la mirada, y ¡listo! Con estos pasos y productos podrás lograr un makeup sencillo, natural y perfecto para esos días que no requieren tanta producción, si no nos crees hazle caso a Lady Gaga.

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Gel de cejas y máscara de pestañas café, el complemento perfecto para no dejar de verse al natural (boy brow volumizing eyebrow gel-pomade, $575, Glossier, Sephora / máscara lash clash brown, $850, YSL, Sephora)
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Lady Gaga Maquillaje

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