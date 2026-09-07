4 productos y 1 minuto: Esta es la rutina de makeup de Lady Gaga

El contour stick como el aliado práctico

Hay productos prácticos que son ideales para este tipo de looks que buscan ser realizados en poco tiempo, uno de ellos es el contour en barra. La cantante lo convirtió en el paso número 3 de su rutina, y lo que ella hace es colocarlo sobre los pómulos trazando una línea desde la mitad de las mejillas en una diagonal, hacia arriba. Después añade un pequeño punto en la orilla de los ojos, sobre el párpado, para darle dimensión al rostro.

Dos contours en la misma presentación que tienen una gama de colores y acabado muy similar (Precision Sculpt Shaping Balm, $630, Haus Labs, www.hauslabs.com / warm wishes effortless bronzer stick, $765, Rare Beauty, Sephora )

Gaga sigue con una línea sin cortes bajo la barbilla, y continúa con dos líneas a los costados de la nariz para ese aspecto más fino. Para finalizar con el contour, coloca un par de líneas más en la frente justo al borde de la línea del pelo.

Un paso indispensable: lipliner

Como cereza del pastel tenemos el lipliner perfecto para darle volumen y un color sutil a los labios.

La cantante delinea los labios respetando su forma natural, sin caer en la tendencia del "overlining". Con ayuda de la yema de sus dedos, difumina el contorno hacia adentro para darle un efecto de volumen sin perder esa línea natural.

Lip liners cremosos y finos que son ideales (The Edge Lip Shaping Pencil, $505, Haus Labs, www.hauslabs.com / trace'd out pencil lip liner, $485, Fenty Beauty, Sephora )

Nuestro paso extra para complementar el look

Sentimos que algo le podría faltar a Gaga y quisimos agregar un par de productos para complementar el look sin perder la línea que ella sigue. Elige un gel de cejas únicamente para que estén peinadas y opta por un máscara de pestañas de color café para darle un poco de dimensión a la mirada, y ¡listo! Con estos pasos y productos podrás lograr un makeup sencillo, natural y perfecto para esos días que no requieren tanta producción, si no nos crees hazle caso a Lady Gaga.