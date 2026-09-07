4 productos y 1 minuto: Esta es la rutina de makeup de Lady Gaga

Lady Gaga siempre ha sido reconocida por sus beautylooks que rompen con lo ordinario. Esta vez su rutina de maquillaje es relajada, sencilla y no necesitas ser experta para elegir este look que es ideal para acompañarte en el día a día.
La cantante tiene su propia marca de maquillaje llamada HausLabs, que tiene envíos disponibles a México desde su página oficial, pero, nos dimos a la tarea de buscar los mejores dupes que encuentras en nuestras tiendas de beauty favoritas por si no quieres alargar la espera. Así que no hay excusas, te dejamos el paso a paso para lograr el dailymakeup de Lady Gaga.
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Vamos paso por paso
Desde que vimos esta rutina en Instagram no podemos dejar de pensar en ella. Lady Gaga nos enseña su lado menos producido con un maquillaje sencillo que ella asegura lograr en 1 minuto. Ponlo a prueba con los siguientes pasos.
Mascarilla de colágeno
La actriz y cantante comienza su rutina con una mascarilla de colágeno ideal para hidratar la piel y prepararla para el makeup. Los pasos siguientes no invitan a un maquillaje muy cargado, todo lo contrario, así que preparar la piel correctamente es un must que no te puedes saltar.
Concealer en puntos clave para decirle adiós a la base
Aplicar concealer en puntos estratégicos no solo cubre ciertas imperfecciones como ojeras y granitos, sino que también se encarga de iluminar la piel sin necesidad de colocar una base o tinta. Y eso es justo lo que Lady Gaga realiza en su segundo paso de esta rutina.
Para difuminar, utiliza una brocha pequeña que llegue a los espacios complicados y así, lograr un acabado natural sin caer en exceso de producto, en lugares como ojeras, líneas de expresión o costados de la nariz.
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El contour stick como el aliado práctico
Hay productos prácticos que son ideales para este tipo de looks que buscan ser realizados en poco tiempo, uno de ellos es el contour en barra. La cantante lo convirtió en el paso número 3 de su rutina, y lo que ella hace es colocarlo sobre los pómulos trazando una línea desde la mitad de las mejillas en una diagonal, hacia arriba. Después añade un pequeño punto en la orilla de los ojos, sobre el párpado, para darle dimensión al rostro.
Gaga sigue con una línea sin cortes bajo la barbilla, y continúa con dos líneas a los costados de la nariz para ese aspecto más fino. Para finalizar con el contour, coloca un par de líneas más en la frente justo al borde de la línea del pelo.
Un paso indispensable: lipliner
Como cereza del pastel tenemos el lipliner perfecto para darle volumen y un color sutil a los labios.
La cantante delinea los labios respetando su forma natural, sin caer en la tendencia del "overlining". Con ayuda de la yema de sus dedos, difumina el contorno hacia adentro para darle un efecto de volumen sin perder esa línea natural.
Nuestro paso extra para complementar el look
Sentimos que algo le podría faltar a Gaga y quisimos agregar un par de productos para complementar el look sin perder la línea que ella sigue. Elige un gel de cejas únicamente para que estén peinadas y opta por un máscara de pestañas de color café para darle un poco de dimensión a la mirada, y ¡listo! Con estos pasos y productos podrás lograr un makeup sencillo, natural y perfecto para esos días que no requieren tanta producción, si no nos crees hazle caso a Lady Gaga.