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Belleza

Los accesorios de pelo más cool para este otoño

De las diademas noventeras a las pinzas XL, la temporada de otoño nos regala un arsenal enorme de accesorios para transformar cualquier look sin necesidad de un beauty overhaul. Aquí te damos la guía completa.
mié 09 septiembre 2026 01:17 PM
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Para que tu pelo se vea con muchisima personalidad y estilo este otoño. (via instagram: @@signe_lindholm)

Este otoño, los accesorios de pelo dejaron de ser un "extra" para convertirse en la pieza que define el look. La inspiración tiene un hilo conductor nostálgico: diademas noventeras , pinzas XL, moños vintage y pasadores con ese toque old money.

Aquí te dejamos el mapa completo, categoría por categoría, para que sepas exactamente qué pieza necesitas según tu momento del día.

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De regreso a los noventas

Las pasarelas de Fall/Winter 2026 nos lo dejaron claro: la diadema está de vuelta y viene con ese aire Carolyn Bessette-Kennedy que ha estado dominando las redes. Y las celebs también lo saben.

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La diadema que todas le copiamos a CBK y nos tiene obsesionadas. (via Instagram (@bellahadid))

Ya sea en satín, terciopelo o con textura tipo gamuza, esta pieza es la definición de low effort, high impact: la pones sobre un blowout del día anterior y automáticamente se ve old money. La puedes combinar con la raya en medio si quieres un efecto más noventero, o hacia atrás para un look más pulido tipo oficina.

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Una diadema así de sencilla puede transformar por completo tu look (Diadema Rígida con peine, $239, Stradivarius, Stradivarius México. )


Las pinzas y los broches XL son un must esta temporada. Todo es sobre ir en grande: pinzas tipo banana clip el clásico ochentero y noventero que resurgió con mucha fuerza. Son perfectas para un medio recogido "despeinado a propósito" y funciona increíble en melena gruesa, larga o rizada, que a veces las pinzas chicas simplemente no aguantan. Se pueden usar si quieres un efecto más editorial.

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Con este tipo de broche XL hará que tu melena se vea con mucho más volumen durante todo el día. (Set 2 clips banana, $199, Stradivarius, Stradivarius México. )

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Una opción más sencilla pero con personalidad

Las bandanas se robaron el street style de esta temporada y no es casualidad: son ese accesorio nostálgico, con aire vintage, que le da personalidad a cualquier look sin esfuerzo.

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Las bandanas son uno de los accesorios más cool para otoño, pues dan esas vibras de campo en donde sea que estés. (via Instagram (@kendalljenner))

Ya sea anudada como diadema o cubriendo la coronilla estilo pañuelo, es la pieza más versátil del momento, además de que se ven increíbles.

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Lo cool de las bandanas es que puedes llevar tu melena suelta o recogida dependiendo de el look de ese día. (Pañuelo estilo cashmere, $399, Stradivarius, Stradivarius México. )

Ligas y donas, lo funcional también puede ser bonito Aunque el foco esté en las piezas, las ligas y donas también formaran parte de este otoño. Son la prueba de que hasta lo más básico de tu rutina de peinado puede sumar al look.

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Algo súper sencillo como este tipo de ligas puede cambiarle la personalidad completa a tu look. (Set de 3 ligas satinadas, $199, Stradivarius, Stradivarius México. )

Lo mejor de esta tendencia es que no necesitas hacer una inversión grande para sumarte: con dos o tres piezas bien elegidas, tienes de sobra para hacer que tu melena se vea increible este otoño, una diadema, una pinza XL y una bandana hará que tu rutina de peinado diaria se siente completamente renovada. Viene junto con esta idea de un pequeño cambio, puede tener un gran impacto y honestamente, ¿qué más le puede pedir a un accesorio?

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Diademas Cabello

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