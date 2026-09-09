Los accesorios de pelo más cool para este otoño

De las diademas noventeras a las pinzas XL, la temporada de otoño nos regala un arsenal enorme de accesorios para transformar cualquier look sin necesidad de un beauty overhaul. Aquí te damos la guía completa.
Este otoño, los accesorios de pelo dejaron de ser un "extra" para convertirse en la pieza que define el look. La inspiración tiene un hilo conductor nostálgico: diademas noventeras , pinzas XL, moños vintage y pasadores con ese toque old money.
Aquí te dejamos el mapa completo, categoría por categoría, para que sepas exactamente qué pieza necesitas según tu momento del día.
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De regreso a los noventas
Las pasarelas de Fall/Winter 2026 nos lo dejaron claro: la diadema está de vuelta y viene con ese aire Carolyn Bessette-Kennedy que ha estado dominando las redes. Y las celebs también lo saben.
Ya sea en satín, terciopelo o con textura tipo gamuza, esta pieza es la definición de low effort, high impact: la pones sobre un blowout del día anterior y automáticamente se ve old money. La puedes combinar con la raya en medio si quieres un efecto más noventero, o hacia atrás para un look más pulido tipo oficina.
Las pinzas y los broches XL son un must esta temporada. Todo es sobre ir en grande: pinzas tipo banana clip el clásico ochentero y noventero que resurgió con mucha fuerza. Son perfectas para un medio recogido "despeinado a propósito" y funciona increíble en melena gruesa, larga o rizada, que a veces las pinzas chicas simplemente no aguantan. Se pueden usar si quieres un efecto más editorial.
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Una opción más sencilla pero con personalidad
Las bandanas se robaron el street style de esta temporada y no es casualidad: son ese accesorio nostálgico, con aire vintage, que le da personalidad a cualquier look sin esfuerzo.
Ya sea anudada como diadema o cubriendo la coronilla estilo pañuelo, es la pieza más versátil del momento, además de que se ven increíbles.
Ligas y donas, lo funcional también puede ser bonito Aunque el foco esté en las piezas, las ligas y donas también formaran parte de este otoño. Son la prueba de que hasta lo más básico de tu rutina de peinado puede sumar al look.
Lo mejor de esta tendencia es que no necesitas hacer una inversión grande para sumarte: con dos o tres piezas bien elegidas, tienes de sobra para hacer que tu melena se vea increible este otoño, una diadema, una pinza XL y una bandana hará que tu rutina de peinado diaria se siente completamente renovada. Viene junto con esta idea de un pequeño cambio, puede tener un gran impacto y honestamente, ¿qué más le puede pedir a un accesorio?