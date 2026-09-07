El regreso del millennial pink en el pelo y diferentes estilos para llevarlo

Nuestras redes se están llenando de celebrities con el pelo rosa y no podríamos estar más obsesionadas. Pero no es cualquier tono de rosa, sino el millennial pink que está de vuelta: ese tono suave con subtonos cálidos que se volvió trend en el 2010. Esta variante del rosa está conquistando todas las tendencias y el pelo no se queda atrás.
Si buscas un cambio un poco más atrevido, esta es tu señal para entrar a una nueva era y transformar tu look por completo. Un capítulo distinto y fresco o el reset total de tu energía. Lo mejor es que puede ser tan radical o sutil como quieras, te dejamos nuestra inspo favorita.
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Tres celebrities, tres formas de llevar el millennial pink
Kate Moss y el inicio de la tendencia
Vimos a Kate Moss en una sesión del fotógrafo Juergen Teller en 1998 con el pelo rosa y, definitivamente, aquí fue el inicio de esta tendencia que hoy en día se sigue tomando como referencia. Su tono de rosa era muy dusty, vintage y con matices beige y champán, que regresan con muchísima fuerza. La modelo regresó a este particular color para la campaña de Marc Jacobs en 2022, con un tono más fucsia pero igual de icónico.
La era que nunca pasó de moda
En 2024, Kylie Jenner subió una foto a Instagram con el pelo rosa que enloqueció en todas las redes. Kylie se sumó al millennial pink hair por primera vez en 2014, y diez años después regresó a él, adelantándose dos años a la tendencia que está de vuelta e inunda nuestro feed hoy en día.
Nuestra inspo más reciente
Tini, en su concierto en la Ciudad de México, apareció con el pelo rubio y las puntas rosas, pero en un tono más fucsia, un poco más arriesgado que el millennial pink. La cantante nos demuestra que te puedes sumar a esta tendencia de una manera más sutil con la técnica de dip dye.
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Cómo sumarte, según qué tan atrevida seas
Hay diferentes formas en las que te puedes sumar a esta tendencia, dependiendo de qué tanto te quieras arriesgar, te dejamos algunas opciones.
Todo el pelo
Si eres de las más atrevidas, puedes optar por pintarte todo el pelo de rosa. Para lograr el millennial pink, o cualquier otro tono que te guste, debes tener una base rubia o clara para que el color luzca bien. Podrías hacer un balayage o efecto de color con el rosa para que le dé dimensión a tu pelo.
Mechas o puntas
Si quieres sumarte a esta tendencia pero no tienes el pelo rubio o no quieres decolorarlo todo, puedes optar por un efecto más suave con mechas rosas o incluso solo en las puntas como Tini. Esta es una opción perfecta para quienes quieren ese cambio de energía sin arriesgar demasiado.
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Cómo lograrlo sin maltratar tu pelo
EK Hair Salon es el lugar más it del momento, donde Danna, María Bottle y otras de nuestras celebridades favoritas se hacen el pelo. Aquí puedes lograr el millennial pink con el efecto que más te guste, sin dañar tu pelo y con los mejores productos.
Esto es todo lo que necesitas saber sobre el color más audaz y rebelde de la temporada. Agenda tu cita y adapta el rosa a tu estilo.