El regreso del millennial pink en el pelo y diferentes estilos para llevarlo

Tres celebrities, tres formas de llevar el millennial pink

Kate Moss y el inicio de la tendencia

Vimos a Kate Moss en una sesión del fotógrafo Juergen Teller en 1998 con el pelo rosa y, definitivamente, aquí fue el inicio de esta tendencia que hoy en día se sigue tomando como referencia. Su tono de rosa era muy dusty, vintage y con matices beige y champán, que regresan con muchísima fuerza. La modelo regresó a este particular color para la campaña de Marc Jacobs en 2022, con un tono más fucsia pero igual de icónico.

Kate Moss y su icónico pelo rosa para Marc Jacobs. (Vía Instagram (@marcjacobs))





La era que nunca pasó de moda

En 2024, Kylie Jenner subió una foto a Instagram con el pelo rosa que enloqueció en todas las redes. Kylie se sumó al millennial pink hair por primera vez en 2014, y diez años después regresó a él, adelantándose dos años a la tendencia que está de vuelta e inunda nuestro feed hoy en día.

La foto de Kylie Jenner que nos adelantó el regreso del millennial pink. (Vía Instagram (@kyliejenner))





Nuestra inspo más reciente

Tini, en su concierto en la Ciudad de México, apareció con el pelo rubio y las puntas rosas, pero en un tono más fucsia, un poco más arriesgado que el millennial pink. La cantante nos demuestra que te puedes sumar a esta tendencia de una manera más sutil con la técnica de dip dye.