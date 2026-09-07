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Belleza

El regreso del millennial pink en el pelo y diferentes estilos para llevarlo

El millennial pink hair está de regreso esta temporada. Aquí te contamos las formas en las que lo puedes llevar y las celebrities que inspiraron esta tendencia.
lun 07 septiembre 2026 03:09 PM
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Kylie Jenner, Kate Moss y Cassandra Sánchez-Navarro luciendo el millennial pink hair. (Vía (@kyliejenner, Deutsche Böerse Photography Foundation, @cassandra_gsn))

Nuestras redes se están llenando de celebrities con el pelo rosa y no podríamos estar más obsesionadas. Pero no es cualquier tono de rosa, sino el millennial pink que está de vuelta: ese tono suave con subtonos cálidos que se volvió trend en el 2010. Esta variante del rosa está conquistando todas las tendencias y el pelo no se queda atrás.

Si buscas un cambio un poco más atrevido, esta es tu señal para entrar a una nueva era y transformar tu look por completo. Un capítulo distinto y fresco o el reset total de tu energía. Lo mejor es que puede ser tan radical o sutil como quieras, te dejamos nuestra inspo favorita.

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Tres celebrities, tres formas de llevar el millennial pink

Kate Moss y el inicio de la tendencia

Vimos a Kate Moss en una sesión del fotógrafo Juergen Teller en 1998 con el pelo rosa y, definitivamente, aquí fue el inicio de esta tendencia que hoy en día se sigue tomando como referencia. Su tono de rosa era muy dusty, vintage y con matices beige y champán, que regresan con muchísima fuerza. La modelo regresó a este particular color para la campaña de Marc Jacobs en 2022, con un tono más fucsia pero igual de icónico.

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Kate Moss y su icónico pelo rosa para Marc Jacobs. (Vía Instagram (@marcjacobs))


La era que nunca pasó de moda

En 2024, Kylie Jenner subió una foto a Instagram con el pelo rosa que enloqueció en todas las redes. Kylie se sumó al millennial pink hair por primera vez en 2014, y diez años después regresó a él, adelantándose dos años a la tendencia que está de vuelta e inunda nuestro feed hoy en día.

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La foto de Kylie Jenner que nos adelantó el regreso del millennial pink. (Vía Instagram (@kyliejenner))


Nuestra inspo más reciente

Tini, en su concierto en la Ciudad de México, apareció con el pelo rubio y las puntas rosas, pero en un tono más fucsia, un poco más arriesgado que el millennial pink. La cantante nos demuestra que te puedes sumar a esta tendencia de una manera más sutil con la técnica de dip dye.

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Tini en la Ciudad de México luciendo las puntas rosas. (Vía Instagram (@musicvibemx))

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Cómo sumarte, según qué tan atrevida seas

Hay diferentes formas en las que te puedes sumar a esta tendencia, dependiendo de qué tanto te quieras arriesgar, te dejamos algunas opciones.

Todo el pelo

Si eres de las más atrevidas, puedes optar por pintarte todo el pelo de rosa. Para lograr el millennial pink, o cualquier otro tono que te guste, debes tener una base rubia o clara para que el color luzca bien. Podrías hacer un balayage o efecto de color con el rosa para que le dé dimensión a tu pelo.

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Para las más atrevidas: el millennial pink en todo el pelo o con algún efecto. (Vía Instagram (@ninarubelhair, @blairhairproject))

Mechas o puntas

Si quieres sumarte a esta tendencia pero no tienes el pelo rubio o no quieres decolorarlo todo, puedes optar por un efecto más suave con mechas rosas o incluso solo en las puntas como Tini. Esta es una opción perfecta para quienes quieren ese cambio de energía sin arriesgar demasiado.

(Obligatorio)
El millennial pink de una forma más sutil: mechas en la parte de abajo del pelo. (Vía Instagram (@kay.does.it))

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Cómo lograrlo sin maltratar tu pelo

EK Hair Salon es el lugar más it del momento, donde Danna, María Bottle y otras de nuestras celebridades favoritas se hacen el pelo. Aquí puedes lograr el millennial pink con el efecto que más te guste, sin dañar tu pelo y con los mejores productos.

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EK Hair: el salón más it y donde puedes lograr el millennial pink a tu estilo. (Vía Instagram (@__ekhair__))

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el color más audaz y rebelde de la temporada. Agenda tu cita y adapta el rosa a tu estilo.

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Una nueva era, un nuevo look: Miley Cyrus vuelve a hacer de su estilo el sello de su propuesta musical Ningún cambio de imagen en Miley es casual; cada look cuenta la historia del álbum que viene. Aquí, sus eras más icónicas.

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Tendencia Look Kylie Jenner

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