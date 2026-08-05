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Belleza

El nuevo formato de bronzer ultra skinny que nos tiene obsesionadas

El nuevo must del contorno cabe en la palma de tu mano y promete facciones afiladas en tres trazos.
mié 05 agosto 2026 03:53 PM
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(Obligatorio)
Te enseñamos cómo lograr el efecto de rostro esculpido con los bronzers que ya son un must. (via Instagram: @taniellejaimua)

Hay tendencias que se cuelan despacito hasta que sin darte cuenta, ya las tienes en tu neceser y ni siquiera sabes en que momento llegaron ahí. El ultra skinny bronzer stick apareció casi como un accesorio de bolsillo y, de repente, todas las makeup artists de Hollywood lo traen consigo como si fuera un labial. Ahora, marcas como Victoria Beckham Beauty y Patrick Ta con su más reciente lanzamiento, le devolvieron el protagonismo al formato en barra, ese que parecía haber quedado en pausa mientras las paletas gigantes se llevaban toda la atención.

El impacto que tiene está justo en lo que promete el nombre: una silueta delgadísima, casi de lápiz, pensada para dibujar sombra exactamente donde la quieres y en ningún lugar más. Nada de brochas, no tienes que adivinar cantidades, y no existe esa sensación de "creo que me pasé". Solo un trazo preciso que se difumina como si la piel ya fuera así.

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La ciencia detrás de lo "skinny”

Lo que hace especial a este formato es su fórmula y su tamaño. Se trata de una textura semi mate de acabado suave que se aplica directo sobre la piel y se funde con apenas unos toques de los dedos o de una brocha pequeña. La clave está en la precisión: al ser tan angosto, el stick permite dibujar sombra justo debajo del pómulo, a los lados de la nariz, en la mandíbula o incluso en el escote, sin que se corra el riesgo de manchar zonas.

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La versión moderna de esa técnica de contorno que antes sólo dominaban los profesionales con horas de práctica. Ahora el propio diseño del producto hace el trabajo difícil por ti. (via Instagram: (@kelseyleighpeterse))

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Por qué se volvió viral (y por qué se va a quedar)

Las redes ya se encargaron de darle el nombre del "bronzer de bolsillo" y no es casualidad: su tamaño lo convierte en el candidato perfecto para el retoque de mediodía, ese que antes exigía cargar toda la neceser. Se guarda en cualquier bolsa pequeña, no ensucia y en segundos devuelve esa apariencia de "acabo de llegar de vacaciones" que tanto se ha buscado desde que inició el verano.

(Obligatorio)
Un stick, un trazo, y ese efecto de "acabo de volver de vacaciones". (Bronzer Precision Contour Stick, $40 dls, Victoria Beckham Beauty, Victoria Beckham.
)

Además, conecta perfecto con el skinification del maquillaje: productos multiuso, minimalistas y con packaging que parece más de skincare que de cosmética tradicional. El bronzer dejó de ser solo para dar color; ahora es una herramienta de escultura facial que puedes llevar a todos lados.

Cómo lograr el efecto sin esfuerzo

El truco está en trazar líneas finas justo en el hueco de la mejilla, a los costados del hairline y bajo la mandíbula, para después difuminar con los dedos o una brocha pequeña. La fórmula, al ser cremosa, no exige mezclar de más: con un par de toques ya queda integrada como una sombra natural, esa que parece que el sol dejó ahí y no el maquillaje.

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Uno solo, y ya tienes el contorno resuelto: así de práctico. (Major Sculpt™ Shape & Shade Anywhere Artistry Sticks, $596, Patrick Ta, Patrick Ta México. )

Lo que más engancha de este stick no es solo lo bonito que se ve en fotos (y sí, de verdad, se ve muy bonito), es lo que representa: que a veces lo más chiquito es lo que más transforma y es lo más práctico. Un trazo, dos minutos y una piel que luce como si hubiera pasado la tarde entera al sol.

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Los mejores iluminadores para lograr un glow espectacular al instante Del glow más natural al acabado chrome de revista: estos son los cinco iluminadores que nos robaron el corazón y nos tienen obsesionadas.

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Belleza Maquillaje Victoria Beckham

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