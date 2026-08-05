El nuevo formato de bronzer ultra skinny que nos tiene obsesionadas

Hay tendencias que se cuelan despacito hasta que sin darte cuenta, ya las tienes en tu neceser y ni siquiera sabes en que momento llegaron ahí. El ultra skinny bronzer stick apareció casi como un accesorio de bolsillo y, de repente, todas las makeup artists de Hollywood lo traen consigo como si fuera un labial. Ahora, marcas como Victoria Beckham Beauty y Patrick Ta con su más reciente lanzamiento, le devolvieron el protagonismo al formato en barra, ese que parecía haber quedado en pausa mientras las paletas gigantes se llevaban toda la atención.
El impacto que tiene está justo en lo que promete el nombre: una silueta delgadísima, casi de lápiz, pensada para dibujar sombra exactamente donde la quieres y en ningún lugar más. Nada de brochas, no tienes que adivinar cantidades, y no existe esa sensación de "creo que me pasé". Solo un trazo preciso que se difumina como si la piel ya fuera así.