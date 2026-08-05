Charli XCX convierte el teal blue en el tono de uñas más cool de la temporada

Charli XCX ha convertido cada detalle de su glam en parte de su identidad, y sus uñas no son la excepción. Con diseños minimalistas y otras propuestas mucho más atrevidas, la cantante ha demostrado que el nail art también puede convertirse en una extensión de sus outfits.

Esta temporada, el tono que ha llamado toda la atención es el teal blue, un azul con matices verdes que hace referencia al mar, las vacaciones y los últimos días del verano. Si estás buscando inspiración para tu próximo diseño de uñas, te contamos por qué este color está conquistando las redes y por qué Charli XCX no deja de llevarlo.