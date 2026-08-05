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Belleza

Charli XCX convierte el teal blue en el tono de uñas más cool de la temporada

Si hay alguien que sabe convertir una manicure en tendencia es Charli XCX. Esta vez el protagonista es el teal blue, un tono que promete convertirse en el favorito esta temporada.
mié 05 agosto 2026 03:28 PM
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Charli XCX deja claro cuál es el tono favorito para cerrar el verano (vía Instagram (@charli_xcx))

Charli XCX ha convertido cada detalle de su glam en parte de su identidad, y sus uñas no son la excepción. Con diseños minimalistas y otras propuestas mucho más atrevidas, la cantante ha demostrado que el nail art también puede convertirse en una extensión de sus outfits.

Esta temporada, el tono que ha llamado toda la atención es el teal blue, un azul con matices verdes que hace referencia al mar, las vacaciones y los últimos días del verano. Si estás buscando inspiración para tu próximo diseño de uñas, te contamos por qué este color está conquistando las redes y por qué Charli XCX no deja de llevarlo.

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Teal blue: el color que se impone en la moda y ahora en beauty

En el mundo del beauty, no todas las tendencias propuestas por las celebridades logran mantenerse, pero Charli suele tener un efecto diferente y más cuando hablamos de uñas. Su glam siempre apuesta por propuestas poco convencionales y, esta vez, el teal blue volvió a colocarse en el radar como uno de los colores más interesantes de la temporada.

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Las uñas teal blue de Charli XCX son la inspiración del momento (vía Instagram (@charli_xcx))

Durante sus vacaciones, la cantante compartió varios momentos donde este tono aparece como protagonista, incluso acompañado por las manicuras de sus amigas. Además del color, otro detalle que llamó la atención es el tamaño de las uñas porque, como se ha estado viendo esta temporada, se llevan cortas y con acabados sencillos, demostrando que un diseño minimalista puede ser igual de llamativo cuando el tono elegido habla por sí solo.

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Charli no solo nos convence a nosotros de que este tono es perfecto para el verano, sino que, también convence a sus amigas (vía Instagram (@charli_xcx) )

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¿Cómo llevar las uñas al estilo Charli XCX?

Almond + Teal blue

Las uñas almendradas siguen siendo una de las formas favoritas por su efecto elegante y alargado. Combinarlas con el tono estrella, teal blue, crea un equilibrio entre un diseño clásico y un color mucho más llamativo.

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Teal blue, uñas cortas y en forma de almendra es una combinación que no te fallará en esta temporada (vía Instagram (@bloom_nail_9))

Teal blue + efecto de ojo de gato

Si buscas darle más dimensión al manicure, el acabado cat eye aporta reflejos que cambian con la luz y hacen que el teal blue luzca mucho más profundo y sofisticado.

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Imagina dos de las tendencias de uñas más fuertes del momento, cat eye + teal blue (vía Instagram (@alexdidyournails))

Teal blue + acabado chrome

El acabado chrome sigue vigente. Sobre una base teal blue añade un brillo nacarado que transforma el color en una versión mucho más luminosa y perfecta para la transición entre verano y otoño.

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Uñas en tendencia y mucho estilo (vía Instagram (@amberjhnails))

Teal blue french

El teal blue french es la alternativa perfecta para quienes quieran sumarse a la tendencia sin comprometerse con un color completo. Charli XCX también lo ha llevado esta temporada, confirmando que el diseño clásico del frech puede funcionar perfecto con este tono y siguen siendo una de las formas más elegantes y versátiles de experimentar con un nuevo tono.

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Para quienes quieren probar el teal blue pero con un twist diferente (vía Instagram (@charli_xcx / @gelsbybry) )
(Obligatorio)
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Tags

Charli XCX Manicure

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