Pimple patches, el secreto de skincare que conquistó al mundo

Los pimple patches son el secreto de skincare que ha conquistado las rutinas de belleza en los últimos años. Además de verse bonitos, son muy útiles para esos momentos en los que el maquillaje no puede tapar un granito. La clave de este producto está en el hidrocoloide, un ingrediente absorbente que extrae las impurezas, reduce la rojez, calma la inflamación y protege la zona de bacterias.
Se recomienda usarlos de noche, pero también puedes utilizarlos en el día. Se aplican con la piel limpia y seca. Existen muchas versiones de los pimple patches, desde las clásicas hasta las que se convirtieron en tendencia. Estos son los mejores del momento.
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Mighty Patch Invisible+ de Hero
Esta marca es la que puso los pimple patches en el mapa; comenzaron con la versión original y la Invisible+, que está diseñada para usarse de día sin que se note. Está hecho con hidrocoloide ultrafino y bordes biselados que se funden con la piel, haciéndolo prácticamente invisible incluso con maquillaje encima. Son matte, transparentes y tan delgados que se sienten como si no tuvieras nada. El paquete viene con dos tamaños diferentes para adaptarse a tus necesidades.
Hydro-Stars Pink de Starface
Starface se volvió famoso por sus estrellas amarillas, pero la versión en rosa obsesiona a cualquiera. Vienen en cuatro tonos diferentes que hacen que el parche, además de ser un remedio, se convierta en un accesorio. Están hechos 100% de hidrocoloide que absorbe el líquido del granito, reduce la rojez y encoge el brote en pocas horas. Son veganos, libres de crueldad animal, dermatológicamente probados y aptos para todo tipo de piel, incluyendo la sensible. Más allá de los resultados, Starface convierte algo que quieres ocultar en algo que quieres mostrar, y la versión en rosa lo lleva al siguiente nivel.
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Spotwear Hydrocolloid Pimple Patches de Rhode
Hailey Bieber lanzó Rhode con una filosofía clara: skincare efectivo, minimalista y con personalidad. Sus pimple patches, a los que ella llama Spotwear, no son la excepción. Fueron diseñados en colaboración con Justin Bieber para el lanzamiento en Coachella y combinan la funcionalidad con lo estético. Absorben impurezas con la misma efectividad que las opciones más clásicas, pero con el sello que caracteriza a la marca. Son perfectos para combinarse con los demás productos de la línea y así tener un ritual completo y muy bien pensado.
Parche Auxiliar para Granitos de Yuya
Esta opción mexicana no necesita presentación. Yuya lleva años construyendo una marca de belleza que entiende a su comunidad. Sus parches para granitos son exactamente lo que prometen: un parche hidrocoloide ultradelgado y transparente que actúa directamente sobre la imperfección sin tocar la piel de alrededor. La tecnología es la misma que usan las marcas internacionales, y lo hace de una forma discreta que funciona incluso con maquillaje. Es ideal para pieles grasas o mixtas y perfecto para quienes buscan resultados reales sin gastar mucho.
Hay una versión de los pimple patches apta para la personalidad de cada una y todas tienen algo en común: funcionan a la perfección. Solo queda elegir tu favorito y dejar que haga su trabajo.