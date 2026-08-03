Pimple patches, el secreto de skincare que conquistó al mundo

Spotwear Hydrocolloid Pimple Patches de Rhode

Hailey Bieber lanzó Rhode con una filosofía clara: skincare efectivo, minimalista y con personalidad. Sus pimple patches, a los que ella llama Spotwear, no son la excepción. Fueron diseñados en colaboración con Justin Bieber para el lanzamiento en Coachella y combinan la funcionalidad con lo estético. Absorben impurezas con la misma efectividad que las opciones más clásicas, pero con el sello que caracteriza a la marca. Son perfectos para combinarse con los demás productos de la línea y así tener un ritual completo y muy bien pensado.

Hailey Bieber redefinió lo que significa ponerse un pimple patch. (Spotwear Hydrocolloid Pimple Patches, $1,249, Rhode, rhodeskin.com)

Parche Auxiliar para Granitos de Yuya

Esta opción mexicana no necesita presentación. Yuya lleva años construyendo una marca de belleza que entiende a su comunidad. Sus parches para granitos son exactamente lo que prometen: un parche hidrocoloide ultradelgado y transparente que actúa directamente sobre la imperfección sin tocar la piel de alrededor. La tecnología es la misma que usan las marcas internacionales, y lo hace de una forma discreta que funciona incluso con maquillaje. Es ideal para pieles grasas o mixtas y perfecto para quienes buscan resultados reales sin gastar mucho.

La opción mexicana que actúa de día, de noche y bajo el maquillaje. (Parche Auxiliar para Granitos, $89, Yuya, Ulta)

Hay una versión de los pimple patches apta para la personalidad de cada una y todas tienen algo en común: funcionan a la perfección. Solo queda elegir tu favorito y dejar que haga su trabajo.