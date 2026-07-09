Los mejores iluminadores para lograr un glow espectacular al instante

Los mejores iluminadores para lograr un glow espectacular

Antes, el iluminador funcionaba únicamente como un toque dorado sobre el pómulo; hoy el glow se construye con distintos pasos y texturas que se sienten como skincare. El highlighter puede ir desde el brillo que se funde con tu piel y la hidrata hasta el destello tipo Euphoria y de diferentes colores. Buscamos fórmulas que se puedan mezclar con la base o usarse solas, y que también funcionen tanto para el diario como para la noche más glamurosa.

Cómo llevarlos

Aplica el iluminador en los puntos altos de tu cara: los pómulos, la punta y el puente de la nariz, el arco de Cupido y el hueso de la ceja. Difumina con los dedos o con una esponja húmeda. Estos cinco productos funcionan para distintos momentos: si buscas un glow natural, mézclalo con tu hidratante antes de la base; y si te gusta el drama, utiliza los que tienen acabado chrome.

Para robar cámara

Diamond Bomb All-Over Diamond Veil de Fenty Beauty

El iluminador con efecto de diamante que cubre la piel con destellos. (Diamond Bomb All-Over Diamond Veil, $930, Fenty Beauty, Sephora México.)

Este es uno de los más atrevidos. Se funde con la piel y la cubre con un velo de efecto diamante en varias dimensiones. Funciona tanto para la cara como para el cuerpo; lo puedes aplicar en las clavículas y en los hombros para cuando busques un glow extra. No necesitas mucho producto para lograr un buen brillo; constrúyelo poco a poco con una brocha. Viene en distintos colores según el acabado que quieras.

Para un glow natural

Futuredew de Glossier

Este producto es maquillaje y skincare al mismo tiempo. Su fórmula es un híbrido entre aceite y suero, con aceites nutritivos y potentes extractos, que funciona para conseguir una piel hidratada, radiante y luminosa que dura todo el día. Úsalo antes de la base o junto con ella para un acabado más editorial, o mézclalo con tu hidratante o bloqueador para cuando quieras un efecto de piel glowy natural.