Los mejores iluminadores para lograr un glow espectacular al instante

El iluminador es ese paso en cualquier rutina de maquillaje que lo cambia todo, y puede ir desde el brillo más natural hasta el glow más editorial de todos. El highlighter ya no es solo un polvo dorado que aplicas en el pómulo, hoy existen diferentes fórmulas que aportan acabados distintos según lo que tú quieras.
Por esto, reunimos cinco iluminadores fuera de lo común para animarte a probar algo nuevo para tu makeup. Todos comparten una sola cosa: nos tienen completamente obsesionadas.
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Los mejores iluminadores para lograr un glow espectacular
Antes, el iluminador funcionaba únicamente como un toque dorado sobre el pómulo; hoy el glow se construye con distintos pasos y texturas que se sienten como skincare. El highlighter puede ir desde el brillo que se funde con tu piel y la hidrata hasta el destello tipo Euphoria y de diferentes colores. Buscamos fórmulas que se puedan mezclar con la base o usarse solas, y que también funcionen tanto para el diario como para la noche más glamurosa.
Cómo llevarlos
Aplica el iluminador en los puntos altos de tu cara: los pómulos, la punta y el puente de la nariz, el arco de Cupido y el hueso de la ceja. Difumina con los dedos o con una esponja húmeda. Estos cinco productos funcionan para distintos momentos: si buscas un glow natural, mézclalo con tu hidratante antes de la base; y si te gusta el drama, utiliza los que tienen acabado chrome.
Para robar cámara
Diamond Bomb All-Over Diamond Veil de Fenty Beauty
Este es uno de los más atrevidos. Se funde con la piel y la cubre con un velo de efecto diamante en varias dimensiones. Funciona tanto para la cara como para el cuerpo; lo puedes aplicar en las clavículas y en los hombros para cuando busques un glow extra. No necesitas mucho producto para lograr un buen brillo; constrúyelo poco a poco con una brocha. Viene en distintos colores según el acabado que quieras.
Para un glow natural
Futuredew de Glossier
Este producto es maquillaje y skincare al mismo tiempo. Su fórmula es un híbrido entre aceite y suero, con aceites nutritivos y potentes extractos, que funciona para conseguir una piel hidratada, radiante y luminosa que dura todo el día. Úsalo antes de la base o junto con ella para un acabado más editorial, o mézclalo con tu hidratante o bloqueador para cuando quieras un efecto de piel glowy natural.
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Para una piel radiante
Glowy Super Gel de Saie
Este iluminador hidrata e ilumina la cara y el cuerpo y deja un efecto fresco y radiante. Su fórmula está compuesta mayormente por agua y mezcla glicerina vegetal, vitamina C y aceite de rosa mosqueta, lo que logra una textura jelly que se derrite con la piel. Puedes mezclarlo con tu base o skincare, o incluso usarlo solo; también lo puedes aplicar en el cuerpo para un brillo total.
Para un brillo de revista
Light Trap Duochrome de Half Magic
Este highlighter es ideal para quienes buscan un efecto editorial por completo. Su fórmula cambia de tono con la luz para un acabado multicromático.No es sutil: es para quienes se atreven a más. Para un destello más exagerado, aplícalo con los dedos; y para un acabado más natural, aplícalo con una brocha. Viene en dos tonos, Enter the Glow y Spiritually Complex; ambos logran un brillo de revista al instante. También puedes utilizarlo como sombra para construir un look más completo.
Para un lujo discreto
Reflect Highlighter Stick de Victoria Beckham Beauty
Este es el iluminador en barra más it del momento y también el más elegante. Sus pigmentos sutiles logran un glow súper natural con una sola aplicación. Su fórmula se derrite con la piel mientras la mantiene brillante y fresca. El resultado es una luminosidad sin esfuerzo que se fusiona suavemente con el brillo natural. Viene en dos tonos distintos según el acabado que busques.
El mejor iluminador es el que saca tu brillo natural. Anímate a salir de lo que estás acostumbrada y a probar otro tipo de glow, uno que se vuelva tu nuevo secreto.