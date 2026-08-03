Los mejores beauty looks para ir a los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México

Look rockstar

Wet look pulido

El pelo corto es tu mejor aliado para esta noche, es cómodo y tiene muchísima actitud. Péinalo hacia atrás con gel y agua para crear ese wet look que tanto nos gusta y lograr un acabado pulido y cómodo para bailar toda la noche. Puedes hacerte una raya de lado bien definida para darle más personalidad y para que tu pelo no te estorbe durante la noche.

El wet look que eleva tu look al máximo y dura toda la noche. (Vía Instagram (@yogev__avitan))

Ojos con glitter messy

El protagonista de tu look debe ser el glitter: concéntralo en el párpado y hazlo tan messy como te guste; en este concierto, más es más. Aplica primero un primer para que dure toda la noche y aguante hasta el sudor. Pon el brillo con tu dedo para que esté más concentrado; incluso puedes hacer un delineado sutil para enmarcar el ojo. El resultado es un look rockero y muy festivo que dura toda la noche.

Más es más: brillo en el párpado, en la línea de agua y en las pestañas para un look muy rockstar. (Vía Instagram (@kelseyhopmanmakeup))

Un combo poderoso: chinos al máximo y rojo cereza

Chinos definidos y con volumen

Si tienes el pelo chino, esta noche es para explotarlo al máximo. Los rizos definidos y con volumen aportan drama y movimiento, justo lo que buscamos para este concierto. Aplica en el pelo mojado una crema para definir y distribúyela con tus dedos; después aplica un poco de gel para sellar todo. Sécalo con un difusor y rompe la capa dura del gel con tus manos y un poco de aceite para que brille y controle el frizz. Vas a obtener una melena con muchísima personalidad y lista para moverse toda la noche.

Rizos definidos, con volumen y mucho movimiento, justo lo que buscamos para el show. (Vía Instagram (@carm_inthetresses))

Labios que aguanten todo el show

Si algo caracteriza a Harry Styles, es el rojo cereza; unos labios de este color crean el contraste perfecto con tu pelo chino. Necesitas un color que aguante todo el show, así que elige una fórmula de larga duración. Delinea el borde de tus labios para un acabado más preciso y rellena con tu labial.