Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Los mejores beauty looks para ir a los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México

Si aún no sabes cómo arreglarte para ir al concierto de Harry Styles en México, aquí te traemos tres propuestas para lograr el mejor look de la noche.
lun 03 agosto 2026 03:52 PM
Añadir Quién en Google
Looks para el concierto de Harry Styles.jpg
Harry Styles ya llegó a México y aquí los mejores looks para sus conciertos. (Vía Instagram (@harrystyles))

Harry Styles ya está en la Ciudad de México y el momento que todas estábamos esperando llegó: seis noches en el Estadio GNP Seguros, del 31 de julio al 10 de agosto, llenas de música y looks increíbles. Si vas a asistir a alguna fecha, tu beauty look merece estar a la altura del show. Aquí te traemos tres propuestas que combinan maquillaje y peinado para que tu look te acompañe de principio a fin y se vea espectacular en todo momento. Elige tu favorito y prepárate para brillar y divertirte toda la noche.

Publicidad

Look rockstar

Wet look pulido

El pelo corto es tu mejor aliado para esta noche, es cómodo y tiene muchísima actitud. Péinalo hacia atrás con gel y agua para crear ese wet look que tanto nos gusta y lograr un acabado pulido y cómodo para bailar toda la noche. Puedes hacerte una raya de lado bien definida para darle más personalidad y para que tu pelo no te estorbe durante la noche.

Wet look.jpg
El wet look que eleva tu look al máximo y dura toda la noche. (Vía Instagram (@yogev__avitan))

Ojos con glitter messy

El protagonista de tu look debe ser el glitter: concéntralo en el párpado y hazlo tan messy como te guste; en este concierto, más es más. Aplica primero un primer para que dure toda la noche y aguante hasta el sudor. Pon el brillo con tu dedo para que esté más concentrado; incluso puedes hacer un delineado sutil para enmarcar el ojo. El resultado es un look rockero y muy festivo que dura toda la noche.

Ojos con glitter messy.jpg
Más es más: brillo en el párpado, en la línea de agua y en las pestañas para un look muy rockstar. (Vía Instagram (@kelseyhopmanmakeup))

Un combo poderoso: chinos al máximo y rojo cereza

Chinos definidos y con volumen

Si tienes el pelo chino, esta noche es para explotarlo al máximo. Los rizos definidos y con volumen aportan drama y movimiento, justo lo que buscamos para este concierto. Aplica en el pelo mojado una crema para definir y distribúyela con tus dedos; después aplica un poco de gel para sellar todo. Sécalo con un difusor y rompe la capa dura del gel con tus manos y un poco de aceite para que brille y controle el frizz. Vas a obtener una melena con muchísima personalidad y lista para moverse toda la noche.

Chinos definidos y con volumen.jpg
Rizos definidos, con volumen y mucho movimiento, justo lo que buscamos para el show. (Vía Instagram (@carm_inthetresses))

Labios que aguanten todo el show

Si algo caracteriza a Harry Styles, es el rojo cereza; unos labios de este color crean el contraste perfecto con tu pelo chino. Necesitas un color que aguante todo el show, así que elige una fórmula de larga duración. Delinea el borde de tus labios para un acabado más preciso y rellena con tu labial.

Labios que aguanten todo el show.jpg
Un rojo cereza crea el contraste perfecto con tu pelo chino. (Vía Instagram (@manoncana))

Publicidad

El look más desenfrenado para el concierto

Ondas effortless

Las ondas despeinadas son el punto medio entre lo estilizado y lo natural. Aplica un spray texturizante en tu pelo seco y ya peinado, ya sea con tenaza o, si tu pelo es ondulado, al natural. Así lograrás un look effortless con toda la vibra que buscamos esta noche. Un shampoo en seco en las raíces te ayudará con el calor del estadio y refrescará el volumen.

Ondas effortless.jpg
Un acabado effortless con textura y movimiento es justo lo que buscamos para el show. (Vía Instagram (@__ekhair__))

Piel glowy

La piel luminosa es la tendencia que nunca falla y le da ese toque chic a tu look. En vez de una base pesada, opta por un acabado dewy que refleje las luces del escenario. Puedes mezclar un iluminador líquido con tu base para una piel extra glowy o aplicarlo al final en los puntos altos de tu cara: pómulos, puente y punta de la nariz, el arco de la ceja y encima del arco de Cupido. Obtendrás un look aperlado, fresco y muy fotogénico.

Piel glowy.jpg
Un iluminador líquido en los puntos altos de la cara y en el cuerpo crea ese efecto aperlado, fresco y muy fotogénico. (Vía Instagram (@amiina.makeup))

Ya tienes todo lo que necesitas para lograr el mejor look de la noche; ahora solo queda escoger tu favorito y disfrutar el show.

Eyemaxxing el método que hace que tus ojos hablen solos.jpg
Belleza

Eyemaxxing: el método que hace que tus ojos hablen solos

Publicidad

Tags

Harry Styles Maquillaje

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad