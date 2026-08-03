Harry Styles ya está en la Ciudad de México y el momento que todas estábamos esperando llegó: seis noches en el Estadio GNP Seguros, del 31 de julio al 10 de agosto, llenas de música y looks increíbles. Si vas a asistir a alguna fecha, tu beauty look merece estar a la altura del show. Aquí te traemos tres propuestas que combinan maquillaje y peinado para que tu look te acompañe de principio a fin y se vea espectacular en todo momento. Elige tu favorito y prepárate para brillar y divertirte toda la noche.
Los mejores beauty looks para ir a los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México
Look rockstar
Wet look pulido
El pelo corto es tu mejor aliado para esta noche, es cómodo y tiene muchísima actitud. Péinalo hacia atrás con gel y agua para crear ese wet look que tanto nos gusta y lograr un acabado pulido y cómodo para bailar toda la noche. Puedes hacerte una raya de lado bien definida para darle más personalidad y para que tu pelo no te estorbe durante la noche.
Ojos con glitter messy
El protagonista de tu look debe ser el glitter: concéntralo en el párpado y hazlo tan messy como te guste; en este concierto, más es más. Aplica primero un primer para que dure toda la noche y aguante hasta el sudor. Pon el brillo con tu dedo para que esté más concentrado; incluso puedes hacer un delineado sutil para enmarcar el ojo. El resultado es un look rockero y muy festivo que dura toda la noche.
Un combo poderoso: chinos al máximo y rojo cereza
Chinos definidos y con volumen
Si tienes el pelo chino, esta noche es para explotarlo al máximo. Los rizos definidos y con volumen aportan drama y movimiento, justo lo que buscamos para este concierto. Aplica en el pelo mojado una crema para definir y distribúyela con tus dedos; después aplica un poco de gel para sellar todo. Sécalo con un difusor y rompe la capa dura del gel con tus manos y un poco de aceite para que brille y controle el frizz. Vas a obtener una melena con muchísima personalidad y lista para moverse toda la noche.
Labios que aguanten todo el show
Si algo caracteriza a Harry Styles, es el rojo cereza; unos labios de este color crean el contraste perfecto con tu pelo chino. Necesitas un color que aguante todo el show, así que elige una fórmula de larga duración. Delinea el borde de tus labios para un acabado más preciso y rellena con tu labial.
El look más desenfrenado para el concierto
Ondas effortless
Las ondas despeinadas son el punto medio entre lo estilizado y lo natural. Aplica un spray texturizante en tu pelo seco y ya peinado, ya sea con tenaza o, si tu pelo es ondulado, al natural. Así lograrás un look effortless con toda la vibra que buscamos esta noche. Un shampoo en seco en las raíces te ayudará con el calor del estadio y refrescará el volumen.
Piel glowy
La piel luminosa es la tendencia que nunca falla y le da ese toque chic a tu look. En vez de una base pesada, opta por un acabado dewy que refleje las luces del escenario. Puedes mezclar un iluminador líquido con tu base para una piel extra glowy o aplicarlo al final en los puntos altos de tu cara: pómulos, puente y punta de la nariz, el arco de la ceja y encima del arco de Cupido. Obtendrás un look aperlado, fresco y muy fotogénico.
Ya tienes todo lo que necesitas para lograr el mejor look de la noche; ahora solo queda escoger tu favorito y disfrutar el show.