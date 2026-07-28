Los glosses más virales del momento

Gloss Bomb Oil de Fenty, el clásico de siempre

El Gloss Bomb Oil de Fenty Beauty es uno de los favoritos desde que salió. Su fórmula combina aceite de maracuyá, manteca de karité y vitamina E para dar un acabado luminoso sin la pegajosidad tradicional del gloss. Lo que lo volvió viral no solo fue que pertenece a la marca de Rihanna, sino que su aroma y su aplicador, que cubre todo el labio con una sola pasada, enamoraron al mundo del beauty. Está disponible en muchas tonalidades para todos los gustos; aquí lo complicado está en elegir el que más te guste.

El producto más famoso de la línea de Rihanna y con razón: esta fórmula lo tiene todo. (Gloss Bomb Oil, $595, Fenty Beauty, Sephora)

Peptide Lip Treatment de Rhode: el gloss más cotizado del mercado

Hailey Bieber convirtió los labios glazed en algo de lo que no podemos dejar de hablar. El Peptide Lip Treatment es uno de los productos de belleza más buscados de los últimos años y sigue estando en boca de todos este año. Su fórmula con péptidos, vitamina E y extracto de aloe hidrata de manera intensa sin dejar residuos pesados. Lo que lo mantiene en la conversación no solo es el nombre detrás de él, sino que sus resultados son reales; los labios se ven más llenos, más suaves y con una luminosidad natural que viene desde adentro.

La textura glossy que convirtió a Rhode en el favorito de todos. (Peptide Lip Treatment, $348, Rhode, rhodeskin.com)

Dream Lip Oil de Summer Fridays, el que no sale de nuestra bolsa

El Dream Lip Oil de Summer Fridays es el tipo de producto que, una vez que pruebas, no puedes soltar. No solo es un gloss, es un aceite de labios con cobertura que hidrata, da color y deja ese acabado high-shine que a todas nos encanta. Su fórmula no es pegajosa; el aplicador deja la cantidad necesaria en los labios y su gama de colores está disponible para todos los gustos.