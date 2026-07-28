Los glosses más virales del momento

El gloss lleva un tiempo conquistando las redes sociales y la razón por la que lo amamos es porque cumple lo que promete: labios hidratados, glowy y ese acabado juicy que a todas nos encanta. No importa si lo usas solo, con un delineado o encima de un labial matte, el resultado siempre es increíble.
La conversación no gira en torno a ponerse gloss o no, la respuesta siempre será sí. Aquí el dilema está en cuál escoger y, para saber cuál, reunimos los cinco gloss más virales del momento para que los pruebes y escojas tu favorito.
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Gloss Bomb Oil de Fenty, el clásico de siempre
El Gloss Bomb Oil de Fenty Beauty es uno de los favoritos desde que salió. Su fórmula combina aceite de maracuyá, manteca de karité y vitamina E para dar un acabado luminoso sin la pegajosidad tradicional del gloss. Lo que lo volvió viral no solo fue que pertenece a la marca de Rihanna, sino que su aroma y su aplicador, que cubre todo el labio con una sola pasada, enamoraron al mundo del beauty. Está disponible en muchas tonalidades para todos los gustos; aquí lo complicado está en elegir el que más te guste.
Peptide Lip Treatment de Rhode: el gloss más cotizado del mercado
Hailey Bieber convirtió los labios glazed en algo de lo que no podemos dejar de hablar. El Peptide Lip Treatment es uno de los productos de belleza más buscados de los últimos años y sigue estando en boca de todos este año. Su fórmula con péptidos, vitamina E y extracto de aloe hidrata de manera intensa sin dejar residuos pesados. Lo que lo mantiene en la conversación no solo es el nombre detrás de él, sino que susresultados son reales; los labios se ven más llenos, más suaves y con una luminosidad natural que viene desde adentro.
Dream Lip Oil de Summer Fridays, el que no sale de nuestra bolsa
El Dream Lip Oil de Summer Fridays es el tipo de producto que, una vez que pruebas, no puedes soltar. No solo es un gloss, es un aceite de labios con cobertura que hidrata, da color y deja ese acabado high-shine que a todas nos encanta. Su fórmula no es pegajosa; el aplicador deja la cantidad necesaria en los labios y su gama de colores está disponible para todos los gustos.
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Addict Lip Glow Oil de Dior, el que vale totalmente la pena
El Addict Lip Glow Oil de Dior es uno de esos productos que no necesita volverse viral porque lleva años siendo el favorito de todas, pero este año volvió a la conversación en redes sociales y no podemos dejar de hablar de él. Su textura es la de un aceite puro con un toque de color que se adapta al tono natural de cada quien. Su fórmula con aceite de cereza y vitaminas nutre mientras da ese glow natural que nos sigue enamorando. El acabado Dior no tiene comparación y vale completamente la inversión.
Pillow Talk Big Lip Plumpgasm, el que Charlotte Tilbury convirtió en obsesión
El Pillow Talk Big Lip Plumpgasm de Charlotte Tilbury es uno de los glosses con las mejores reseñas del momento. Su fórmula deja una sensación de calor y frío simultánea que activa el efecto voluminizador al instante. Pero más allá del resultado inmediato, lo que lo mantiene en tendencia es el acabado: labios más llenos y con ese brillo que buscamos en un gloss. Viene en dos tonos distintos que favorecen ambos subtonos de piel. La clave está en aplicarlo en capas ligeras para que la fórmula no se acumule y se vuelva pesada.