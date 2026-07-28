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Belleza

Well-Aging vs Anti-Aging, la conversación que invita a envejecer sin miedo

El well-aging es la nueva conversación que te invita a abrazar el proceso de envejecimiento sin miedo y está dominando el mundo del beauty.
mar 28 julio 2026 03:29 PM
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Con 57 años, Jennifer Aniston no le tiene miedo al paso del tiempo, al contrario, abraza y cuida su proceso (vía Instagram (@juanmadelapoza))

Las redes sociales y las conversaciones dentro del mundo del beauty nos han hecho sentir presión cuando se habla del envejecimiento. Aunque para muchas personas sigue siendo un tema que preocupa, la realidad es que se trata de un proceso natural del que nadie puede escapar. Más allá de combatir el paso del tiempo, la conversación ha comenzado a cambiar, hoy se trata de abrazar cada etapa y vivirla de la manera más saludable posible.

Conceptos como el well aging han ganado fuerza al priorizar el autocuidado, los hábitos saludables y el amor propio por encima. Aquí te explicamos qué significa realmente el well aging, en qué se diferencia del anti-aging y cuáles son los consejos y pasos que pueden ayudarte a cuidar tu piel sin sentir que vas tarde.

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¿Qué significan el anti-aging y el well-aging?

Durante años, el término anti-aging dominó la industria de la belleza. Su objetivo principal era prevenir, retrasar o disminuir los signos visibles de la edad con productos y tratamientos enfocados en combatir arrugas, manchas y pérdida de firmeza. Bajo esta idea, el envejecimiento se percibía como algo que debía evitarse o corregirse.

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"Yo prefiero un rostro envejecido que uno que no me pertenece" Cameron Díaz deja clara su postura acerca del anti-aging (vía Instagram (@melaniemakeup))

Mientras que, el well-aging propone una meta mucho más amable y realista. Más que luchar contra el paso del tiempo, este concepto apuesta por cuidar la piel y el cuerpo desde el bienestar, priorizando hábitos saludables, el uso de productos adecuados y el autocuidado. El objetivo no es aparentar menos años, sino llegar a cada etapa sintiéndose bien tanto por dentro como por fuera.

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Julia Roberts, a sus 58 años, tan activa y tan bella como siempre (Vía Instagram (@juliaroberts))

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Celebs de más de 50 que abrazan el paso del tiempo

Actrices como Eva Longoria, Salma Hayek, Jennifer Aniston y Sarah Jessica Parker han impulsado una conversación mucho más positiva sobre el envejecimiento, dejando claro que la edad no representa una debilidad, sino una etapa marcada por la experiencia.

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Para Sarah Jessica Parker, el well-aging no tiene que ver con parecer más joven, sino con aceptar el paso del tiempo sin intentar esconderlo (vía Instagram (@astrealondon))

En una industria acostumbrada a las críticas y las comparaciones, las famosas han apostado por alejarse de la narrativa anti-aging para promover una visión más consciente del cuidado personal, en la que el descanso, la alimentación, el ejercicio y las rutinas de skincare importan mucho más que la búsqueda de una juventud eterna.

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Las marcas que se están sumando al well-aging

Clinique

Desde hace años, Clinique ha desarrollado productos respaldados por especialistas que priorizan la salud de la piel antes que la promesa de detener el tiempo. Su enfoque se centra en crear rutinas adaptadas a las necesidades de cada persona, entendiendo que una piel sana y protegida es la base para atravesar cada etapa con confianza.

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Una linea formulada para tratar líneas y arrugas (Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Cream, $680, Clinique, El Palacio de Hierro )

SEGLE

La firma española presentó recientemente su línea NAD+ Booster Complex, una propuesta de dermocosmética biotecnológica enfocada en impulsar la energía celular y promover la longevidad cutánea. Para la marca, el objetivo ya no es únicamente combatir las arrugas, sino preservar la salud y funcionalidad de la piel a largo plazo.

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Sus fórmulas apuestan por la protección antioxidante, la producción de colágeno y el fortalecimiento de la barrera cutánea (Cortesía )

Lancôme

Lancôme también se ha sumado a la conversación sobre el well-aging con tratamientos y líneas enfocadas en mantener la frescura de la piel. Más allá de eliminar cualquier signo de la edad, apostando por una belleza que evoluciona con el tiempo y que pone el bienestar en el centro de la conversación.

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Las ojeras son una de las mayores preocupaciones y hay que atenderlas (Absolue Eye Serum, $4,900, Lancome, Liverpool )
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