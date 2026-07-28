Well-Aging vs Anti-Aging, la conversación que invita a envejecer sin miedo

Las redes sociales y las conversaciones dentro del mundo del beauty nos han hecho sentir presión cuando se habla del envejecimiento. Aunque para muchas personas sigue siendo un tema que preocupa, la realidad es que se trata de un proceso natural del que nadie puede escapar. Más allá de combatir el paso del tiempo, la conversación ha comenzado a cambiar, hoy se trata de abrazar cada etapa y vivirla de la manera más saludable posible.

Conceptos como el well aging han ganado fuerza al priorizar el autocuidado, los hábitos saludables y el amor propio por encima. Aquí te explicamos qué significa realmente el well aging, en qué se diferencia del anti-aging y cuáles son los consejos y pasos que pueden ayudarte a cuidar tu piel sin sentir que vas tarde.