El blowout noventero está de regreso: así se lleva el peinado más glamuroso del momento

Si hay algo que la moda nos ha enseñado es que todo vuelve, y el pelo no es la excepción. El blowout noventero ese peinado que hacía ver a Cindy Crawford y Naomi Campbell como si acabaran de salir del salón directo a la pasarela está dominando las redes sociales y el street style otra vez.

Y no, no es casualidad: este look combina el glamour retro con una actitud súper actual, por eso se ha vuelto el favorito de celebridades, editoriales de moda y creadoras de contenido que buscan un cambio nostálgico pero fresco .