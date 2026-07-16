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Belleza

El blowout noventero está de regreso: así se lleva el peinado más glamuroso del momento

Volumen en la raíz, puntas hacia adentro y ese brillo de "acabo de salir del salón". El peinado favorito de los noventa regresó para dominar esta temporada.
jue 16 julio 2026 02:59 PM
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Solo necesitas una secadora, un cepillo redondo y unos minutos para traer de vuelta el peinado más icónico de los 90. Via instagram: @matildadjerf

Si hay algo que la moda nos ha enseñado es que todo vuelve, y el pelo no es la excepción. El blowout noventero ese peinado que hacía ver a Cindy Crawford y Naomi Campbell como si acabaran de salir del salón directo a la pasarela está dominando las redes sociales y el street style otra vez.

Y no, no es casualidad: este look combina el glamour retro con una actitud súper actual, por eso se ha vuelto el favorito de celebridades, editoriales de moda y creadoras de contenido que buscan un cambio nostálgico pero fresco .

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¿Qué es el blowout noventero?

El blowout clásico se caracteriza por un pelo con muchísimo volumen en la raíz, puntas ligeramente hacia adentro o hacia afuera (dependiendo del mood del día) y un brillo que grita "acabo de salir del salón". A diferencia del liso plancha que dominó hace unos años, este peinado tiene cuerpo, textura y esa caída natural que se logra con secadora y un buen cepillo redondo, no con planchas ni herramientas que dejan el pelo completamente pegado a la cabeza.

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El volumen en la raíz y las puntas hacia adentro son la firma de este peinado noventero. Via instagram: @sabrinacarpenter

La clave está en el volumen en las raíces, que se logra secando el pelo con la cabeza hacia abajo durante los primeros minutos, o usando rulos calientes en la corona antes de peinar. Las puntas se enrollan hacia adentro (o hacia afuera, si prefieres un aire más retro-chic) con un cepillo redondo grande, creando ese efecto flip tan característico de los 90 que después vimos reinventado en los 2000 y que ahora regresa con todo.

(Obligatorio)
La técnica del cepillo redondo es la base para lograr ese volumen y caída tan característicos. Via instagram: @negin_mirsalehi

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¿Cómo lograrlo sin ir al salón?

Lo mejor de este regreso es que no necesitas gastar en un salón cada semana para lucirlo. Empieza con el pelo húmedo y aplica un mousse voluminizador desde la raíz hasta medios.

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Comienza con un protector de calor o un mousse para dar volumen a tu melena. (Mousse Curl, $930, Bumble and Bumble, El Palacio de Hierro)

Sécalo con la cabeza hacia abajo durante los primeros minutos para levantar la raíz y después termina con un cepillo redondo, secando mechón por mechón y enrollando las puntas hacia adentro conforme secas cada sección.

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Un cepillo secador hará que la raiz y las puntas de tu melena tengan mucho más volumen. (Cepillo Secador Eléctrico 4 en 1, $2,935, Moroccanoil, El Palacio de Hierro. )

El toque final es la clave: un spray brillante aplicado a distancia le da ese acabado pulido y luminoso tan noventero, sin apelmazar el volumen que ya lograste.

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La clave esta en aplicar el fijador a distancia para dar brillo y luminosidad sin perder ese volumen noventero que tanto buscamos.
(Brillo Intenso, $780, Moroccanoil, El Palacio de Hierro.)

Lo que hace que este peinado se vea tan actual es la actitud con la que se usa: nada de perfección extrema, se trata de un volumen que se ve vivo, con movimiento, no de un casco de laca inamovible. Combínalo con una raya al centro para un aire más clásico, o de lado si buscas algo más suave, y listo: ya tienes el look que está en todos lados esta temporada.

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Pelo Peinados Secadora

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