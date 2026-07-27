Cómo agregar glitter a tu makeup sin morir en el intento

El glitter es un elemento que ya forma parte definitiva del maquillaje y no distingue entre día y noche, pues lo vemos en desfiles, en los feeds de los makeup artists y en los looks de las celebridades.
Puede ser sutil o dramático y tan casual o producido como lo desees, ya que existe glitter para todos los niveles de audacia. La pregunta aquí es cómo aplicarlo de la forma correcta sin que parezca disfraz. La respuesta está en la técnica y en elegir los productos adecuados para cada zona de la cara. Aquí está todo lo que necesitas saber.
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El punto de partida: los ojos
El glitter siempre empieza en los ojos por una razón: es la zona de la cara que mejor permite el drama. Un párpado brillante funciona hasta con el no-makeup-makeup y lo puedes hacer muy sutil o súper llamativo. La clave está en el primer para que el brillo se mantenga en su lugar y dure todo el día hasta la noche; también está la opción de aplicar pegamento especial para glitter para que este dure más. Basta con una capa delgada para que no se corra; aplica un poco con la yema de los dedos y deja que seque.
Brillo suelto
Para un look del día a día, una sombra brillante funciona tanto en el inner corner del ojo como aplicada en todo el párpado. Si quieres solo un toque de brillo, aplica un poco en la lagrimal para iluminar toda la mirada, y si buscas algo más dramático, ponlo en el párpado móvil completo. Aquí el secreto está en aplicarlo con los dedos para tener mayor control y que el glitter quede más concentrado. El halo eye es otra opción para un brillo más dramático: se trata de aplicar glitter en todo el párpado de forma circular y llevarlo hasta las pestañas de abajo.
Glitter líquido
Existe un formato de brillo que es la sombra líquida; esta es más fácil de aplicar debido a su textura cremosa y, una vez que seca, no se mueve de su lugar. Si lo aplicas con una brocha fina, también funciona como delineador. Puedes hacer líneas geométricas, puntos o detalles por debajo del ojo para darle un toque extra.
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Para retocarse en el día: los labios
El glitter suele ser complicado de aplicar en los labios; los maquillistas profesionales suelen tomarse mucho tiempo para lograr los resultados de pasarela. Para el resto de nosotros, el camino más fácil es un gloss con brillo, una fórmula que lo tiene todo.
Para aplicar el gloss con brillo, el secreto está en el delineador: contornea los labios con un delineador del mismo tono que tu gloss o con un tono más oscuro para que resalte. Si los ojos van muy cargados, los labios pueden ir más sutiles, aunque el drama siempre es bienvenido.
El cuerpo también puede brillar
El glitter en el cuerpo es muy fácil de aplicar, pero también es donde más cuidado hay que tener. Con la textura correcta, que sea fácil de controlar, se puede lograr la aplicación perfecta. La clave está en ponerlo en zonas estratégicas para que el resultado sea un brillo concentrado que se vea intencional. La mejor aplicación la logras con los dedos, siempre con tu look ya terminado.
El siguiente nivel: face gems
Los face gems y rhinestones ya no solo funcionan para festivales; hoy son uno de los elementos favoritos de los makeup artists para crear looks icónicos. A diferencia del glitter en polvo o gel, las piedritas se pegan de forma individual, lo que permite tener total control de todo. La clave para que duren toda la noche está en el pegamento: un buen pegamento de pestañas funciona perfectamente sin dañar la piel. Menos es más; un par de piedritas bien aplicadas en el lugar indicado logra un efecto increíble.
El glitter es uno de los productos más versátiles que puedes tener en tu colección. Los brillos no tienen reglas fijas y ya no solo son para las ocasiones especiales; el límite lo decides tú.