Cómo agregar glitter a tu makeup sin morir en el intento

El punto de partida: los ojos

El glitter siempre empieza en los ojos por una razón: es la zona de la cara que mejor permite el drama. Un párpado brillante funciona hasta con el no-makeup-makeup y lo puedes hacer muy sutil o súper llamativo. La clave está en el primer para que el brillo se mantenga en su lugar y dure todo el día hasta la noche; también está la opción de aplicar pegamento especial para glitter para que este dure más. Basta con una capa delgada para que no se corra; aplica un poco con la yema de los dedos y deja que seque.

El primer paso antes del glitter: preparar bien el párpado con primer o con pegamento. (Eyeshadow Primer Potion, $655, Urban Decay, Sephora/ Glitter Primer, $143, NYX Professional Makeup, Amazon/ Pegamento para Glitter, $75, Bissú, MercadoLibre)

Brillo suelto

Para un look del día a día, una sombra brillante funciona tanto en el inner corner del ojo como aplicada en todo el párpado. Si quieres solo un toque de brillo, aplica un poco en la lagrimal para iluminar toda la mirada, y si buscas algo más dramático, ponlo en el párpado móvil completo. Aquí el secreto está en aplicarlo con los dedos para tener mayor control y que el glitter quede más concentrado. El halo eye es otra opción para un brillo más dramático: se trata de aplicar glitter en todo el párpado de forma circular y llevarlo hasta las pestañas de abajo.

La forma más clásica de llevar brillo en los ojos. Aplícalas con el dedo para mayor intensidad y con una brocha para un acabado más difuminado. (24/7 moondust eyeshadow, $595, Urban Decay, Sephora/ Colorful mono-24 glitter, $120, Sephora Collection, Sephora/ Disco Crush Eyeshadow, $650, Too Faced, Sephora)

Glitter líquido

Existe un formato de brillo que es la sombra líquida; esta es más fácil de aplicar debido a su textura cremosa y, una vez que seca, no se mueve de su lugar. Si lo aplicas con una brocha fina, también funciona como delineador. Puedes hacer líneas geométricas, puntos o detalles por debajo del ojo para darle un toque extra.