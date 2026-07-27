Los productos que necesitas en tu rutina si quieres decirle adiós al body acne

Effaclar Gel Microexfoliante

Una rutina ideal para tratar el body acne siempre empieza por la limpieza. Este gel está diseñado para utilizarse en zonas como la espalda, el pecho y los hombros, donde suelen aparecer brotes con mayor frecuencia. Ayuda a retirar el exceso de grasa y las impurezas acumuladas.

Jabón para combatir el acné, cuerpo y cara (Effaclar - Gel Limpiador Microexfoliante, $879, La Roche Posay, Ulta)

Sébium Kerato+ Body Spray

Los sprays corporales se han convertido en una opción práctica, sobre todo para tratar áreas difíciles de alcanzar. Este producto combina ingredientes que ayudan a que los poros estén despejados y a mejorar la apariencia de los brotes y las marcas que pueden quedar después del acné. Puede aplicarse sobre la piel limpia y seca como parte de la rutina diaria.

Spray para llegar a esas zonas difíciles (Sébium Kerato + Body, $680, Bioderma, Ulta)

Anti-Pigment Crema Corporal para Áreas Específicas

Más allá de los brotes, el acné corporal también puede dejar pequeñas manchas o cambios en el tono de la piel. Esta crema está pensada para tratar esas zonas específicas y contribuye a suavizar la textura y unificar la apariencia de la piel con la constancia.