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Belleza

Los productos que necesitas en tu rutina si quieres decirle adiós al body acne

Aunque pocas veces se habla de él, el acné corporal forma parte de la realidad de millones de personas. Te dejamos algunos productos y consejos para incorporarlos a tu rutina.
lun 27 julio 2026 02:25 PM
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Zendaya (Getty Images)

El body acne es mucho más común de lo que pensamos y hablar de él, lejos de hacernos sentir avergonzados, nos recuerda que se trata de una condición de la que padecen millones de personas en el mundo. Recordemos que el acné es una condición multifactorial y que cada piel tiene necesidades distintas. Por eso, la valoración de un dermatólogo siempre será la mejor guía para encontrar el tratamiento adecuado.

Aunque, hoy existen productos formulados específicamente para tratar el body acne, mejorar la textura de la piel y reducir las imperfecciones , convirtiéndose en un game changer dentro de cualquier rutina.

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Effaclar Gel Microexfoliante

Una rutina ideal para tratar el body acne siempre empieza por la limpieza. Este gel está diseñado para utilizarse en zonas como la espalda, el pecho y los hombros, donde suelen aparecer brotes con mayor frecuencia. Ayuda a retirar el exceso de grasa y las impurezas acumuladas.

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Jabón para combatir el acné, cuerpo y cara (Effaclar - Gel Limpiador Microexfoliante, $879, La Roche Posay, Ulta)

Sébium Kerato+ Body Spray

Los sprays corporales se han convertido en una opción práctica, sobre todo para tratar áreas difíciles de alcanzar. Este producto combina ingredientes que ayudan a que los poros estén despejados y a mejorar la apariencia de los brotes y las marcas que pueden quedar después del acné. Puede aplicarse sobre la piel limpia y seca como parte de la rutina diaria.

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Spray para llegar a esas zonas difíciles (Sébium Kerato + Body, $680, Bioderma, Ulta)

Anti-Pigment Crema Corporal para Áreas Específicas

Más allá de los brotes, el acné corporal también puede dejar pequeñas manchas o cambios en el tono de la piel. Esta crema está pensada para tratar esas zonas específicas y contribuye a suavizar la textura y unificar la apariencia de la piel con la constancia.

Eucerin anti imperfecciones
Ya acabaste con el acné? siguen las manchitas.... (Anti-Pigment, $777, Eucerin, Farmacia Benavides)

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Lo que no debes de hacer

Evita exponerte al sol sin protección

Aunque pueda parecer que el sol ayuda a secar los brotes, la exposición prolongada puede irritar la piel y hacer que las manchas post acné se vuelvan más visibles y difíciles de tratar. Si las zonas afectadas quedan expuestas, es importante utilizar protector solar y evitar la radiación excesiva.

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Protección solar 50 spf en spray (Lait Crépitant SPF50+, $1045, SVR, mx.svr.com)

No te rasques ni manipules la piel

Tocar constantemente los granitos o intentar eliminarlos puede empeorar la inflamación y aumentar el riesgo de dejar marcas. Además, la fricción y el roce excesivo pueden alterar la barrera cutánea y retrasar el proceso de recuperación.

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Aprender a mirar nuestra piel con más empatía también forma parte del proceso (vía Instagram (@selflove_aida))

No permitas que afecte tu seguridad

El body acne es mucho más común de lo que pensamos y no define la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Vivimos en una época en la que la piel perfecta parece ser el estándar, pero la realidad es que los brotes, las marcas y los cambios forman parte de procesos naturales y normales de muchísimas personas. Encontrar una rutina que funcione puede tomar tiempo, pero lo más importante es no permitir que una condición temporal determine la manera en la que nos vemos a nosotros mismos.

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Los brotes no solo aparecen en el rostro la espalda, el pecho y los hombros también son lugares comunes (vía Instagram (@dermatophila))
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Belleza

Errores que no sabías que estabas cometiendo al lavar (o no lavar) tus brochas de maquillaje

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Acné

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