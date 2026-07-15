Hailey Bieber y Kendall Jenner apuestan por el drenaje linfático facial; esto es todo lo que debes saber sobre el
Cada vez más celebridades apuestan por el drenaje linfático facial como parte de sus rituales de belleza. Te explicamos cómo funciona esta técnica y por qué la constancia es la clave para notar sus efectos.
Últimamente se ha viralizado mucho el tema del drenaje linfático facial, pero pocos saben lo que realmente es, cuáles son sus beneficios y cómo incorporarlo a su rutina diaria. Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con desinflamar el rostro, esta técnica también favorece la circulación y ayuda al sistema linfático a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo.
Los resultados que se obtienen con la constancia nos tienen obsesionados, pero entender cómo funciona es el primer paso para aprovecharlo al máximo.
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La ciencia detrás del drenaje linfático facial
Antes de hablar sobre sus beneficios, es importante entender qué es realmente el drenaje linfático facial. De acuerdo con la Dra. Gema Pérez Sevilla, especialista en medicina y cirugía estética facial, esta técnica consiste en realizar movimientos suaves y repetitivos que estimulan el sistema linfático, ayudando a la eliminación del exceso de líquidos y ayudando a reducir la inflamación del rostro.
¿Cada cuánto hacerlo y qué resultados puedes esperar?
Los verdaderos resultados del drenaje linfático facial aparecen cuando se convierte en un hábito. Si eres constante, que puede ir desde algunos minutos al día hasta varias veces por semana dependiendo de la rutina de cada persona, el rostro puede lucir menos inflamado, con una apariencia más definida, descansada y fresca. Con el tiempo, la piel puede verse más firme y el contorno facial más marcado gracias a la disminución de la retención de líquidos. Eso sí, no estamos hablando de un efecto milagroso ni de cambiar la estructura del rostro pues los resultados vienen de la constancia y de integrar esta técnica como parte de un ritual de skincare.
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El primer paso: activa tu sistema linfático
Antes de comenzar con cualquier técnica, los expertos recomiendan dedicar unos minutos a activar el sistema linfático estimulando zonas estratégicas del rostro y el cuello. Esto se debe a que los ganglios linfáticos funcionan como una especie de “estaciones de drenaje” encargadas de movilizar los líquidos acumulados. Por ello, muchos especialistas sugieren empezar el masaje con movimientos suaves debajo de las orejas, a los lados del cuello y cerca de las clavículas para preparar el sistema.
Una de las formas más sencillas de empezar es hacerlo con tus propias manos
Aunque existen distintas formas de incorporar el drenaje linfático facial a tu rutina, la técnica manual sigue siendo una de las más beneficiosas. Antes de comenzar, es recomendable aplicar un aceite facial, sérum o crema hidratante que permita que los dedos se deslicen con facilidad sobre la piel y evite generar fricción. Una vez preparado el rostro, el masaje puede realizarse con las yemas de los dedos, nudillos y palmas de las manos mediante movimientos suaves y repetitivos que vayan del centro de la cara hacia el exterior, recorriendo zonas como la mandíbula, los pómulos y la frente. La clave está en mantener una presión ligera y constante, ya que el objetivo no es trabajar los músculos de la cara, sino estimular el sistema linfático y favorecer el drenaje de líquidos.
Las herramientas que potencian los resultados
Para quienes buscan darle un extra a su rutina, herramientas como la guasha, los rodillos de jade e incluso el hielo se han convertido en las favoritas para complementar el drenaje linfático facial. A diferencia del masaje con las manos, estos accesorios pueden aportar una sensación más refrescante y ayudar a potenciar el efecto desinflamante gracias a sus diferentes materiales y temperaturas. La clave está en utilizarlos correctamente y encontrar la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades.
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Así entienden Hailey Bieber y Kendall Jenner el drenaje linfático facial
No es coincidencia que celebridades como Hailey Bieber y Kendall Jenner hayan incorporado el drenaje linfático facial dentro de sus rutinas de belleza. Para Hailey, el skincare no se trata únicamente de aplicar productos, sino de crear momentos de autocuidado que ayuden a sentirse bien y conectar con una misma.
Por eso, cada vez vemos más cómo este tipo de técnicas se vuelven protagonistas dentro de los rituales de belleza de las celebridades. El drenaje linfático facial se ha convertido en uno de esos pasos que, más allá de seguir una tendencia, buscan transformar el cuidado de la piel en un momento de wellness, combinando el cuidado exterior con una sensación de bienestar.