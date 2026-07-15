Hailey Bieber y Kendall Jenner apuestan por el drenaje linfático facial; esto es todo lo que debes saber sobre el

El primer paso: activa tu sistema linfático

Antes de comenzar con cualquier técnica, los expertos recomiendan dedicar unos minutos a activar el sistema linfático estimulando zonas estratégicas del rostro y el cuello. Esto se debe a que los ganglios linfáticos funcionan como una especie de “estaciones de drenaje” encargadas de movilizar los líquidos acumulados. Por ello, muchos especialistas sugieren empezar el masaje con movimientos suaves debajo de las orejas, a los lados del cuello y cerca de las clavículas para preparar el sistema.

Estas son algunas opciones para preparar la piel antes de tu ritual linfático, ayudarán a que tus manos o herramientas se deslicen con facilidad (Ultra-Hydrating Facial Oil, $330, Good Molecules, Ulta / PEACH Cooling Prep, $795, Foreo, Ulta / PDNR Advanced Jelly, $500, Mario Bedescu, Ulta)

Una de las formas más sencillas de empezar es hacerlo con tus propias manos

Aunque existen distintas formas de incorporar el drenaje linfático facial a tu rutina, la técnica manual sigue siendo una de las más beneficiosas. Antes de comenzar, es recomendable aplicar un aceite facial, sérum o crema hidratante que permita que los dedos se deslicen con facilidad sobre la piel y evite generar fricción. Una vez preparado el rostro, el masaje puede realizarse con las yemas de los dedos, nudillos y palmas de las manos mediante movimientos suaves y repetitivos que vayan del centro de la cara hacia el exterior, recorriendo zonas como la mandíbula, los pómulos y la frente. La clave está en mantener una presión ligera y constante, ya que el objetivo no es trabajar los músculos de la cara, sino estimular el sistema linfático y favorecer el drenaje de líquidos.

Las herramientas que potencian los resultados

Para quienes buscan darle un extra a su rutina, herramientas como la guasha, los rodillos de jade e incluso el hielo se han convertido en las favoritas para complementar el drenaje linfático facial. A diferencia del masaje con las manos, estos accesorios pueden aportar una sensación más refrescante y ayudar a potenciar el efecto desinflamante gracias a sus diferentes materiales y temperaturas. La clave está en utilizarlos correctamente y encontrar la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades.