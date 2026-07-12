El fleco ¿in or out? Todo sobre el corte más it del momento

El fleco es uno de esos cortes que llega, conquista en todas partes y luego desaparece para volver a posicionarse como tendencia, y así lo ha hecho durante décadas.
Cada temporada nos preguntamos si es el momento de atrevernos o si ya pasó de moda. Pero esta vez es diferente, pues el fleco regresa más fuerte que nunca y está llegando para convertirse en uno de esos looks atemporales. Es sin duda uno de los cortes más it del momento ; lo vemos en todas partes, así que si estás pensando en animarte, no lo dudes más: es el momento ideal para dar ese gran paso en tu look.
Publicidad
Las que lo hicieron su sello personal
Varias de las celebrities que amamos no necesitan presentación, pues basta con pensar en su fleco para reconocerlas al instante. Sabrina Carpenter convirtió el suyo en una parte esencial de su imagen y es difícil imaginarla sin sus curtain bangs: definidos y siempre perfectos. Taylor Swift es otra que resulta imposible de reconocer sin su fleco; lo ha adoptado en distintas eras como parte de su identidad y ahora no sabemos quién es sin él. Jenna Ortega es otra celebridad que recientemente ha adoptado este look, de una manera más sutil, para convertirlo en parte de su imagen.
Estas celebrities no utilizan el fleco como parte de un trend; lo integraron a su esencia, y esto mismo puedes hacerlo tú. Cualquier fleco que elijas no es solo una decisión de corte, también puede ser una declaración de estilo que transforme por completo cómo te perciben los demás, y puedes ser tan radical o tan sutil como lo desees.
Publicidad
El mejor fleco para ti y cómo llevarlo
Existen diferentes versiones del fleco, una para cada tipo de cabello o personalidad. Si tu pelo es lacio, el fleco recto o los micro bangs funcionan perfectamente; si es chino o con más textura, los curtain bangs se adaptan a ese movimiento natural del cabello. No importa si tienes el pelo largo o corto o incluso si lo llevas en capas, el fleco se integra a cada melena.
La clave está en elegir el que más se adapte a tu estilo y a tu rutina, porque, seamos honestas, el fleco requiere que le dediques unos minutos extra en la mañana. Con una buena técnica puedes tenerlo listo en poco tiempo, lo único que necesitas es práctica y encontrar esos trucos de peinado para que te quede perfecto desde el primer intento.
Si aún te da miedo dar ese salto, puedes empezar con algo más discreto, como los curtain bangs; son más sutiles y fáciles de manejar. Poco a poco, pídele a tu estilista que los corte más hasta llegar a donde más cómoda te sientas.
Si llevas tiempo pensando en hacértelo, toma esto como una señal. El fleco volvió y no planea irse pronto; es cuestión de que te animes.