Los 3 beauty looks de las invitadas a la boda de Taylor Swift que nos tienen obsesionadas

Gigi Hadid

La modelo apostó por un beauty look que, aunque no siempre es fácil de llevar, le funcionó perfecto gracias a lo bien que iba con el outfit. El protagonista fue un smokey eye en tonos rosa con un toque de brillo en el lagrimal que iluminó la mirada al instante. Además, dejó el contour en segundo plano y apostó por un blush mucho más intenso, logrando esa dimensión en el rostro que terminó de elevar todo el maquillaje.

En cuanto al pelo, Gigi eligió unas bubble waves con raya de lado, un peinado que tiene el poder de transformar cualquier look. Las ondas suaves y el volumen hicieron que el resultado se sintiera glamuroso y totalmente a la altura de la ocasión.

El equilibrio perfecto que hace que todo se vea sofisticado (vía Instagram (@dimitrishair))

Dior Backstage Blush

Si hay algo que nos recordó el maquillaje de Gigi, es que a veces el blush puede hacer todo el trabajo. Una opción que va muy en esa línea es el Dior Backstage Rosy Glow, un rubor en polvo que deja un acabado difuminado y natural, ideal para quienes buscan darle más dimensión al rostro sin recurrir a un contour intenso.