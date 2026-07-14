Los 3 beauty looks de las invitadas a la boda de Taylor Swift que nos tienen obsesionadas

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar y, mientras esperamos las primeras imágenes oficiales, algunas de las invitadas ya compartieron los maquillajes y peinados que eligieron para la ocasión.
Más allá de la boda, los beauty looks de las invitadas dejaron sobre la mesa tendencias que vale la pena tener en el radar. Maquillajes sofisticados , peinados pulidos y pequeños detalles que pueden servir de inspiración para reinventar tu próximo look de invitada.
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Gigi Hadid
La modelo apostó por un beautylook que, aunque no siempre es fácil de llevar, le funcionó perfecto gracias a lo bien que iba con el outfit. El protagonista fue un smokey eye en tonos rosa con un toque de brillo en el lagrimal que iluminó la mirada al instante. Además, dejó el contour en segundo plano y apostó por un blush mucho más intenso, logrando esa dimensión en el rostro que terminó de elevar todo el maquillaje.
En cuanto al pelo, Gigi eligió unas bubble waves con raya de lado, un peinado que tiene el poder de transformar cualquier look. Las ondas suaves y el volumen hicieron que el resultado se sintiera glamuroso y totalmente a la altura de la ocasión.
Dior Backstage Blush
Si hay algo que nos recordó el maquillaje de Gigi, es que a veces el blush puede hacer todo el trabajo. Una opción que va muy en esa línea es el Dior Backstage Rosy Glow, un rubor en polvo que deja un acabado difuminado y natural, ideal para quienes buscan darle más dimensión al rostro sin recurrir a un contour intenso.
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Selena Gomez
Selena siempre hace grandes elecciones cuando se trata de beauty looks y, considerando que se trataba de la boda de una de sus mejores amigas, esta vez no fue la excepción. La celeb apostó por un glam en el que la piel luminosa fue la protagonista, las mejillas en tonos peachy, mucho highlight y sombras en los mismos tonos, acompañadas de un delineado que alargaba la mirada. Los labios, con un acabado jugoso, respetaron la misma línea de color, logrando un maquillaje súper armonioso y con un acabado muy smooth.
Para el pelo, Selena eligió una propuesta con mucha inspiración de los años cincuenta. Su short bob con volumen y las puntas peinadas hacia adentro, un detalle clásico que terminó de elevar el look y que encajó perfecto con la estética de la noche.
Positive light luminazing lip gloss
Los tonos peachy y los acabados luminosos siguen siendo una apuesta segura para cualquier evento. El Positive Light Luminizing Lip Gloss de Rare Beauty es una gran opción para quienes buscan unos labios jugosos y con brillo, pero sin perder ese efecto natural que caracterizó todo el beauty look. Su acabado luminoso complementa perfecto maquillajes frescos y glowy como el que eligió Selena para esta celebración.
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Camila Cabello
La cantante se fue por un beauty look muy a su estilo, con una paleta de cafés como base. El maquillaje destacó por unas sombras nude que iban de un brillo sutil en el lagrimal a una mayor intensidad en la parte externa del ojo, acompañadas de un contour bien definido y un delineado negro que le daba profundidad a la mirada. El lip combo, siguiendo la misma línea de color, terminó de darle armonía a todo el look.
Para el pelo, Camila eligió una propuesta mucho más relajada con un fleco peinado hacia adentro y las puntas de sus capas trabajadas en distintas direcciones, logrando un acabado con mucho movimiento y volumen que equilibró perfectamente el maquillaje.
Major Sculpt Crème Contour & Powder Bronzer Duo
Para quienes prefieren un maquillaje con más dimensión y definición como Camila, el Major Sculpt Crème Contour & Powder Bronzer Duo de Patrick Ta encaja perfecto con ese enfoque. Su combinación de crema y polvo permite construir la intensidad poco a poco, logrando ese efecto esculpido que destacó en su beauty look y que complementó a la perfección la paleta de tonos café que dominó todo el maquillaje.