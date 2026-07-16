Cuidado sin complicaciones: la rutina de skincare de hombre que tienes que probar

El primer paso y el más importante: limpiar bien

La limpieza de la cara es el paso más importante de cualquier rutina, en especial la de un hombre, pues su piel produce más sebo que la de las mujeres; los poros son más grandes, y si se afeita, se suma una agresión más a la piel. Usar el jabón de cuerpo en la cara es un error que muchos cometen; la cara necesita su propio limpiador que retire la suciedad, el exceso de grasa y los residuos del día sin comprometer la hidratación natural de la piel.

El Facial Fuel Energizing Face Wash de Kiehl's limpia en profundidad sin resecar. (Facial Fuel Energizing Face Wash, $750, Kiehl's, kiehls.com.mx)

El Facial Fuel Energizing Face Wash de Kiehl's es un buen punto de partida: su fórmula en gel con cafeína, mentol y vitamina E limpia a fondo, deja una sensación inmediata de frescura y prepara la piel para lo que sigue; se usa por la mañana y por la noche.

El indispensable que no te debes saltar: hidratar

Muchos hombres creen que hidratar es solo para pieles secas, pero cualquier tipo de piel necesita ser hidratada, especialmente después de afeitarse o exponerse al sol. La piel que se salta este paso produce más grasa para compensar la sequedad, lo que hace que se produzca brillo excesivo, que los poros luzcan más visibles y que la piel envejezca más rápido.

El Maximum Hydrator Activated Water-Gel Concentrate de Clinique For Men hidrata en profundidad y se absorbe al instante, sin dejar residuo ni sensación pegajosa. (Maximum Hydrator Activated Water-Gel Concentrate, $1,050 , Clinique, clinique.com.mx)

El secreto está en elegir una textura ligera que no deje sensación pegajosa ni aspecto brillante: el Maximum Hydrator Activated Water-Gel Concentrate de Clinique For Men es una opción perfecta, pues su fórmula está concentrada en gel de agua activa que hidrata en profundidad, se absorbe rápidamente y deja la piel visiblemente más fresca y equilibrada.