El protector solar que debes usar según tu tipo de piel

Si hay un producto que ya se ganó un lugar fijo en cualquier rutina de skincare, ese es el protector solar. No importa la temporada, el clima o tus planes del día, usarlo diario ya no es una opción, es un básico que tu piel siempre va a agradecer.
La verdadera pregunta no es si debes usarlo, sino cuál elegir. Entre tantos lanzamientos, fórmulas virales y acabados distintos, encontrar el indicado puede ser más complicado de lo que parece. Por eso reunimos algunos de los protectores solares favoritos del momento para ayudarte a dar con el ideal para ti.
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Heliocare 360° Age Active Fluid SPF 50+
Si uno de los motivos por los que terminas saltándote el protector solar es porque sientes la piel pesada o grasosa, hay fórmulas que hacen que incorporarlo a tu rutina sea mucho más fácil. Heliocare360° Age Active Fluid tiene una textura ligera que se absorbe rápido y, además de proteger del sol, ayuda a prevenir los signos del fotoenvejecimiento provocados por la exposición solar diaria y así poder prevenir condiciones como el melasma en la piel.
La Roche-Posay Anthelios UV Air SPF 50+
Las pieles mixtas y grasas suelen tener el mismo problema y, es que muchos protectores solares dejan brillo o una sensación incómoda con el paso del día. Anthelios UVAir apuesta por una textura muy ligera que resulta una buena opción para quienes buscan protección diaria sin sentir que llevan una capa extra sobre la piel.
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Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 40
Si usas maquillaje todos los días, seguramente sabes que no todos los protectores solares se llevan bien con la base. Supergoop!UnseenSunscreen apuesta por una textura completamente transparente con un acabado que ayuda a que el maquillaje se aplique de forma más uniforme y evitar el efecto blanco que algunas fórmulas pueden dejar sobre la piel.
L'Oréal Paris UV Defender SPF 50+
No todas las pieles buscan lo mismo en un protector solar. Mientras algunas necesitan un extra de hidratación, otras prefieren controlar el brillo durante el día. Justamente por eso, L'Oréal ParisUV Defender cuenta con distintas versiones pensadas para responder a esas necesidades, sin dejar de ofrecer una protección alta para el uso diario.