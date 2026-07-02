El protector solar que debes usar según tu tipo de piel

Si hay un producto que ya se ganó un lugar fijo en cualquier rutina de skincare, ese es el protector solar. No importa la temporada, el clima o tus planes del día, usarlo diario ya no es una opción, es un básico que tu piel siempre va a agradecer.

La verdadera pregunta no es si debes usarlo, sino cuál elegir. Entre tantos lanzamientos, fórmulas virales y acabados distintos, encontrar el indicado puede ser más complicado de lo que parece. Por eso reunimos algunos de los protectores solares favoritos del momento para ayudarte a dar con el ideal para ti.