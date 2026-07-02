Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

El protector solar que debes usar según tu tipo de piel

Si no sabes cuál elegir, aquí reunimos algunos de los protectores solares favoritos del momento para ayudarte a encontrar el indicado.
jue 02 julio 2026 12:54 PM
Añadir Quién en Google
portada protectores favs .jpg
El protector siempre sera ese aliado indispensable que tu piel agradecerá año tras año (vía Instagram (@marieleapachecoo))

Si hay un producto que ya se ganó un lugar fijo en cualquier rutina de skincare, ese es el protector solar. No importa la temporada, el clima o tus planes del día, usarlo diario ya no es una opción, es un básico que tu piel siempre va a agradecer.

La verdadera pregunta no es si debes usarlo, sino cuál elegir. Entre tantos lanzamientos, fórmulas virales y acabados distintos, encontrar el indicado puede ser más complicado de lo que parece. Por eso reunimos algunos de los protectores solares favoritos del momento para ayudarte a dar con el ideal para ti.

Publicidad

Heliocare 360° Age Active Fluid SPF 50+

Si uno de los motivos por los que terminas saltándote el protector solar es porque sientes la piel pesada o grasosa, hay fórmulas que hacen que incorporarlo a tu rutina sea mucho más fácil. Heliocare 360° Age Active Fluid tiene una textura ligera que se absorbe rápido y, además de proteger del sol, ayuda a prevenir los signos del fotoenvejecimiento provocados por la exposición solar diaria y así poder prevenir condiciones como el melasma en la piel.

heliocare 360 protector solar.jpg
Además de los rayos UVA y UVB, su fórmula ayuda a proteger la piel frente a la luz visible y la radiación infrarroja. ( 360° Age Active Fluid SPF 50+, $828 , Heliocare, Ulta Beauty )

La Roche-Posay Anthelios UV Air SPF 50+

Las pieles mixtas y grasas suelen tener el mismo problema y, es que muchos protectores solares dejan brillo o una sensación incómoda con el paso del día. Anthelios UV Air apuesta por una textura muy ligera que resulta una buena opción para quienes buscan protección diaria sin sentir que llevan una capa extra sobre la piel.

La Roche-Posay Anthelios UV Air SPF 50+.jpg
Una marca con una amplia gama de protectores solares, este es uno de los favoritos. ( Anthelios UV Air SPF 50+, $600 , La Roche-Posay, Amazon)

Publicidad

Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 40

Si usas maquillaje todos los días, seguramente sabes que no todos los protectores solares se llevan bien con la base. Supergoop! Unseen Sunscreen apuesta por una textura completamente transparente con un acabado que ayuda a que el maquillaje se aplique de forma más uniforme y evitar el efecto blanco que algunas fórmulas pueden dejar sobre la piel.

Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 40.jpg
No solo de los favs de el mundo del skincare sino también de el makeup ( Unseen Sunscreen SPF, $952, Supergoop!, Sephora
)

L'Oréal Paris UV Defender SPF 50+

No todas las pieles buscan lo mismo en un protector solar. Mientras algunas necesitan un extra de hidratación, otras prefieren controlar el brillo durante el día. Justamente por eso, L'Oréal Paris UV Defender cuenta con distintas versiones pensadas para responder a esas necesidades, sin dejar de ofrecer una protección alta para el uso diario.

linea uv deffender de loreal paris.jpg
El punto es encontrar a el aliado perfecto para tu piel. (Línea de protección solar UV Defender de L´Oreal Paris, Amazon )
Portada.jpg
Tightlining: el truco de maquillaje que define tus ojos sin que nadie note que traes delineado La técnica favorita de los expertos para dar profundidad y definición a la mirada sin el trazo obvio del delineador.

Publicidad

Tags

Protector Solar

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad