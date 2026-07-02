Lo que tu pelo necesita antes del calor, estos son nuestros protectores favoritos

Stylear tu pelo siempre va a hacer que se vea más cool, sedoso y con movimiento ; es el sello perfecto de cualquier glam. Pero también debemos ser conscientes de que las herramientas de calor producen daño en la fibra capilar. Su uso frecuente puede hacer que tu pelo se vea seco, encrespado, opaco, con orzuela y mucho más propenso al quiebre.
La buena noticia es que no tienes que renunciar a tus peinados favoritos.Incorporar un protector térmico a tu rutina protegerá tu pelo contra los efectos del calor y a mantener tu melena sana, brillante y protegida cada vez que utilices una hair tool.
Publicidad
Los protectores térmicos que sí valen la pena
Elegir un buen protector térmico será tu mejor aliado para mantener ese pelo saludable y hermoso que es parte de tu sello personal. Hay muchas presentaciones, desde cremas, aceites hasta sprays, por ello reunimos algunos de nuestros heat protectants favoritos con fórmulas que realmente ayudan a proteger la fibra capilar del calor mientras mantienen el brillo, la suavidad y el movimiento de tu melena.
CHI Botanical Bliss Iron Guard
Su fórmula con aloe vera, moringa y aceites naturales ayuda a proteger el pelo de temperaturas de hasta 232 °C, también controla el frizz, sella la hidratación y aporta un acabado suave y brillante. Además, puede aplicarse sobre el pelo húmedo o seco antes de aplicar calor.
Kérastase Ciment Thermique
Si tu pelo ya está debilitado por el uso constante de herramientas de calor, este tratamiento térmico es una gran alternativa. Su presentación en crema está diseñada para proteger la fibra capilar frente a temperaturas de hasta 230 °C, y al mismo tiempo ayuda a reducir el quiebre. Es apto para todo tipo de cabello, especialmente el más frágil o sensible.
BTZ Beyond The Zone Termoprotector
Este producto ayuda a reducir el daño causado por herramientas de calor en todo tipo de fibra capilar. Se aplica antes del styling y deja un acabado ligero, sin sensación pesada y, además, ayuda a mantener la suavidad y la manejabilidad tras el uso de cualquier herramienta de calor.
Latinoil Chia Oil Thermo Protector
¿Quién diría que la chía también puede ser clave en el cuidado de la fibra capilar? Este termoprotector está formulado con aceite de chía, ácido hialurónico, aminoácidos y omegas 3-6-9, que ayudan a mantener la hidratación y proteger al pelo. Al aplicarse antes del uso de herramientas de calor, crea una barrera que ayuda a reducir el daño, controlar el frizz y dejar un acabado muy suave.
Publicidad
Extra tips que salvan tu melena del calor
Además de usar termoprotectores, hay hábitos simples que pueden hacer una gran diferencia al usar hairtools como: mantener una distancia adecuada, no abusar de temperaturas altas y evitar aplicar calor sobre el pelo cuando este ya está sensible. Todo esto ayuda a reducir el daño con el tiempo.
También es importante no sobrecargar con productos antes del styling, ya que esto puede afectar el efecto del calor y el acabado final. Pequeños ajustes en la rutina pueden ayudar a mantener una melena más sana y manejable a largo plazo.