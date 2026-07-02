Lo que tu pelo necesita antes del calor, estos son nuestros protectores favoritos

Los protectores térmicos que sí valen la pena

Elegir un buen protector térmico será tu mejor aliado para mantener ese pelo saludable y hermoso que es parte de tu sello personal. Hay muchas presentaciones, desde cremas, aceites hasta sprays, por ello reunimos algunos de nuestros heat protectants favoritos con fórmulas que realmente ayudan a proteger la fibra capilar del calor mientras mantienen el brillo, la suavidad y el movimiento de tu melena.

CHI Botanical Bliss Iron Guard

Su fórmula con aloe vera, moringa y aceites naturales ayuda a proteger el pelo de temperaturas de hasta 232 °C, también controla el frizz, sella la hidratación y aporta un acabado suave y brillante. Además, puede aplicarse sobre el pelo húmedo o seco antes de aplicar calor.

Aloe vera, moringa y aceites naturales para proteger el pelo antes del calor. (Botanical Bliss Iron Guard, $430, CHI, Ulta Beauty )

Kérastase Ciment Thermique

Si tu pelo ya está debilitado por el uso constante de herramientas de calor, este tratamiento térmico es una gran alternativa. Su presentación en crema está diseñada para proteger la fibra capilar frente a temperaturas de hasta 230 °C, y al mismo tiempo ayuda a reducir el quiebre. Es apto para todo tipo de cabello, especialmente el más frágil o sensible.

Protección térmica en crema para pelo débil. (ciment thermique, $1305, Kérastase, Sephora)

BTZ Beyond The Zone Termoprotector

Este producto ayuda a reducir el daño causado por herramientas de calor en todo tipo de fibra capilar. Se aplica antes del styling y deja un acabado ligero, sin sensación pesada y, además, ayuda a mantener la suavidad y la manejabilidad tras el uso de cualquier herramienta de calor.

En una presentación bastante cómoda y con buenas reseñas, un termo protector que te ayudará a darle brillo mientras protege. (Turn Up The Heat, $380, BTZ, Amazon )

Latinoil Chia Oil Thermo Protector

¿Quién diría que la chía también puede ser clave en el cuidado de la fibra capilar? Este termoprotector está formulado con aceite de chía, ácido hialurónico, aminoácidos y omegas 3-6-9, que ayudan a mantener la hidratación y proteger al pelo. Al aplicarse antes del uso de herramientas de calor, crea una barrera que ayuda a reducir el daño, controlar el frizz y dejar un acabado muy suave.