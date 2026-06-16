Clarifying shampoo: el detox que tu pelo necesita y cómo incluirlo en tu rutina
La contaminación, el sudor y los productos de styling pueden acumularse en el pelo más de lo que imaginas. Descubre qué es un clarifying shampoo, cuándo vale la pena usarlo y cómo incorporarlo a tu rutina.
Muchas veces no somos conscientes de todos los factores que pueden dañar nuestro pelo y es que día con día estamos expuestos a distintos factores como el cloro y los metales del agua del baño, la contaminación o incluso los químicos de los productos que aplicamos en el pelo .
Un shampoo clarificante es una gran herramienta para que tu pelo comience desde cero, una nueva oportunidad para retomar fuerza, volumen, textura entre otros factores, si quieres saber más acerca de ellos y como usarlo a tu favor, estás en el lugar adecuado.
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Acerca del clarifying shampoo
Aunque laves tu pelo con frecuencia, eso no significa que esté completamente libre de residuos. A lo largo de los días, el cuero cabelludo y la fibra capilar van acumulando restos de productos de styling, aceites naturales, contaminación, sudor, minerales que están en el agua e incluso bacterias del ambiente que pueden quedarse en el pelo.
Aquí es donde entra el clarifyingshampoo que está formulado para realizar una limpieza más profunda que la de un shampoo tradicional. Busca eliminar dicha acumulación de residuos que, con el tiempo, pueden hacer que el pelo se vea opaco, seboso, se sienta pesado o sin movimiento.
El reset ideal para tu pelo
Piensa en él como una especie de detox para tu pelo. Al retirar todas esas capas que se van acumulando, ayuda a que el pelo recupere su brillo y te de una sensación de limpieza más duradera. Otro pro es que puede hacer que otros productos, como mascarillas o tratamientos hidratantes, se absorban mejor, tal vez es el boost que tu melena necesita para estar espectacular.
Aunque es un producto cada vez más viral, no está pensado para usarse todos los días. Su poder de limpieza es mayor al de un shampoo convencional, por lo que debe utilizarse de vez en cuando, no olvidemos que los aceites naturales también son importantes para la salud de tu pelo.
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¿Cuándo es buena idea utilizar el clarifying shampoo?
Si sientes que tu pelo ha perdido brillo, se ve apagado o se siente pesado incluso después de lavarlo, podría ser momento de probar un clarifying shampoo. También puede ser una buena opción para quienes utilizan productos de styling con frecuencia, utilizan dry shampoo, tienen contacto frecuente con el mar y la alberca o viven en ciudades donde la contaminación es elevada. En todos estos casos, aunque no siempre es evidente, todos estos residuos pueden terminar afectando cómo se ve y se siente tu pelo.
¿Cómo incluirlo en tu rutina?
Un clarifying shampoo no está pensado para sustituir tu shampoo de uso diario, sino para complementar tu rutina cada cierto tiempo. Lo ideal es utilizarlo en lugar de tu shampoo habitual durante una de tus duchas y continuar después con un acondicionador o mascarilla hidratante. La frecuencia dependerá de las necesidades de tu melena, por lo general una vez por semana suele ser suficiente para quienes utilizan muchos productos, mientras que los cabellos más secos, teñidos o finos pueden usarlo cada dos o tres semanas.