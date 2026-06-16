Clarifying shampoo: el detox que tu pelo necesita y cómo incluirlo en tu rutina

Acerca del clarifying shampoo

Aunque laves tu pelo con frecuencia, eso no significa que esté completamente libre de residuos. A lo largo de los días, el cuero cabelludo y la fibra capilar van acumulando restos de productos de styling, aceites naturales, contaminación, sudor, minerales que están en el agua e incluso bacterias del ambiente que pueden quedarse en el pelo.

Aquí es donde entra el clarifying shampoo que está formulado para realizar una limpieza más profunda que la de un shampoo tradicional. Busca eliminar dicha acumulación de residuos que, con el tiempo, pueden hacer que el pelo se vea opaco, seboso, se sienta pesado o sin movimiento.

El reset ideal para tu pelo

Piensa en él como una especie de detox para tu pelo. Al retirar todas esas capas que se van acumulando, ayuda a que el pelo recupere su brillo y te de una sensación de limpieza más duradera. Otro pro es que puede hacer que otros productos, como mascarillas o tratamientos hidratantes, se absorban mejor, tal vez es el boost que tu melena necesita para estar espectacular.

La playa, el sol, el mar y la alberca pueden ser factores que dañen a tu pelo indirectamente (vía Instagram (@kerastase_official))

Aunque es un producto cada vez más viral, no está pensado para usarse todos los días. Su poder de limpieza es mayor al de un shampoo convencional, por lo que debe utilizarse de vez en cuando, no olvidemos que los aceites naturales también son importantes para la salud de tu pelo.