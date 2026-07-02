Estos son los makeup looks más trendy del verano y lo que necesitas para recrearlos

Glitter Eyeshadow

Un guiño al Hollywood de oro, este makeup consiste en una piel luminosa y sombras en tonos fríos y brillantes como plata, baby blue o morado pastel. Si buscas una mirada coqueta y un look que complemente cualquier outfit este es en definitiva tu go to para este verano.

Hollywood esta de regreso con las sombras + glitter. Espectacular trend para este verano (vía Instagram (@makeupbyyllke))

Fácil de recrear, aplica la base como normalmente lo harías y posteriormente necesitarás un sombra de transición (base/ fondo de la sombra) y otra sombra shiny, que puede ser en stick, líquida o en sombra compacta para completar el look con los ojos. Como tip la sombra de glitter no pierde pigmentación si la aplicas con la yema del dedo (especialmente el anular que es el que menos fuerza tiene, así no lastimar tu ojo).

MAC dazzleshadow liquid eye shadow (sombra liquida de ojos) $550. (Vía www.sephora.com)

Bright Pinky Blush

Para muchos el blush nunca es suficiente, lo bueno, es que este trend lo apoya, el bright pinky blush busca concentrar el pigmento en el área de las mejillas, colocar el producto sin miedo y conectarlo con la sombra de ojos para dar esa profundidad y acabado airbrush que tanto se está viendo en esta temporada.

Hailey confirma que el verano pinta las mejillas de rosa, sus blushes de Rhode son perfecto aliado para este makeup (vía www.rhodeskin.com.mx)

Si este es tu elección a recrear, coloca el blush en tus pómulos justo arriba de el contour, en una línea diagonal que se difumina hacía arriba, te recomendamos ocupar un blush líquido o en crema si lo que buscas es un acabado natural o un blush en polvo si tu objetivo es un look más duradero y matte. Recuerda que el éxito de este look está en no tenerle miedo a la pigmentación y ser paciente a la hora de difuminar para que tengas un acabado pulido.