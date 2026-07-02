El verano es la temporada perfecta para apostar por maquillajes ligeros, frescos y llenos de glow. Este año, las tendencias optan por realzar la belleza natural con acabados luminosos, texturas ligeras y toques de color que iluminan la cara. Te compartimos las tendencias de maquillaje que estarán por todas partes durante los próximos meses.
Estos son los makeup looks más trendy del verano y lo que necesitas para recrearlos
Glitter Eyeshadow
Un guiño al Hollywood de oro, este makeup consiste en una piel luminosa y sombras en tonos fríos y brillantes como plata, baby blue o morado pastel. Si buscas una mirada coqueta y un look que complemente cualquier outfit este es en definitiva tu go to para este verano.
Fácil de recrear, aplica la base como normalmente lo harías y posteriormente necesitarás un sombra de transición (base/ fondo de la sombra) y otra sombra shiny, que puede ser en stick, líquida o en sombra compacta para completar el look con los ojos. Como tip la sombra de glitter no pierde pigmentación si la aplicas con la yema del dedo (especialmente el anular que es el que menos fuerza tiene, así no lastimar tu ojo).
Bright Pinky Blush
Para muchos el blush nunca es suficiente, lo bueno, es que este trend lo apoya, el bright pinky blush busca concentrar el pigmento en el área de las mejillas, colocar el producto sin miedo y conectarlo con la sombra de ojos para dar esa profundidad y acabado airbrush que tanto se está viendo en esta temporada.
Si este es tu elección a recrear, coloca el blush en tus pómulos justo arriba de el contour, en una línea diagonal que se difumina hacía arriba, te recomendamos ocupar un blush líquido o en crema si lo que buscas es un acabado natural o un blush en polvo si tu objetivo es un look más duradero y matte. Recuerda que el éxito de este look está en no tenerle miedo a la pigmentación y ser paciente a la hora de difuminar para que tengas un acabado pulido.
Smudged Eyeliner
Si lo que buscas es resaltar tus mirada y el color de tus ojos, este look es ideal para ti. Los delineados difuminados son un aliado effortless que se ve mucho más producido de lo que cuesta. La idea es hacer el delineado blurry con sombra pero sin que pierda forma, los colores que más veremos este verano para este trend son negro y cualquier nude, aunque puedes ponerte creativo y experimentar con otros colores.
Hacer un delineado con sombra te será más fácil si eliges una brocha adecuada, te recomendamos que sea delgada y plana o angulada, te facilitará mucho el acabado de el delineado, también puedes ocupar una brocha kabuki de ojos para difuminar, tiene que ser pequeña para no saltarnos la línea de mantener el delineado en forma. Una paleta de colores nude tal vez sea tu mejor aliado para recrear este look tan icónico que incluso puede volverse tu confort look.
Satin makeup
Un look glowy desde varios ángulos, el satin makeup busca replicar el brillo de la seda, con tonos fríos que buscan contraste en la piel. La clave de este makeup es la preparación de la piel para que no deje de ser extremadamente luminosa y con ese aspecto jucy que lo es todo.
Si lo que buscas es un makeup que se vea fresco todo el día y haga click con la temporada prepara tu mejor rutina de skincare y utiliza una tinta con acabado satinado, highlight líquido en lugares donde la luz refleja naturalmente como la punta de la nariz, los pómulos, bajo las cejas y encima de los labios, los lugares dónde los coloques le darán ese acabado que buscamos. Intenta no abusar de los demás productos, el blush y el bronzer son bienvenidos pero no deben robar protagonismo.