Los correctores que amamos y que no te pueden faltar

Los correctores que todo el mundo ama y con razón

Empecemos con los clásicos del momento. El Stretch Concealer de Glossier es uno de esos productos que se sienten como nada en la piel porque son cobertura media, dejan un acabado natural y una textura que se difumina solita con el dedo. Ideal si odias sentir que traes capas encima.

Stretch Blam Concealer ,$550, Glossier, Sephora

Luego está el Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, que es el opuesto complementario perfecto: cobertura alta, larga duración y ese acabado impecable que hace que la gente te pregunte si dormiste bien aunque hayas dormido cuatro horas.

Airbrush Flawless, $850, Charlotte Tilbury, Sephora

Para las que prefieren algo más accesible sin sacrificar calidad, el Full Coverage de Mary Kay es una joya cubre manchas, granitos y ojeras sin cuartearse, y tiene una gama de tonos bastante amplia.