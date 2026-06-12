El corrector es ese producto que, si encuentras el correcto, sientes que descubriste el secreto mejor guardado del maquillaje. Cubre ojeras, afina la nariz, ilumina pómulos y hasta sirve de base en un día express. El problema es que hay miles y no todos funcionan igual en todos los tonos ni para todas las necesidades. Hoy te contamos cuáles están robando corazones (y pieles) en este momento.
Los correctores que amamos y que no te pueden faltar
Los correctores que todo el mundo ama y con razón
Empecemos con los clásicos del momento. El Stretch Concealer de Glossier es uno de esos productos que se sienten como nada en la piel porque son cobertura media, dejan un acabado natural y una textura que se difumina solita con el dedo. Ideal si odias sentir que traes capas encima.
Luego está el Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, que es el opuesto complementario perfecto: cobertura alta, larga duración y ese acabado impecable que hace que la gente te pregunte si dormiste bien aunque hayas dormido cuatro horas.
Para las que prefieren algo más accesible sin sacrificar calidad, el Full Coverage de Mary Kay es una joya cubre manchas, granitos y ojeras sin cuartearse, y tiene una gama de tonos bastante amplia.
Siempre hay más opciones
Fuera de los que son mega populares, hay opciones que merecen la pena conocer. El Catrice True Skin es una sorpresa enorme para su precio acabado segunda piel, nada pesado, perfecto para el día a día. ideal si tienes piel seca o mixta y no quieres que el corrector se cuartee a media tarde.
El NARS Radiant Creamy es otro favorito clásico que no pasa de moda: cubre bien, hidrata y tiene una selección de tonos amplia. Es uno de los pocos correctores que logra cobertura media-alta sin sacrificar movimiento, tiene una textura cremosa que no se acumula en las líneas finas debajo del ojo.
Y si quieres algo con brillo estratégico, el Luminizer de e.l.f. en un tono más claro que tu piel hace magia en el arco del ojo y los pómulos. Su diferencia está en que no está pensado para cubrir imperfecciones sino para reflexionar luz en zonas específicas, lo que lo convierte en el mejor amigo del contouring de luz sin necesidad de productos extra.
Los que deberías de tener en tu bolsa
Ahora, si hablamos una rutina completa de correctores algo como el Rare Beauty Liquid Touch para el día a día por su acabado segunda piel sin nada de efecto masilla, tiene una fórmula ligera con cobertura buildable, lo que significa que puedes usarlo solo con los dedos para un acabado natural o capas para más cobertura sin que se sienta pesado, además viene en más de 48 tonos, así que encontrar el match exacto no es un drama.
Lancôme para cuando necesitas cobertura más seria, y dependiendo de la línea que elijas, ofrece desde fórmulas con SPF hasta versiones con ácido hialurónico que cuidan la piel mientras cubren; su gran ventaja es la durabilidad, porque aguanta jornadas largas sin necesidad de retoques.
Por último, Fenty beauty en tono más claro para iluminar estratégicamente básicamente tienes el sistema completo. Porque sí, usar un shade más claro en el arco del ojo o los pómulos no es error, es el tip de las que realmente saben. Su fórmula con acabado satinado refleja la luz justo donde la pones, creando ese efecto de rostro descansado y levantado que normalmente se asocia con el baking pero de forma mucho más natural y rápida.