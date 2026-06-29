Tightlining: el truco de maquillaje que define tus ojos sin que nadie note que traes delineado

Si alguna vez te has preguntado cómo algunas personas tienen los ojos tan definidos sin que se note que traen delineador puesto, probablemente lo que estás viendo es tightlining. Es una de esas técnicas que los maquillistas llevan años usando en backstage y que, una vez que la conoces, no puedes dejar de hacer.

La idea es sencilla: en lugar de trazar una línea sobre el párpado superior o inferior, el producto se aplica directamente en la línea del agua, que es la franja húmeda justo en la raíz de las pestañas. El resultado es una definición muy natural , como si tus pestañas nacieran más tupidas y oscuras, no como si estuviera delineado.