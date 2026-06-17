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Belleza

El higo: la nota secreta de los perfumes frutales que nos tienen obsesionadas

Este año, el higo se convirtió en la nota secreta de la perfumería. Aquí las cuatro fragancias que explican por qué no podemos dejar de olerlas.
mié 17 junio 2026 02:01 PM
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El higo es una fruta muy popular en los perfumes, te contamos por qué y nuestros perfumes favoritos. (via Instagram (@annagarciafrigola))

En 2026, el higo se posiciona como una de las notas secretas que están dominando la perfumería del año. En primavera y verano, se buscan fragancias que equilibren el frescor y la profundidad sin ser demasiado cítricas, y el higo logra este balance a la perfección.

El higo es un olor interesante: es verde, lechoso, cremoso y con savia. Puede ser fresco y dinámico o dulce y más sensual, y es el punto de encuentro perfecto entre el Mediterráneo, el sol y lo veraniego. Te dejamos nuestros perfume favoritos.

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El higo como ingrediente principal

Este aroma nos tiene obsesionadas porque mezcla la dulzura de los frutos del bosque y la frescura de los cítricos; huele a algo que todos conocen pero que nadie puede nombrar. Es la nota más it del momento precisamente porque no lo parece.

Estas son las cuatro fragancias que lo convierten en la obsesión del año, las cuatro formas de llevar el higo en la piel.

Philosykos

de Diptyque (1996)

Esta fragancia surgió después de un viaje por el Mediterráneo de los tres fundadores de la marca, en el que cruzaron por una higuera para poder llegar a la playa, y esto fue lo que inspiró la idea de embotellar este aroma. Su nombre proviene del griego y significa "amigo de la higuera". Philosykos hace referencia en su olor a este árbol en todos los aspectos; es una mezcla entre la frescura de las hojas, el sabor lechoso de la fruta y la densidad de la madera blanca.

Philosykos de Diptyque (imagen vía elpalaciodehierro.com))

Figue Érotique

de Tom Ford (2025)

Tom Ford lanzó esta fragancia en 2025 como parte de su colección permanente Private Blend. Tiene notas de salida de hojas de higuera, bergamota, mandarina y pimienta rosa; el corazón es higo, ylang-ylang y sal; y la base combina azúcar moreno, regaliz, vetiver y pachulí.

Figue Érotique de Tom Ford (imagen vía elpalaciodehierro.com)

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Perfect Absolute

de Marc Jacobs (2025)

Este perfume es una versión más lujosa del eau de parfum original de su línea Perfect, pues combina el aroma del higo caramelizado con jazmín y ámbar. Está pensado como una declaración de amor propio y es el más dulce de todas estas fragancias.

Perfect Absolute de Marc Jacobs (imagen vía elpalaciodehierro.com)

Fico di Amalfi por Acqua di Parma (2006, con nueva edición 2026)

Lanzada originalmente en 2006, esta fragancia abre con notas de bergamota, limón, toronja y mandarina; revela también notas de néctar de higo, jazmín y pimienta rosa, con una base de higuera, cedro y benjuí. Este año, la marca lanzó una edición de colección en colaboración con la diseñadora Laura González.

Fico di Amalfi de Acqua di Parma (imagen vía elpalaciodehierro.com)

El higo lleva décadas en el mercado de las fragancias de nicho y, finalmente, en 2026 se convirtió en la obsesión del año. Este olor nos demostró que las mejores notas no son las más obvias, sino las que no se pueden identificar.

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