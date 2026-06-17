El higo: la nota secreta de los perfumes frutales que nos tienen obsesionadas

El higo como ingrediente principal

Este aroma nos tiene obsesionadas porque mezcla la dulzura de los frutos del bosque y la frescura de los cítricos; huele a algo que todos conocen pero que nadie puede nombrar. Es la nota más it del momento precisamente porque no lo parece.

Estas son las cuatro fragancias que lo convierten en la obsesión del año, las cuatro formas de llevar el higo en la piel.

Philosykos

de Diptyque (1996)

Esta fragancia surgió después de un viaje por el Mediterráneo de los tres fundadores de la marca, en el que cruzaron por una higuera para poder llegar a la playa, y esto fue lo que inspiró la idea de embotellar este aroma. Su nombre proviene del griego y significa "amigo de la higuera". Philosykos hace referencia en su olor a este árbol en todos los aspectos; es una mezcla entre la frescura de las hojas, el sabor lechoso de la fruta y la densidad de la madera blanca.

Figue Érotique

de Tom Ford (2025)

Tom Ford lanzó esta fragancia en 2025 como parte de su colección permanente Private Blend. Tiene notas de salida de hojas de higuera, bergamota, mandarina y pimienta rosa; el corazón es higo, ylang-ylang y sal; y la base combina azúcar moreno, regaliz, vetiver y pachulí.