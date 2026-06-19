A todas nos encanta vernos arregladas incluso estando en la playa. Y para lograrlo es esencial que uses los productos correctos: a prueba de agua , con fijación extrema y que soporten condiciones de calor y humedad. Aquí te enseñamos los pasos que debes seguir para verte radiante incluso estando de vacaciones y te enseñamos nuestros productos favoritos para lograrlo.
La rutina de maquillaje ideal para la playa: fresca, ligera y resistente al calor
La rutina de maquillaje ideal para la playa: fresca, ligera y resistente al calor
Tónico
Primero que nada, necesitas una buena rutina de skincare. Tener la piel bien hidratada es el primer paso para cualquier rutina de maquillaje, y para la playa no es la excepción. El glazing milk de Rhode te ayudará a conseguir este efecto glowy durante el día.
Protector solar
El bloqueador es indispensable y más si te vas a exponer al sol; utiliza uno con un alto SPF para evitar quemaduras. Fusion Water M50 de SPF 50 de ISDIN es uno de los más virales y aprobados por dermatólogos. También puedes mezclarlo con bronzing drops para agregar ese efecto playero.
Corrector ligero
Nada de base, un concealer ligero es la clave. Con esto cubre las imperfecciones, pero manten la textura de tu piel para que se vea lo más natural posible. El corrector Studio Radiance Serum-Powered Concealer de MAC es ideal para conseguir un aspecto fresco, luminoso y con efecto lifting que dure todo el día.
Gel de cejas para fijar
Un buen gel para cejas es indispensable para que no se muevan con nada. El Got2b gel para cejas es de las mejores opciones para lograr el efecto de lifting que tanto nos gusta y para que estas mantengan la forma que les des a pesar del calor.
Rímel a prueba de agua
Si estás en la playa, el rímel waterproof es esencial, pues con el agua o incluso solo el calor, por más que las enchines, las pestañas no aguantan. El Maybelline Sky High Waterproof es uno de los productos más virales y vendidos para lograr longitud extrema y volumen sin perder el rizo durante todo el día.
Blush como segunda piel
El blush en crema es la opción ideal para el calor, pues este se funde con la piel y da un efecto glowy y ultranatural. Entre nuestros favoritos está el Cheeks Out Freestyle Cream Blush de Fenty Beauty, pues es fácil de usar, imposible de exagerar y tiene una línea de tonos diseñados para cualquier tono de piel.
Un glow natural
Si te gusta la piel glowy, el iluminador en barra Reflect Highlighter Stick de Victoria Beckham nos tiene obsesionadas para lograr el efecto perfecto. Este producto es ideal para la playa, pues ofrece una piel luminosa y radiante sin esfuerzo.
El toque final
Los labios glossy son la clave para terminar este look perfecto; unos labios bien hidratados son básicos para la playa. El Addict Lip Glow Oil de Dior nos tiene obsesionadas y es perfecto para este verano. Existe una variedad de tonos increíble para todos los gustos.
Verse bien en la playa no tiene que ser complicado; conseguir un look glowy y una piel sana es muy sencillo. Puedes adaptar esta rutina con tus productos favoritos y verte increíble este verano.