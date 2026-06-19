La rutina de maquillaje ideal para la playa: fresca, ligera y resistente al calor

Tónico

Primero que nada, necesitas una buena rutina de skincare. Tener la piel bien hidratada es el primer paso para cualquier rutina de maquillaje, y para la playa no es la excepción. El glazing milk de Rhode te ayudará a conseguir este efecto glowy durante el día.

Glazing Milk, Rhode: Una esencia ligera que hidrata al instante y deja la piel con ese efecto glowy que tanto nos gusta. (Glazing Milk, 29 dólares (aprox. 580 pesos), Rhode, página web oficial (rhodeskin.com))

Protector solar

El bloqueador es indispensable y más si te vas a exponer al sol; utiliza uno con un alto SPF para evitar quemaduras. Fusion Water M50 de SPF 50 de ISDIN es uno de los más virales y aprobados por dermatólogos. También puedes mezclarlo con bronzing drops para agregar ese efecto playero.

Fusion Water, ISDIN: Bloqueador solar con textura ultraligera, ideal para el calor. (Fusion Water, desde 461 pesos, ISDIN, Farmacias del Ahorro)

Corrector ligero

Nada de base, un concealer ligero es la clave. Con esto cubre las imperfecciones, pero manten la textura de tu piel para que se vea lo más natural posible. El corrector Studio Radiance Serum-Powered Concealer de MAC es ideal para conseguir un aspecto fresco, luminoso y con efecto lifting que dure todo el día.

Studio Radiance Serum-Powered Concealer, MAC: El corrector que cubre imperfecciones sin sacrificar la textura natural de la piel, con efecto lifting incluido. (Studio Radiance Serum-Powered Concealer, 590 pesos, MAC, MAC Cosmetics México)

Gel de cejas para fijar

Un buen gel para cejas es indispensable para que no se muevan con nada. El Got2b gel para cejas es de las mejores opciones para lograr el efecto de lifting que tanto nos gusta y para que estas mantengan la forma que les des a pesar del calor.