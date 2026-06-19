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Belleza

La rutina de maquillaje ideal para la playa: fresca, ligera y resistente al calor

El verano se acerca y si te vas de vacaciones a la playa, esta es la rutina de makeup que debes seguir para que tu piel esté protegida del sol y radiante en todo momento.
vie 19 junio 2026 01:15 PM
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Estos son los pasos para lograr el mejor makeup en la playa. (vía Instagram (@kyliejenner))

A todas nos encanta vernos arregladas incluso estando en la playa. Y para lograrlo es esencial que uses los productos correctos: a prueba de agua , con fijación extrema y que soporten condiciones de calor y humedad. Aquí te enseñamos los pasos que debes seguir para verte radiante incluso estando de vacaciones y te enseñamos nuestros productos favoritos para lograrlo.

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La rutina de maquillaje ideal para la playa: fresca, ligera y resistente al calor

Tónico

Primero que nada, necesitas una buena rutina de skincare. Tener la piel bien hidratada es el primer paso para cualquier rutina de maquillaje, y para la playa no es la excepción. El glazing milk de Rhode te ayudará a conseguir este efecto glowy durante el día.

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Glazing Milk, Rhode: Una esencia ligera que hidrata al instante y deja la piel con ese efecto glowy que tanto nos gusta. (Glazing Milk, 29 dólares (aprox. 580 pesos), Rhode, página web oficial (rhodeskin.com))

Protector solar

El bloqueador es indispensable y más si te vas a exponer al sol; utiliza uno con un alto SPF para evitar quemaduras. Fusion Water M50 de SPF 50 de ISDIN es uno de los más virales y aprobados por dermatólogos. También puedes mezclarlo con bronzing drops para agregar ese efecto playero.

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Fusion Water, ISDIN: Bloqueador solar con textura ultraligera, ideal para el calor. (Fusion Water, desde 461 pesos, ISDIN, Farmacias del Ahorro)

Corrector ligero

Nada de base, un concealer ligero es la clave. Con esto cubre las imperfecciones, pero manten la textura de tu piel para que se vea lo más natural posible. El corrector Studio Radiance Serum-Powered Concealer de MAC es ideal para conseguir un aspecto fresco, luminoso y con efecto lifting que dure todo el día.

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Studio Radiance Serum-Powered Concealer, MAC: El corrector que cubre imperfecciones sin sacrificar la textura natural de la piel, con efecto lifting incluido. (Studio Radiance Serum-Powered Concealer, 590 pesos, MAC, MAC Cosmetics México)

Gel de cejas para fijar

Un buen gel para cejas es indispensable para que no se muevan con nada. El Got2b gel para cejas es de las mejores opciones para lograr el efecto de lifting que tanto nos gusta y para que estas mantengan la forma que les des a pesar del calor.

(Obligatorio)
Got2b gel para cejas: El fijador favorito para mantener las cejas en su lugar todo el día, sin importar el calor. (Gel para cejas Glued, 228 pesos, Got2b, Sally Beauty México)

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Rímel a prueba de agua

Si estás en la playa, el rímel waterproof es esencial, pues con el agua o incluso solo el calor, por más que las enchines, las pestañas no aguantan. El Maybelline Sky High Waterproof es uno de los productos más virales y vendidos para lograr longitud extrema y volumen sin perder el rizo durante todo el día.

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Sky High Waterproof, Maybelline: El rímel waterproof más viral, con volumen y longitud que resisten agua y sudor. (Sky High Waterproof, 309 pesos, Maybelline, Walmart México)

Blush como segunda piel

El blush en crema es la opción ideal para el calor, pues este se funde con la piel y da un efecto glowy y ultranatural. Entre nuestros favoritos está el Cheeks Out Freestyle Cream Blush de Fenty Beauty, pues es fácil de usar, imposible de exagerar y tiene una línea de tonos diseñados para cualquier tono de piel.

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Cheeks Out Freestyle Cream Blush, Fenty Beauty: El blush en crema que se funde con la piel para un efecto natural y luminoso. (Cheeks Out Freestyle Cream Blush, 595 pesos, Fenty Beauty, Sephora México)

Un glow natural

Si te gusta la piel glowy, el iluminador en barra Reflect Highlighter Stick de Victoria Beckham nos tiene obsesionadas para lograr el efecto perfecto. Este producto es ideal para la playa, pues ofrece una piel luminosa y radiante sin esfuerzo.

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Reflect Highlighter Stick, Victoria Beckham Beauty: El iluminador en barra que da ese efecto de piel luminosa sin esfuerzo. (Reflect Highlighter Stick, 47 dólares (aprox. 940 pesos), Victoria Beckham Beauty, página web oficial (victoriabeckhambeauty.com))

El toque final

Los labios glossy son la clave para terminar este look perfecto; unos labios bien hidratados son básicos para la playa. El Addict Lip Glow Oil de Dior nos tiene obsesionadas y es perfecto para este verano. Existe una variedad de tonos increíble para todos los gustos.

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Addict Lip Glow Oil, Dior: Un gloss que hidrata y realza el color natural de los labios con un brillo natural. (Addict Lip Glow Oil, 970 pesos, Dior, Sephora México)

Verse bien en la playa no tiene que ser complicado; conseguir un look glowy y una piel sana es muy sencillo. Puedes adaptar esta rutina con tus productos favoritos y verte increíble este verano.

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Los mejores productos y estilos para transformar tus cejas No importa cuál sea tu estilo, estos básicos te ayudarán a peinar, fijar y rellenar tus cejas para lograr un look impecable.

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Lipgloss Productos de belleza

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