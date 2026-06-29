Los mejores exfoliantes corporales para una piel suave y luminosa

Los mejores exfoliantes corporales

Tree Hut Shea Sugar Scrub

Este exfoliante conquistó las redes sociales hace unos años y hoy tiene su espacio en tiendas como Ulta Beauty. Su fórmula combina azúcar, que exfolia de forma física, con manteca de karité certificada y con activos que ayudan a estimular la producción de colágeno. El resultado no solo es una piel más suave al instante, sino que mejora la textura de la piel y la deja con un tono más uniforme con el uso constante. Tiene aromas muy diversos para todos los gustos, como los frutales, dulces y hasta los florales.

Su fórmula de azúcar y manteca de karité deja la piel suave desde la primera aplicación. (Tree Hut Shea Sugar Scrub, $285, Tree Hut, Ulta Beauty México)

Sol de Janeiro Bum Bum Body Scrub

Inspirado en las playas de Río, en Brasil, este exfoliante combina semillas de cupuaçu trituradas con cristales de azúcar en una textura ultrafina. Está perfumado con la icónica fragancia Cheirosa '62, la más famosa de la marca, y está infundido con guaraná rico en cafeína. Deja la piel sedosa, no grasosa, y es de esos productos que convierten cualquier baño en un ritual que amamos.