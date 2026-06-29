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Belleza

Los mejores exfoliantes corporales para una piel suave y luminosa

Estos son cuatro exfoliantes que demuestran que el cuerpo también merece su propio ritual de belleza.
lun 29 junio 2026 12:26 PM
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Los mejores exfoliantes para el cuerpo.jpg
La constancia es la clave: dos veces por semana es suficiente para notar resultados. (vía Instagram (@sopele))

Durante años, el skincare se apoderó del cuidado de la cara y dejó de lado el cuidado de la piel del resto del cuerpo. El body care dejó de ser un favor que le hacemos a nuestra piel y se convirtió en un ritual tan importante como el de la cara.

El primer paso de cualquier rutina es la exfoliación: rápido y casi obligatorio para tener una rutina de belleza completa antes de salir de cualquier baño. Esta es nuestra selección de los cuatro exfoliantes que mezclan tanto lo viral como lo clásico sin dejar de ser funcionales.

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Los mejores exfoliantes corporales

Tree Hut Shea Sugar Scrub

Este exfoliante conquistó las redes sociales hace unos años y hoy tiene su espacio en tiendas como Ulta Beauty. Su fórmula combina azúcar, que exfolia de forma física, con manteca de karité certificada y con activos que ayudan a estimular la producción de colágeno. El resultado no solo es una piel más suave al instante, sino que mejora la textura de la piel y la deja con un tono más uniforme con el uso constante. Tiene aromas muy diversos para todos los gustos, como los frutales, dulces y hasta los florales.

Tree Hut Shea Sugar Scrub
Su fórmula de azúcar y manteca de karité deja la piel suave desde la primera aplicación. (Tree Hut Shea Sugar Scrub, $285, Tree Hut, Ulta Beauty México)

Sol de Janeiro Bum Bum Body Scrub

Inspirado en las playas de Río, en Brasil, este exfoliante combina semillas de cupuaçu trituradas con cristales de azúcar en una textura ultrafina. Está perfumado con la icónica fragancia Cheirosa '62, la más famosa de la marca, y está infundido con guaraná rico en cafeína. Deja la piel sedosa, no grasosa, y es de esos productos que convierten cualquier baño en un ritual que amamos.

Sol de Janeiro Bum Bum Body Scrub
Una textura ultrafina que pule la piel sin dejarla grasosa, perfumada con la icónica fragancia de la marca. (Bum Bum Body Scrub, $970, Sol de Janeiro, Sephora México)

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Los químicos que llevan la ciencia al cuidado corporal

Nécessaire El Exfoliante Corporal

Este producto es para quienes quieren llevar la ciencia del skincare al resto del cuerpo. Combina AHA, BHA y PHA; su fórmula renueva la piel a nivel químico, suavizando tanto las zonas más ásperas como las irregulares. Es hipoalergénico y ha sido probado por dermatólogos, lo que lo convierte en un exfoliante seguro incluso para pieles sensibles que buscan resultados visibles sin usar el scrub tradicional.

Nécessaire El Exfoliante Corporal
La combinación de AHA, BHA y PHA renueva la piel a nivel químico, incluso en las zonas más sensibles. (El Exfoliante Corporal, $1,690, Nécessaire, Mercado Libre)

Q+A AHA Exfoliator Body Scrub

Esta es una opción que combina ácido láctico y ácido glicólico, ambos AHA, con exfoliantes físicos biodegradables hechos de maíz reciclado, logrando así una doble acción en una sola fórmula. Su aroma a vainilla y coco lo hace sentir mucho más lujoso de lo que realmente cuesta.

Q+A AHA Exfoliator Body Scrub
Ácido láctico, glicólico y exfoliantes físicos biodegradables se unen en una sola fórmula cremosa. (AHA Exfoliator Body Scrub, $400, Q+A, Amazon México)

Sea cual sea el producto que utilicemos, lo importante es que la exfoliación se convierta en un paso indispensable en nuestra rutina. Al final, el ritual perfecto no depende de un solo producto, sino de ser constantes y tener una rutina completa adaptada a nuestro tipo de piel.

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Exfoliante Corporal cuidado de la piel

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