Los mejores exfoliantes corporales para una piel suave y luminosa

Durante años, el skincare se apoderó del cuidado de la cara y dejó de lado el cuidado de la piel del resto del cuerpo. El body care dejó de ser un favor que le hacemos a nuestra piel y se convirtió en un ritual tan importante como el de la cara.
El primer paso de cualquier rutina es la exfoliación: rápido y casi obligatorio para tener una rutina de belleza completa antes de salir de cualquier baño. Esta es nuestra selección de los cuatro exfoliantes que mezclan tanto lo viral como lo clásico sin dejar de ser funcionales.
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Los mejores exfoliantes corporales
Tree Hut Shea Sugar Scrub
Este exfoliante conquistó las redes sociales hace unos años y hoy tiene su espacio en tiendas como Ulta Beauty. Su fórmula combina azúcar, que exfolia de forma física, con manteca de karité certificada y con activos que ayudan a estimular la producción de colágeno. El resultado no solo es una piel más suave al instante, sino que mejora la textura de la piel y la deja con un tono más uniforme con el uso constante. Tiene aromas muy diversos para todos los gustos, como los frutales, dulces y hasta los florales.
Sol de Janeiro Bum Bum Body Scrub
Inspirado en las playas de Río, en Brasil, este exfoliante combina semillas de cupuaçu trituradas con cristales de azúcar en una textura ultrafina. Está perfumado con la icónica fragancia Cheirosa '62, la más famosa de la marca, y está infundido con guaraná rico en cafeína. Deja la piel sedosa, no grasosa, y es de esos productos que convierten cualquier baño en un ritual que amamos.
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Los químicos que llevan la ciencia al cuidado corporal
Nécessaire El Exfoliante Corporal
Este producto es para quienes quieren llevar la ciencia del skincare al resto del cuerpo. Combina AHA, BHA y PHA; su fórmula renueva la piel a nivel químico, suavizando tanto las zonas más ásperas como las irregulares. Es hipoalergénico y ha sido probado por dermatólogos, lo que lo convierte en un exfoliante seguro incluso para pieles sensibles que buscan resultados visibles sin usar el scrub tradicional.
Q+A AHA Exfoliator Body Scrub
Esta es una opción que combina ácido láctico y ácido glicólico, ambos AHA, con exfoliantes físicos biodegradables hechos de maíz reciclado, logrando así una doble acción en una sola fórmula. Su aroma a vainilla y coco lo hace sentir mucho más lujoso de lo que realmente cuesta.
Sea cual sea el producto que utilicemos, lo importante es que la exfoliación se convierta en un paso indispensable en nuestra rutina. Al final, el ritual perfecto no depende de un solo producto, sino de ser constantes y tener una rutina completa adaptada a nuestro tipo de piel.