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Belleza

Los perfumes mas top para regalar a tu mamá

Festeja a tu mamá con los aromas mas ricos de la temporada
dom 10 mayo 2026 09:39 AM
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El día más especial está por llegar y es momento de buscar un buen regalo para mamá. (via Instagram (@tezza.barton))

Escoger un buen regalo no siempre es fácil, y cada año nos hacemos la misma pregunta ¿Qué regalarle a mamá? Entre tantas opciones tu mejor aliado siempre será un perfume. Más que un regalo bonito, es la forma de congelar un momento dentro de una esencia que acompañará a tu mamá en los momentos más especiales.

Un buen perfume se puede convertir en un gran recuerdo. Es ese aroma que te hace pensar en ella, aunque este lejos, y conectas todos esos recuerdos a la esencia de una fragancia. Quédate aquí para saber cuáles son los mejores perfumes que le puedes regalar a mamá en este día tan importante.

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10 perfumes para este 10 de mayo

Chanel No. 5 Eau de Parfum

Un clásico eterno que nunca pasa de moda es una gran opción si a tu mamá le gustan los perfumes elegantes, sofisticados y atemporales. Notas florales con un toque avainillado, lo convierte en el regalo perfecto si buscas un balance entre ambos aromas.

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Un aroma clásico y atemporal, perfecto para una mujer elegante. (EAU DE PARFUM VAPORIZADOR, $5,800, Chanel, chanel.com)

J'adore Eau de Parfum

Dior siempre es una buena opción y esta es una de nuestras fragancias favoritas de la marca. Un perfume que grita feminidad a los cuatro vientos, aroma floral y frutal, perfecto para una mujer refinada que busca llevar un perfume dulce, con notas de pera y durazno.

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Dior siempre nos da las mejores fragancias y esta es perfecta para el 10 de mayo. (Eau de parfum J'adore L'or para mujer, $5,610, Dior, liverpool.com)

La Vie Est Belle Eau de Parfum

Una de las fragancias más icónicas de Lancôme y no puede ser una mejor opción para este 10 de mayo. Un perfume dulce y memorable, favorito de muchas gracias a su aroma dulce y elegante, siendo el perfecto balance entre notas de salida como pera y notas de corazón florales.

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La vida es bella junto a mamá y nada mejor que una fragancia que lo represente. (Fragancia Para Dama La Vie Est Belle Edp 100 ml, $3,820, Lancôme, sanborns.com)

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Libre Eau de Parfum

Yves Saint Laurent es una gran opción si quieres regalar una fragancia poderosa y sofisticada, ideal para mamás seguras y modernas. La mezcla perfecta entre lavanda, vainilla y flor de azahar, dándole un toque único al perfume, que sin duda en ningún lado volverás a oler.

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El perfume perfecto con la intensidad perfecta, un gran regalo. (Eau de parfum Libre para mujer, $4,500, Yves Saint Laurent, liverpool.com)

Light Blue Eau de Toilette

Ideal si tu mamá vive en un lugar caluroso o planea unas vacaciones en la playa. Literalmente un perfume que huele a frescura mediterránea, siendo una fragancia ligera y muy versátil. Perfecto si tu mamá es amante de los aromas limpios y elegantes, pero claro, que no pasan desapercibidos.

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Perfecto si tu mamá es amante de las fragancias frescas y ligeras. (Au de toilette Light Blue para mujer, $3,250, Dolce & Gabbana, liverpool.com)

Good Girl Eau de Parfum

Un aroma intenso, sensual y sofisticado, perfecto para una cena en la ciudad o un evento especial en el que se quieran sentir poderosas. Un perfume para mamás con mucho estilo y personalidad fuerte. La botella es de nuestras favoritas, en forma de stiletto que refleja todo el poder de la fragancia desde el primer segundo.

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Una fragancia poderosa y perfecta para salir de noche. (Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum para Mujer 80ml, $2,269, Carolina Herrera, amazon.com)

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Daisy Eau de Toilette

Sin duda la mejor opción si tu mamá es moderna y le gustan los aromas un poco más juveniles. Un perfume de Marc Jacobs que tiene una vibra despreocupada y sofisticada a la vez, perfecto para que lo lleven en el día a día. Tiene notas florales y un poco amaderadas.

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La perfecta combinación de notas frutales y amaderadas, tu mamá lo va a amar. (Eau de toilette Daisy para mujer, $3,150, Marc Jacobs, liverpool.com)

Black Opium Eau de Parfum

Una fragancia con notas dulces, principalmente cereza, vainilla y café, siendo un perfume que deja una estela deliciosa y perfecto para mamás elegantes que aman dejar huella. Tiene un aroma súper envolvente, ideal para climas frescos y salidas nocturnas. Perfecto si lo que buscas es un perfume que destaque entre todos los demás.

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La fragancia perfecta para una mujer femenina y sofisticada. (Black opium eau de parfum, $3,800, Yves Saint Laurent, sephora.com)

Sí Eau de Parfum

Una fragancia de Giorgio Armani que nos encanta y sin duda es de nuestras favoritas, el balance perfecto entre elegancia y dulzura, perfecto para usarlo en el día a día. Si lo que buscas es regalar una fragancia versátil, esta es tu mejor opción, ideal para una mujer segura y con una feminidad muy natural.

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El perfume perfecto si existe y es Sí de Giorgio Armani. (Eau de parfum Sì para mujer, $4,200, Giorgio Armani, liverpool.com)

Flowerbomb Eau de Parfum

El perfume ideal para esas mamás modernas y llenas de glamour, una fragancia de Viktor & Rolf. Tiene un aroma floral y envolvente que no pasa desapercibido, deja une estela súper sofisticada y con notas florales y avainilladas. Sin duda uno de nuestros favoritos y una gran opción si buscas algo diferente.

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Una fragancia única para la persona más especial, mamá. (Eau de parfum Floerbomb para mujer, $2,224, Viktor & Rolf, liverpool.com)
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La bolsa CHANEL de A$AP Rocky que rompió el internet Matthieu Blazy le regaló una bolsa al cantante con un detalle muy original, ahora que es "girl dad".

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Perfumes Día de las madres

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