Los perfumes mas top para regalar a tu mamá

10 perfumes para este 10 de mayo

Chanel No. 5 Eau de Parfum

Un clásico eterno que nunca pasa de moda es una gran opción si a tu mamá le gustan los perfumes elegantes, sofisticados y atemporales. Notas florales con un toque avainillado, lo convierte en el regalo perfecto si buscas un balance entre ambos aromas.

Un aroma clásico y atemporal, perfecto para una mujer elegante. (EAU DE PARFUM VAPORIZADOR, $5,800, Chanel, chanel.com)

J'adore Eau de Parfum

Dior siempre es una buena opción y esta es una de nuestras fragancias favoritas de la marca. Un perfume que grita feminidad a los cuatro vientos, aroma floral y frutal, perfecto para una mujer refinada que busca llevar un perfume dulce, con notas de pera y durazno.

Dior siempre nos da las mejores fragancias y esta es perfecta para el 10 de mayo. (Eau de parfum J'adore L'or para mujer, $5,610, Dior, liverpool.com)

La Vie Est Belle Eau de Parfum

Una de las fragancias más icónicas de Lancôme y no puede ser una mejor opción para este 10 de mayo. Un perfume dulce y memorable, favorito de muchas gracias a su aroma dulce y elegante, siendo el perfecto balance entre notas de salida como pera y notas de corazón florales.