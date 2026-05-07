Cómo lograr un look de supermodelo de los 90: las claves del estilo que volvió en 2026

El estilo super emblemático de la década de los 90 ha regresado y no es ninguna casualidad que la nostalgia en el mundo del beauty vuelva a ser tendencia para inspirarnos a recrear en esta ocasión los makeup más icónicos de las supermodelos más importantes de la época, con beauty looks donde la naturalidad se eleva con detalles que ayudaban a crear una estética effortless y llena de actitud.
Y figuras como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington y Claudia Schiffer no solo dominaron las pasarelas, sino que también definieron al mundo del beauty con una nueva perspectiva donde los makeup con acabados naturales y dimensión se consolidaron como una estética que al día de hoy se sigue manteniendo como referencia para la industria y que nos demuestran que la clave está en saber equilibrar con intención.
Publicidad
Cómo lograr un look de supermodelo de los 90
El beauty de los 90 se caracterizó por disminuir el exceso y sumar intención, apostando por pieles con un acabado uniforme , bronceados ligeros, pómulos definidos y contornos sutiles, donde los colores neutros eran los protagonistas para darle ese toque de profundidad a su makeup sin tener que recargar su rostro, logrando una belleza minimalista y equilibrada donde la naturalidad era lo que destacaba y terminaba por conquistar.
Y con esto podemos confirmar que la estética de esta época, más que seguir reglas, decidió convertir a la belleza natural en un referente del beauty con toques minimalistas y effortless que al día de hoy nos siguen conquistando y por los que estamos apostando para reinterpretar con un estilo más moderno que lo hace ideal para resaltar las facciones de nuestro rostro.
Cómo recrear el beauty noventero
Así que con esto en mente, te compartimos algunos tips y productos para recrear estos beauty looks tan icónicos, que no están pasando por desaparecidos y que nos confirman que la nostalgia continúa inspirando con mucha actitud.
Una piel impecable y con intención
El beauty de los 90 se caracterizó principalmente por tener una piel uniforme y con dimensión que hacía del makeup un acabado más minimalista que se equilibraba entre lo natural y lo ligeramente bronceado. Y para recrear este acabado, te recomendamos apostar por una base de cobertura media y aplicarla en capas ligeras desde el centro de tu rostro hacia afuera, para después agregar toques de bronzer en un tono cálido en tus pómulos, sienes y mandíbula, difuminando bien para evitar líneas marcadas en tu rostro.
Cejas naturales y definidas
Las cejas también fueron parte protagonista para el makeup de esta época, con un diseño delgado y muy bien definido, con la finalidad de que pudieran aportar estructura al rostro sin endurecer las facciones.
Y para recrearlas te recomendamos apostar por un lápiz de trazo fino para rellenar de manera sutil y un gel fijador que te ayude a mantener la forma. La clave en este paso está en realizar trazos pequeños y ligeros para obtener un acabado super natural y que mantenga la armonía con el resto del makeup.
Publicidad
La mirada noventera en tonos neutros
Este paso dentro del makeup de los 90 apostaba por la sutileza en los ojos con un acabado difuminado donde los tonos neutros como el café, gris o los nude fueron los protagonistas para crear una profundidad que no endurecía la mirada y que terminaron por definir los looks más icónicos de estas supermodelos.
Y para recrear este efecto, lo ideal es apostar por paletas de sombras en tonos neutros para difuminar con toques sutiles, logrando un acabado natural, para terminar con una máscara de pestañas negra que te ayude a alargarlas y definirlas, logrando así un makeup natural, pero con intención.
Los labios que definieron el look de las supermodelos en los 90
Y el último paso que terminó por definir el makeup de los 90 fueron los labios, con un característico contraste entre un tono de delineador que debía ser ligeramente más oscuro y un lipstick en tonos nude o marrón que ayudaba a crear ese efecto de dimensión que definió la estética de esta época.
Y para recrearlo, la clave está en delinear los labios siguiendo su forma natural para después aplicar un tono más claro al centro y, si quieres darle un toque más chic, puedes difuminar ligeramente a toques para suavizar el contraste, manteniendo la esencia noventera que tanto estamos amando.
El beauty noventero ha regresado para demostrarnos que recrearlo es más fácil de lo que parece, y que sin duda el estilo de las supermodelos en esta época sigue inspirándonos para apostar por un beauty lleno de actitud, donde la belleza natural se convierte en protagonista, pero con un toque más atemporal que mantiene la nostalgia que tanto amamos.