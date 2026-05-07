Cómo lograr un look de supermodelo de los 90: las claves del estilo que volvió en 2026

Cómo lograr un look de supermodelo de los 90

El beauty de los 90 se caracterizó por disminuir el exceso y sumar intención, apostando por pieles con un acabado uniforme , bronceados ligeros, pómulos definidos y contornos sutiles, donde los colores neutros eran los protagonistas para darle ese toque de profundidad a su makeup sin tener que recargar su rostro, logrando una belleza minimalista y equilibrada donde la naturalidad era lo que destacaba y terminaba por conquistar.

Y con esto podemos confirmar que la estética de esta época, más que seguir reglas, decidió convertir a la belleza natural en un referente del beauty con toques minimalistas y effortless que al día de hoy nos siguen conquistando y por los que estamos apostando para reinterpretar con un estilo más moderno que lo hace ideal para resaltar las facciones de nuestro rostro.

Entre peinados con volumen y pieles impecables, las supermodelos de los 90 convirtieron a la belleza natural en el verdadero glamour de la época. (Vía Getty Images)

Cómo recrear el beauty noventero

Así que con esto en mente, te compartimos algunos tips y productos para recrear estos beauty looks tan icónicos, que no están pasando por desaparecidos y que nos confirman que la nostalgia continúa inspirando con mucha actitud.

Una piel impecable y con intención

El beauty de los 90 se caracterizó principalmente por tener una piel uniforme y con dimensión que hacía del makeup un acabado más minimalista que se equilibraba entre lo natural y lo ligeramente bronceado. Y para recrear este acabado, te recomendamos apostar por una base de cobertura media y aplicarla en capas ligeras desde el centro de tu rostro hacia afuera, para después agregar toques de bronzer en un tono cálido en tus pómulos, sienes y mandíbula, difuminando bien para evitar líneas marcadas en tu rostro.

El secreto del beauty de los 90 se caracterizaba por llevar una piel uniforme, contornos suaves y un toque bronceado. (Base Líquida,$1,300, Double Wear Stay-in-Place Makeup. www.esteelauder.com.mx y Rare Beauty,$765,Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. www.sephora.com.mx)

Cejas naturales y definidas

Las cejas también fueron parte protagonista para el makeup de esta época, con un diseño delgado y muy bien definido, con la finalidad de que pudieran aportar estructura al rostro sin endurecer las facciones.

Y para recrearlas te recomendamos apostar por un lápiz de trazo fino para rellenar de manera sutil y un gel fijador que te ayude a mantener la forma. La clave en este paso está en realizar trazos pequeños y ligeros para obtener un acabado super natural y que mantenga la armonía con el resto del makeup.